وأسهل طريقة لفهم الفرق بين مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومقاييس المبيعات هي أن مؤشرات الأداء تركز على الأهداف طويلة المدى للأعمال، بينما تقيس المقاييس أنشطة أو عمليات تجارية محددة.2 كلاهما قياسات كمية، لكن لكل منهما غرض مختلف.

على سبيل المثال، إذا كان الهدف التجاري هو زيادة معدل التحويل، فستحتاج الشركة إلى مجموعة من مقاييس الأنشطة والأداء التي تؤثر في أرقام التحويل. في هذه الحالة، يُعد معدل التحويل هو مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لأنه يقيس التقدّم نحو هدف محدد، في حين تُستخدم المقاييس لدعم هذا الهدف أو لقياس مدى التقدّم نحوه.

ويمكن أيضاً تقسيم مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مؤشرات استباقية ومؤشرات لاحقة، ويمكن استخدامها لإدارة الأنشطة بفعالية ومساعدة فرق المبيعات على تحقيق أهداف المبيعات. تشمل المؤشرات الاستباقية أنشطة مثل عدد المكالمات التي تم إجراؤها، والدعوات المرسلة عبر LinkedIn، والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات. بينما تشمل المؤشرات اللاحقة مقاييس مثل القيمة الدائمة للعميل (CLV)، ومعدل الاحتفاظ بالعملاء، ومعدل فقدان العملاء.