ما المقصود باكتساب العملاء؟ 

تميل استراتيجية اكتساب العملاء الناجحة إلى التركيز على جذب العملاء الذين من المرجح أن يصبحوا مناصرين مخلصين، وبالتالي أكثر ربحية، للشركة.

بينما يركز جزء كبير من استراتيجية التسويق على بناء الوعي بالعلامة التجارية وتوسيع نطاق وصول المنظمة، تؤكد ممارسة اكتساب العملاء على تحويل الجمهور المستهدف إلى عملاء محتملين مؤهلين، ثم إلى مبيعات ملموسة.

هذا التركيز على مقاييس، مثل فقدان العملاء والقيمة الدائمة للعميل (CLV)، يساعد الشركة على قياس فعالية جهود اكتساب العملاء - وتحويل المتسوقين لأول مرة إلى عملاء يدفعون. يمكن أن تتضمن العملية استراتيجيات وتكتيكات مختلفة تهدف إلى تحديد العملاء المثاليين، وتوصيل قيمة العرض، وتوجيه المستهلكين خلال عملية الشراء.

يُعد اكتساب العملاء جانبًا مهمًا من جوانب نمو الأعمال. فاكتساب عملاء جدد أوفياء يزيد من الإيرادات، ويساعد على توسيع نطاق الوصول إلى السوق، ويوضح استدامة المؤسسة على المدى الطويل. وغالبًا ما يُنظم كتعاون بين فريقي التسويق والمبيعات.

عادةً ما تتبع عملية اكتساب العملاء الأساسية ثلاث خطوات: اجتذاب العملاء المحتملين، ورعاية هؤلاء العملاء المحتملين حتى يصبحوا مستعدين للدخول في عملية بيع، وتحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى عملاء. يمكن أن تحدث هذه العملية عبر قنوات متعددة في وقت واحد، بما في ذلك:

تسويق المحتوى من خلال مواقع الويب أو البودكاست أو الوسائط الأخرى

الاتصالات عبر البريد الإلكتروني

التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الرسائل النصية

الأحداث

برامج الإحالة والحوافز

تفاعلات دعم العملاء

الإعلانات المدفوعة

شراكات المؤثرين

ندوات الإنترنت

إن المشهد الحالي الذي يعتمد على القنوات المتعددة والرقمنة أولًا يجعل عملية اكتساب العملاء أكثر تعقيداً. يتمتع المستهلكون بخيارات لا حصر لها ويطالبون برحلة سلسة من خلال تجربة العملاء، والتي تشمل الشراء المسبق. ما يصل إلى 82% من العملاء يقضون أقل من 10 دقائق في البحث عن سلعة يحتاجون إليها.1 في الوقت نفسه، من المحتمل أن لا يشترك 96٪ من العملاء الذين يواجهون صعوبات عالية في عروض العلامة التجارية.2 يرغب العملاء المحتملون في الحصول على رحلات عملاء سلسة وديناميكية وسياقية. ويقضون ساعات في البحث عن المنتجات التي يجب شراؤها.

نظرًا للكميات الكبيرة من البيانات التي يتعامل معها المتخصصون في اكتساب العملاء، تقوم العديد من المؤسسات بتطبيق أدوات أتمتة أو ذكاء اصطناعي مختارة لتحسين عمليات اكتساب العملاء الخاصة بها. قد يشمل ذلك نشر أتمتة العمليات الآلية (RBA) لإدارة علاقات العملاء (CRM)، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية باستراتيجيات التسويق الرقمي بناءً على سلوك المستخدم أو تحسين الحملات الإعلانية المستهدفة تلقائيًا بناءً على الأداء.

تسعى استراتيجيات اكتساب العملاء الناجحة إلى تحديد منهجية قوية وملموسة لجذب العملاء وجعل هذه العملية قابلة للتكرار. تعتبر العديد من الشركات اليوم اكتساب العملاء عملية مستمرة بدلاً من النظر إليها كحدث تحويل واحد.