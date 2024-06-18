ما المقصود بالتسويق الرقمي؟

غالبًا ما يكون التسويق الرقمي، الذي يُشار إليه أحيانًا بالتسويق عبر الإنترنت، نقطة الاتصال الأولى في تجربة العميل. ويستخدم إستراتيجيات وأدوات مختلفة للوصول إلى الجماهير أو المنظمات المستهدفة وإشراكها من خلال الإنترنت والأجهزة الإلكترونية. تشمل قنوات التسويق الرقمي هذه، على سبيل المثال لا الحصر:

البريد الإلكتروني

مواقع الويب

قنوات التواصل الاجتماعي

تطبيقات الأجهزة المحمولة

الإعلان عبر الإنترنت

الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)

محركات البحث

رسائل نصية SMS

على الرغم من أن الممارسات المحددة قد تبدو مختلفة قليلاً اعتماداً على نموذج المؤسسة، إلا أن كلاً من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين (B2C) والشركات التي تتعامل مع الشركات (B2B) تعتمد بشكل كبير على التسويق الرقمي.

بشكل عام، تنطوي التجارة بين الشركات على عملية صنع قرار أطول وقد تشمل فريقًا أوسع من الأطراف المعنية. على النقيض من ذلك، تميل التجارة بين الشركات والمستهلكين إلى أن تكون أكثر شخصية ومستهلكيها أكثر اندفاعًا. ومع ذلك، تشير تقديرات Gartner إلى أنه بحلول عام 2025، ستحدث 80% من التجارة بين الشركات رقميًا (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وبالنظر إلى ذلك، يُعد التسويق الرقمي ضروريًا لتوليد العملاء المحتملين والاحتفاظ بالعملاء لمؤسسات الأعمال بين الشركات.

منذ ظهوره في تسعينيات القرن العشرين كثمرة لمشهد التجارة الإلكترونية المتنامي، غيّر التسويق الرقمي الطريقة التي تعلن بها العلامات التجارية عبر القنوات وما يتوقعه المستهلكون من تلك العلامات التجارية. وفي المشهد الرقمي الحديث، عادةً ما تُستخدم أدوات تحليلات البيانات الكبيرة لتحديد الجماهير المحتملة بدقة وكفاءة.

وفي الوقت نفسه، أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتقنيات المرتبطة بها إلى تغيير مشهد التسويق الرقمي، ما يمهد الطريق لممارسات تخصيص أكثر تقدمًا وحملات تسويق رقمية ذكية. واليوم، تستخدم الشركات عمليات أتمتة التسويق والوكلاء الافتراضيين بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومنتجات المحتوى التوليدي لجذب العملاء ورعاية العملاء الجدد المحتملين.