ما هو التسويق باستخدام روبوتات المحادثة؟
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عميل يتفاعل مع روبوت محادثة تسويقي
ما هو التسويق باستخدام روبوت المحادثة؟

التسويق باستخدام روبوت المحادثة هو استراتيجية تسويق رقمي تعتمد على استخدام روبوتات المحادثة، وهي برامج آلية مصممة للتفاعل مع المستخدمين، بهدف الترويج للمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية.

يمكن دمج روبوتات المحادثة في العديد من منصات المراسلة أو مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة للتفاعل مع العملاء والعملاء المحتملين في الوقت الحقيقي.

 ميزات التسويق باستخدام روبوت المحادثة

استخدام روبوتات المحادثة في التسويق يقدم العديد من الفوائد التي تساعد الشركات على تحسين عملياتها وتعزيز تفاعل العملاء وتحسين جهود التسويق الشاملة. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن للمنصات العمل على مدار الساعة، مما يضمن حصول العملاء على المعلومات أو الدعم في أي وقت، حتى خارج ساعات العمل الرسمية. يمكن أن تقدم روبوتات المحادثة ردودا فورية على استفسارات العملاء، مما يؤدي إلى رد أسرع على الاستفسارات وتحسين خدمة العملاء. 

الوصول متعدد القنوات: يمكن دمج هذه التقنية في منصات مختلفة، بما في ذلك الصفحات الرئيسية لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسمح للشركات بالوصول إلى العملاء حيث يكونون أكثر نشاطا.

الكفاءة من حيث التكلفة: يمكن أن تتعامل روبوتات المحادثة مع المهام المتكررة والروتينية، مما يقلل من الحاجة إلى تدخل الوكلاء البشريين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف في عمليات التسويق، حيث يمكن للشركات تخصيص الموارد البشرية لمهام أكثر تعقيداً واستراتيجية.

قابلية التوسع: يمكنها التعامل مع محادثات متعددة في نفس الوقت، مما يجعلها قابلة للتوسع بدرجة كبيرة. مع زيادة قاعدة عملائك، يمكن أن تتكيف روبوتات المحادثة مع زيادة تفاعلات العملاء دون الحاجة إلى زيادة التكاليف أو الموظفين.

الاتساق: توفر روبوتات المحادثة معلومات ورسائل متسقة، مما يضمن حصول كل عميل على نفس المستوى من الخدمة والمعلومات. يساعد هذا الاتساق في الحفاظ على سمعة العلامة التجارية ودقتها في الاتصالات.

جمع البيانات وتحليلها: يمكنها جمع بيانات قيّمة حول تعليقات العملاء وتفضيلاتهم وسلوكهم أثناء التفاعلات. يمكن استخدام هذه البيانات لتحسين الحملات التسويقية وتخصيص الرسائل وتحسين عروض المنتجات أو الخدمات.

التخصيص: يمكن لروبوتات المحادثة استخدام بيانات تفاعلات المستخدمين لتقديم تجارب مخصصة ورسائل تسويقية موجهة. يزيد هذا التخصيص من احتمالية التحويل وولاء العملاء.

رعاية العملاء المحتملين: يمكن أن تساهم روبوتات المحادثة في تعزيز عمليات رعاية العملاء المحتملين عن طريق إرسال رسائل متابعة وحملات ترويجية لجذب العملاء المحتملين خلال مسار المبيعات.

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كيف يتم استخدام روبوت المحادثة في مسار العميل

يشمل التسويق باستخدام روبوت المحادثة مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تتضمن روبوتات المحادثة عبر مسار العميل. فيما يلي مثال على سيناريو تسويقي باستخدام روبوت المحادثة يوضح بعض حالات الاستخدام الشائعة، مثل مساعدة العملاء، وجمع البيانات، وتوليد العملاء المحتملين، والتوصيات المخصصة:

تخيل أنك تعمل في شركة تجارة إلكترونية تسمى "Acme Widgets"، والتي تبيع مجموعة متنوعة من الأدوات والإكسسوارات. هدفك هو استخدام روبوت المحادثة لتعزيز الجهود التسويقية لشركتك.

زارت عميلة محتملة تدعى Sarah موقع Acme Widgets على الإنترنت بحثا عن معلومات حول أداة معينة ترغب في شرائها. عندما تدخل Sarah على الموقع، يظهر روبوت محادثة يسمى "WidgetGuide" في زاوية الشاشة برسالة ترحيبية لتقديم المساعدة.

يوفر WidgetGuide معلومات مفصلة حول الأداة، بما في ذلك مواصفاتها وأسعارها وتوفرها. لكن أولا، لدى Sarah بعض الأسئلة الإضافية حول الضمان وسياسة الإرجاع، فيقوم WidgetGuide بالرد على أسئلتها بإجابات مفيدة.

Sarah مهتمة بشراء الأداة ولكنها ترغب في مقارنتها بأداة أخرى قبل اتخاذ قرارها. يدرك WidgetGuide اهتمام Sarah ويعرض مساعدتها في مقارنة الأداة بأداة مشابهة. توافق Sarah وتقدم اسم الأداة الأخرى التي تفكر فيها.

يجمع WidgetGuide عنوان البريد الإلكتروني لسارة لإرسال تفاصيل المقارنة لها والاشتراك في النشرة الإخبارية. بعد استلام البريد الإلكتروني من Sarah، يرسل لها فريق التسويق في Acme Widgets إشعارًا يتضمن تفاصيل المقارنة بالإضافة إلى توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتها. تتلقى Sarah معلومات المقارنة وتفكر الآن في إجراء عملية شراء. يتابع WidgetGuide مع Sarah بعد بضعة أيام، ويقدم توصيات مخصصة للمنتج بناءً على تفاعلاتها السابقة وبيانات المقارنة.

تقرر Sarah إضافة بعض الإكسسوارات إلى عربة التسوق الخاصة بها وتُجري عملية شراء. في هذا السيناريو، استخدمت Acme Widgets روبوتات المحادثة بشكل فعال للتفاعل مع عميل محتمل، وتقديم المعلومات، وجمع العملاء المحتملين، ورعاية العملاء المحتلمين من خلال التوصيات المخصصة، وفي النهاية تحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي. يُظهر هذا السيناريو كيف يمكن أن تكون روبوتات المحادثة جزءًا أساسيًا من استراتيجية التسويق، مما يعزز تجربة العميل ويزيد من المبيعات.
كيفية وضع استراتيجية تسويق باستخدام روبوت المحادثة
فيما يلي بعض المهام الشائعة التي ستحتاج إلى إكمالها لإنشاء روبوت محادثة جديد يعتمد على نهج استراتيجي قوي والحفاظ عليه:
 
  1. تحديد الأهداف: ابدأ بتوضيح أهدافك التسويقية. ما الذي تريد تحقيقه باستخدام روبوت المحادثة الخاص بك؟ هل هو توليد العملاء المحتملين، ومساعدة العملاء وزوار الموقع بالمعلومات، وزيادة معدلات التحويل أم تعزيز الوعي بالعلامة التجارية؟ ستوجه أهدافك استراتيجيتك بأكملها.
  2. حدد الجمهور المستهدف: حدد من سيتفاعل مع روبوت المحادثة الخاص بك. وتعرف على التركيبة السكانية للجمهور وتفضيلاتهم ونقاط الضعف وعاداتهم في التواصل. 
  3. اختر المنصة المناسبة: حدد المنصة التي تريد نشر روبوت المحادثة فيها. تشمل المنصات الشائعة مواقع الويب وتطبيقات المراسلة (مثل Facebook Messenger أو WhatsApp أو Slack). 
  4. تطوير روبوت المحادثة الخاص بك: اعتمادا على قدراتك التقنية وميزانيتك، يمكنك اختيار إنشاء روبوت المحادثة الخاص بك، أو الاستفادة من منصة رمز منخفض/بدون رمز، أو الاعتماد على خدمات مزودي روبوت المحادثة الخارجيين، أو استخدام قوالب جاهزة لروبوتات المحادثة.
  5. تصميم التدفقات الحوارية: قم بإنشاء نصوص وتدفقات حوارية لروبوت المحادثة الخاص بك التي ستوجه العملاء في الاتجاهات المطلوبة بناءً على استفسارات العملاء المتوقعة. حدد كيفية الترحيب بالمستخدمين، والرد على الاستفسارات الشائعة، والتعامل مع التفاعلات المعقدة. قم بتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وذات طابع مميز.
  6. كتابة المحتوى: استخدم قواعد المعرفة والموارد المعلوماتية الأخرى لتعبئة روبوت المحادثة الخاص بك بمحتوى ذي صلة وجذاب. وقدّم قيمة للمستخدمين من خلال توفير المعلومات وحل المشكلات. 
  7. الاختبار والتحسين: قم بإجراء اختبار شامل لتحديد ومعالجة أي مشكلات أو صعوبات في تجربة المستخدم. واستمر في بتحسين استجابات روبوت المحادثة بناء على تعليقات المستخدمين ومقاييسهم.
  8. التكامل مع القنوات الأخرى: ادمج روبوت المحادثة الخاص بك مع قنوات التسويق الأخرى. وتأكد من توفير تجربة مستخدم سلسة عبر جميع نقاط الاتصال.
  9. التكرار والتحسين: استخدم المعارف المكتسبة من تحليل البيانات لإجراء تحسينات مستمرة على روبوت المحادثة واستراتيجية التسويق. وتكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة والاتجاهات السائدة.
الفرق بين روبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الحواري

لقد كان لدينا روبوتات محادثة منذ عقود، ولكن في الآونة الأخيرة فقط، تم نشر الذكاء الاصطناعي الحواري الحقيقي في السوق. تُعد روبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الحواري تقنيات مترابطة تُستخدم في التفاعلات الآلية مع المستخدمين، لكنها تمتلك قدرات متفاوتة.

روبوتات المحادثة تتمتع بوظائف محددة مسبقًا. فهي مصممة لمهام أو وظائف محددة، مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة أو توفير دعم العملاء أو توجيه المستخدمين خلال عملية محددة. تتفوق في التعامل مع المهام الروتينية والبسيطة. تعتمد العديد من روبوتات المحادثة على قواعد محددة مسبقًا وأشجار اتخاذ القرار. فهي تتبع مجموعة من التعليمات أو البرامج النصية للرد على مدخلات المستخدم. قد يكون لدى روبوتات المحادثة قدرات محدودة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وقد تواجه صعوبة في فهم اللغة المعقدة أو الغنية بالسياق والاستجابة لها. غالبًا ما تكون أقل تكيفًا مع الاستعلامات غير المتوقعة أو غير المكتوبة مسبقًا، ولا تتعلم أو تحسن استجاباتها بمرور الوقت. قد لا يتعلمون أو يحسنون استجاباتهم بمرور الوقت. عادة ما ُبنى روبوتات المحادثة لأغراض محددة، مثل حجز غرفة في فندق أو الإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بمنتج أو خدمة معينة. ولكن من ناحية أخرى، تعتبر روبوتات المحادثة أقل تعقيدًا في التطوير والنشر، مما يجعلها مناسبة للمهام والتطبيقات البسيطة.

من ناحية أخرى، يتمتع المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي الحواري بمجموعة أوسع من القدرات. يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة إلى إجراء محادثات أكثر تعقيدا وديناميكية. يعتمد الذكاء الاصطناعي الحواري على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لفهم وتوليد ردود أقرب لتلك التي يتوقعها الشخص الحقيقي. ويمكنه التكيف ديناميكيًا مع مدخلات المستخدم والسياق. غالبا ما يتمتع المساعدون الافتراضيون بقدرات عميقة في معالجة اللغة الطبيعية، مما يمكنها من فهم وتوليد استجابات نصية أو كلامية شبيهة بالإنسان بشكل فعال. يمكنها التعلم من تفاعلات المستخدمين وتحسين أداءها بمرور الوقت. وقد تستخدم التعلم المعزز أو تقنيات أخرى لتحسين أدائها.

في النهاية، قدرة الذكاء الاصطناعي الحواري على التعامل مع التعقيدات، التعلم من التفاعلات، وخدمة أغراض متعددة عبر صوامع البيانات تجعلها خيارًا جذابًا للمنظمات الكبيرة التي تسعى للحفاظ على قدرتها التنافسية وتقديم تجارب أفضل للعملاء. تُعد قدرات روبوتات المحادثة بدائية مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري، وغالبًا ما تُعتبر روبوتات المحادثة بمثابة أنظمة قديمة ومحدودة مقارنة بالاتجاهات الحديثة المثيرة التي تحدث في التسويق الحواري بالذكاء الاصطناعي اليوم. 
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