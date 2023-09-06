يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تشغيل عالم جديد من الاتصالات الإبداعية والمخصصة، ما يتيح لفرق التسويق تقديم مستوى أعلى من التخصيص على نطاق واسع وتلبية توقعات العملاء العالية اليوم. وتمتد إمكانات هذه الأداة الجديدة والفائقة الإمكانات لتشمل عملية التسويق بأكملها، من الاتصالات الداخلية والإنتاجية إلى القنوات التي تتعامل مع العملاء ودعم المنتجات. في استطلاع أجرته IBM وMomentive.ai (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في مايو 2023، أفاد 67% من مديري التسويق أنهم يخططون لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الـ 12 المقبلة، و86% يخططون للفعل ذلك في غضون 24 شهرًا.
لطالما تمكن الذكاء الاصطناعي للأعمال من تحقيق وظائف تسويقية متعددة: اتصال سلس عبر أي منصة أو جهاز، واستجابة فورية عند مواجهة مشكلات، وتخصيص بناءً على الموقع الحالي وسجل الشراء. ولكن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن توفر إمكانات جديدة للفرق التي تتعامل مع العملاء في مجال التسويق لتوفير مستوى أعلى من التخصيص على نطاق واسع وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم.
من المتوقع أن تستفيد فرق التسويق في المؤسسات بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن إدخال هذه القدرة سيتطلب مهارات وعمليات جديدة. وفقًا لاستطلاع IBM، عندما سُئل مديرو التسويق عن التحديات الرئيسية التي يواجهونها في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ذكروا ثلاثة مخاوف رئيسية: إدارة تعقيد التنفيذ، وبناء مجموعة البيانات، ومخاطر العلامة التجارية والملكية الفكرية (IP).
باستخدام إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة، يمكن للمسوقين التخفيف من حدة هذه المخاوف. تبدأ الرحلة ببيانات سليمة.
كما هو الحال مع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتطلب الذكاء الاصطناعي التوليدي الاهتمام بتوفير البيانات الأساسية والحفاظ عليها. ولا يزال المثل الشائع في مجال تقنية المعلومات، "إذا أدخلت بيانات غير صحيحة، فستحصل على نتائج غير صحيحة"، ساريًا؛ فالبيانات عالية الجودة ضرورية للحصول على نتائج عالية الجودة. إذا كانت بيانات التدريب متحيزة أو غير كاملة، فقد تنتج النماذج محتوى غير دقيق.
بالنسبة إلى التسويق على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تطوير المحتوى واستهداف الجمهور. يعد تنظيم البيانات أمرًا أساسيًا، إلى جانب وضع ضوابط والإشراف لمعالجة التحيز وضمان اتساق صوت العلامة التجارية ودقة معلومات المنتج والخدمة.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة بيع الملابس بالتجزئة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني أو التجارب عبر الإنترنت المصممة خصوصًا لمختلف شخصيات العملاء. تتمتع القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي للنصوص والمرئيات والفيديو بإمكانية توفير تجربة أكثر تخصيصًا وجاذبية. وقد يشمل ذلك عارضة أزياء افتراضية ترتدي ملابس تتناسب مع شكل جسم العميل وخياراته في الموضة وأنشطته التي تهمه. كما يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا أن تدمج عوامل خارجية مثل الطقس والأحداث القادمة أو موقع المتسوق.
ولكن ماذا لو أوصت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي العميل بشراء ملابس سباحة في منتصف الشتاء أو معطف ثلجي في الصيف؟ نظرًا إلى أن العديد من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي تُدرب على كميات كبيرة من البيانات، فإنها تمتلك القدرة على استخلاص البيانات الموجودة وتفسيرها بشكل غير صحيح. ومن ثم، فإن الأداة لديها القدرة على تقديم نتائج غير متوقعة.
عندما يولد نموذج أساس للذكاء الاصطناعي محتوى غير ذي صلة أو غير صحيح، يُشار إلى هذا السلوك على أنه هلوسة (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com). وللتخفيف من حدة هذا السيناريو، يجب على الفرق التأكد من تخصيص نماذجها باستخدام مجموعات بيانات خاصة، بدلاً من الاعتماد فقط على بيانات الإنترنت مفتوحة المصدر.
قبل أن تتمكن مؤسستك التسويقية من تقديم حلول فعالة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحتاج إلى إستراتيجية لتنفيذ نماذج أساس للذكاء الاصطناعي. ونظرًا إلى الكم الهائل من البيانات المتاحة (الخارجية والداخلية على حد سواء)، من الضروري تحديد حالات الاستخدام الخاصة بك قبل الحصول على النماذج وتدريبها. سيساعد فهم فوائد كل حالة استخدام ومخاطرها على إنشاء مسار تدريجي يحدد أولويات عملية تدريب النموذج.
يحتاج المسوقون أيضًا إلى العمل عن كثب مع قسم تقنية المعلومات للتوافق على بنية البيانات اللازمة لبناء نماذج الأساس ونشرها بأمان مع اتباع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية والبيانات السرية. فستساعد إجراءات الحماية المناسبة على مراقبة ملكيتك الفكرية وسلامة علامتك التجارية وحمايتهما.
لا تنتهي رحلة بياناتك بمجرد نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي. تُحسن نماذج الأساس باستمرار في أثناء تفاعلها مع العملاء، حيث تجمع كميات من البيانات باستمرار، ما يؤدي بدوره إلى تحسين قدراتها. ويلزم الإشراف البشري (مثل الضبط الدقيق الخاضع للإشراف مع التعليقات البشرية والتعلم المعزز من التعليقات البشرية) لمواءمة مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل على نماذج الأساس مع النوايا البشرية، ما يضمن أنها مفيدة وأخلاقية وجديرة بالثقة.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه إنتاج أعمال موجهة للعملاء تبدو شبيهة بالعمل البشري، فإنه لا يزال يتطلب دليلاً بشريًا لديه خبرة في التعامل مع المخاوف الأخلاقية والقانونية المتعلقة باستخدام البيانات. يمكن للمراجعين البشريين أيضًا تحديد أي حالات تحيز أو هلوسة قد تكون تسربت إلى المحتوى وتصحيحها.
في استطلاع IBM، ذكر مديرو التسويق أن إنشاء المحتوى وتحريره، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأعمال بين الشركات.1وفيما يتعلق بوظيفة التسويق بين الشركات، أشار هؤلاء القادة إلى توليد العملاء المحتملين وتعزيز المبيعات كأهم حالات الاستخدام.1
عند سؤالهم عن أكبر مخاوفهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ركز القادة على دقة البيانات وإدارة الخصوصية وتوفر الموارد المؤهلة لبناء هذا الحل.1 ولهذه الغاية، يتطلب اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي اتباع نهج عملي لبناء قدراتها واختبارها والتعرف عليها. وسيضمن ذلك حماية البيانات الخاصة، وتوفير تجارب ملائمة ومجزية للعملاء، وتبسيط عملية التسويق وجعلها فعالة من حيث التكلفة.
لعقود من الزمن، كانت IBM في طليعة مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال. فنحن نقدم حلولاً وخدمات تساعد المسوقين على تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول وفعال. وصُممت محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي IBM watsonx لمساعدة قادة التسويق وقادة الأعمال الآخرين على الانتقال بثقة إلى مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. تشمل المحفظة ما يلي:
تساعد ™IBM Consulting وفريقها العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20000 خبير في الذكاء الاصطناعي مؤسسات التسويق على تصميم الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتوسيع نطاقهما بسرعة وثقة في كل أنشطتها التجارية. ونحن نعمل بالتنسيق مع تقنية IBM watsonx ونظام بنائي مفتوح من الشركاء لتقديم أي نموذج للذكاء الاصطناعي، على أي سحابة، مسترشدين بالأخلاق والثقة.
اتخذ الخطوة الأولى نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام مصادر البيانات والبنية المناسبة لدعم الوصول إلى علامتك التجارية وجودتها وثرائها وحمايتها.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.