الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء المحتملين

في كثير من الأحيان، يمكن دمج أدوات جذب العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتسجيل نقاط العملاء المحتملين وإنشاء الإعلانات المخصصة. يمكن لهذا النوع من الأتمتة تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتطوير فرق المبيعات للتركيز على بناء العلاقات وإتمام الصفقات.

تستخدم طرق جذب العملاء المحتملين التقليدية عادةً إستراتيجيات واسعة النطاق لاستهداف الجمهور وتعتمد على أساليب الإعلان اليدوية. وبدلاً من ذلك، تساعد أساليب جذب العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على استهداف العملاء المحتملين بدقة أكبر، ويمكن أن تؤدي إلى معدلات تحويل أعلى.

قبل الانتقال إلى أداة ذكاء اصطناعي جديدة، يجب على الشركة تقييم عملية جذب العملاء المحتملين الحالية، وتقييم جميع الميزات الحالية لتحديد فرص التحسين. لا تناسب كل أدوات الذكاء الاصطناعي جميع الناس ويجب على الشركة التفكير في الميزات التي تناسب احتياجات أعمالها بشكل أفضل.

بمجرد اختيار أداة الذكاء الاصطناعي، يعود الأمر إلى الشركة لتدريب الموظفين. ولهذا السبب من المهم العثور على حل مثل IBM watsonx Orchestrate الذي يمكن أن يتناسب تمامًا مع العمليات أو سير العمل الحالية في الشركة. يجب أن تتأكد المؤسسات من أن الموظفين مرتاحون للأدوات قبل البدء في استخدامها، الأمر الذي قد يتطلب تدريبًا أو صقل مهاراتهم.

بعد استخدامها، يحين الوقت لمراقبة نتائج إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية جذب العملاء المحتملين. ينبغي على الشركات تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل معدلات التحويل ومستويات المشاركة. يمكن أن تساعد هذه البيانات على تحديد ما ينجح وما يمكن إجراء تحسينات له.