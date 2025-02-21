يعتمد استقطاب المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي على تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي، والخوارزميات، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليلات التنبؤية، لاكتشاف الفئات المستهدفة بشكل أكثر فعالية. تستفيد أدوات الذكاء الاصطناعي من البيانات المتنوعة لتحليل الأسواق، ما يساعد فرق المبيعات في تحديد العملاء الأكثر احتمالية وإعداد استراتيجيات تواصل مخصصة.
نظرًا للطابع الفردي لعملية المبيعات وكميات البيانات الكبيرة التي تجمعها فرق المبيعات من المنصات المختلفة، أصبحت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أساسية في عملية المبيعات بأكملها. في مجال استقطاب عملاء محتملين في المبيعات، تعتمد المجموعات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد العملاء القيمين، مع تقليص المهام اليدوية وأتمتة التفاعل مع العملاء المستهدفين. مع تزايد قوة وفائدة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعتمد متخصصو المبيعات أيضًا على المساعد الافتراضي للمساعدة في إجراء أبحاث العملاء أو إنشاء سبل تواصل، مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة.
عند تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، تتوسع فوائده في استقطاب المبيعات لتشمل المؤسسة بأكملها، ما يقدم قيمة تتجاوز حدود الفرق الفردية. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية المطورين من خلال أتمتة المهام المتكررة، ما يساهم في توفير حلول تقنية أكثر سرعة وكفاءة لفرق المبيعات. على مستوى القيادة، يتيح الذكاء الاصطناعي استخراج رؤى استراتيجية للأعمال التجارية، ما يساعد المديرين التنفيذيين في اتخاذ قرارات مؤثرة لربط استقطاب المبيعات مع الأهداف العامة للمؤسسة. من خلال اعتماد منصات إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تضمن فرق الأمان التعامل مع بيانات العملاء بشكل صحيح والحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.
في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الأداء المالي، وزيادة معدلات التحويل، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وتبسيط ممارسات توليد العملاء المحتملين في مبيعات من شركة إلى شركة B2B ومن شركة إلى مستهلك B2C. على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاع العام الماضي أجرته شركة الاستشارات الإدارية McKinsey1، فإن فرق المبيعات من شركة إلى شركة B2B التي تعتمد على البيانات وتدمج تجربة العملاء الشخصية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تكون أكثر احتمالًا بواقع 1.7 مرة لزيادة حصتها في السوق مقارنة بتلك التي لا تعتمد على هذه التقنيات.
على مدار الزمن، سمحت التطورات التكنولوجية المتسارعة لفرق المبيعات بالحصول على مجموعة البيانات الدقيقة عن العملاء المحتملين وسلوكياتهم، مع توفير فرص واسعة للتواصل عبر قنوات مختلفة. في أولى سنوات استقطاب عملاء محتملين في المبيعات، اعتمدت الشركات على أساليب الاستقطاب من الخارج غير فعالة نسبيًا، مثل المكالمات الهاتفية العشوائية والبحث في أدلة الشركات.
ومع ظهور أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيطة في التسعينيات، استفاد مندوبي المبيعات من أدوات رقمية لتخزين وإدارة بيانات العملاء على نحو أكثر كفاءة. وقد أدى هذا الاستقطاب القائم على البيانات إلى تيسير إجراء أبحاث رائدة أكثر دقة وفعالية عن العملاء المحتملين.
وعبر السنين، اعتمدت الشركات الرائدة هذه الممارسات لدمج تقنيات مثل الأتمتة، التعلم الآلي، وتحليلات البيانات. تساعد هذه التقنيات في تقليل الوقت الذي يتم استغراقه في المهام اليدوية، مثل إدخال البيانات، وتزيد من كفاءة توقع احتمالية التحويل. على سبيل المثال، استخدمت العديد من الشركات الأتمتة، مثل قوالب البريد الإلكتروني، للتواصل الفوري مع العملاء المحتملين، أو استخدمت روبوتات المحادثة للإجابة عن الأسئلة الشائعة الخاصة بالمنتجات.
كان الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين هذه المهام، خاصة بعد إصدار أدوات متقدمة مثل ChatGPT، ملحوظاً. بين عامي 2023 و2024، ازداد اعتماد الذكاء الاصطناعي الجيني في مجالات التسويق والمبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفقًا لبحث حديث.2
اليوم، تمكن أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق من تحليل نقاط الألم لتخصيص العروض، وإجراء أبحاث للعملاء لضمان توافق العروض الترويجية مع احتياجاتهم، وتلخيص اجتماعات المبيعات وإنشاء عمليات تواصل متابعة سريعة مع العملاء المحتملين.
تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على مسح البيانات من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتوفير ملفات تعريف شاملة للعملاء المحتملين، ما يقلل من الوقت اللازم لإجراء البحث اليدوي. وبإمكان بعض الأدوات إثراء بيانات العملاء تلقائيًا من خلال جمع تفاصيل الشركة أو التسعير أو الاتصال في الوقت الفعلي.
من خلال الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجري تحليل بيانات المبيعات السابقة وبيانات العملاء المحتملين وسلوك العملاء لتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية التحويل، ما يساعد فرق المبيعات على توجيه جهودها نحو العملاء المتوقعين الواعدين. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام التحليلات التنبؤية لتحديد العملاء المحتملين وتحديد العملاء المستقبليين ذوي القيمة العالية استنادًا إلى مؤشرات النية، مثل الزيارات لمواقع الويب.
يتنبأ الذكاء الاصطناعي بأنماط الشراء والسلوك، ما يمكّن فرق المبيعات من التنبؤ باحتياجات العملاء وتكييف استراتيجيات البيع بما يتناسب مع ذلك. يعتمد قادة المبيعات غالبًا على هذه الأدوات لتوقع الطلب في السوق والتنبؤ بالعملاء المحتملين الأكثر احتمالية للتحويل، إذ أن هذه الرؤى القائمة على البيانات تتيح للمؤسسات إمكانية دمج معلومات المبيعات والتسويق، وتحويل كميات ضخمة من الإدخال عبر المنصات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
تساهم قدرة الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال البريد الإلكتروني البارد، المتابعة، إدخال البيانات، والجدولة في رفع إنتاجية فرق المبيعات بشكل كبير. يساهم الذكاء الاصطناعي في البحث والتحقق من المصادر، وتوثيق الاجتماعات والتعليق عليها تلقائيًا في الوقت الفعلي، وإنشاء محتوى مخصص للعميل بناءً على إدخال بشري محدود. هذا يسمح لمندوبي المبيعات بالتواصل مع عدد أكبر من العملاء المحتملين، مع توجيه جهودهم بشكل رئيسي نحو بناء العلاقات وإتمام الصفقات. هذا غالبًا ما يؤدي إلى تحويلات مبيعات مباشرة، ما يساهم في زيادة الإيرادات ويساعد الشركات على التوسع بشكل أكثر فعالية.
يدعم الذكاء الاصطناعي مسار المبيعات بصياغة عروض ورسائل مخصصة، ما يرفع من معدل التفاعل ومشاركة العملاء المحتملين. قد يستخرج الذكاء الاصطناعي تفاصيل التسعير المناسبة لعميل معين، أو يوصي بالخدمات الأكثر توافقًا مع اهتماماته، أو يخصص حملات البريد الإلكتروني استنادًا إلى سلوكه. للحفاظ على الطابع الإنساني وتعزيز ثقة العميل، يعتمد محترفو المبيعات مزيجًا من عمليات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري.
يؤدي الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي ومساعدوهم مهامًا متنوعة لدعم فرق المبيعات، سواء للاستخدام الداخلي أو التفاعل مع العملاء. يمكن للوكلاء الذين يتعاملون مع العملاء، على سبيل المثال، تفسير احتياجات العميل استنادًا إلى سجل التصفح أو إدخالات أخرى ذات صلة. وبالتزامن، يعمل المساعدون على التواصل الفوري مع العملاء المحتملين، حيث يجيبون عن الأسئلة ويقيّمون مدى جديّتهم قبل إحالتهم إلى مندوب المبيعات.
في كثير من الأحيان، تعمل هذه الأدوات على تصفية العملاء المحتملين الأكثر تأهيلاً وتحديد اللحظة المثلى لإشراك وكيل بشري لتحقيق أكبر فائدة. داخليًا، يسهّل الوكلاء والمساعدون المتخصصون عمل فرق المبيعات من خلال الإجابة على الاستفسارات المعقدة وتقديم معلومات دقيقة لمندوبي المبيعات قبل اللقاءات أو المكالمات.
يمكن لمساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مطابقة عروض الشركة بسرعة مع احتياجات عميل معين، وتقديم رؤى متعمقة حول العملاء المحتملين، واقتراح صفقات مخصصة بلغة طبيعية. يمكن للذكاء الاصطناعي الحساس الذي يقدمه المساعدون والوكلاء تمكين وكيل المبيعات البشري من الاستعداد بسرعة وكفاءة لمكالمات المبيعات.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تخصيص وتحسين مخرجات التوعية الخاصة بالمبيعات، وعادةً ما تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية. بإمكان ممثلي تطوير المبيعات (SDRs) استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التفاعلات السابقة عبر البريد الإلكتروني واقتراح أفضل الرسائل والتوقيت. كما يمكنهم تعزيز جهود التوقع عن طريق تحليل التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الاحتمالية بناءً على تفاعلهم مع المحتوى المتعلق بالصناعة. قد تحدد أدوات الاستقطاب المماثلة من خلال تحليل زوار الموقع الإلكتروني واتجاهات نمو الشركة وإشارات الشراء لمساعدة فرق المبيعات على إنشاء قوائم الاحتمالية الأكثر دقة.
يمكن أن يساعد تحليل الصوت والمشاعر المجموعة على زيادة الأداء، وتحديد مشاعر العملاء المحتملين وتقديم توصيات لتحسين فعالية العروض. كما يمكن لهذه الأدوات تعزيز جهود المبيعات من خلال مراقبة وإنشاء ملخصات وتحليل مكالمات المبيعات في الوقت الفعلي، وتحديد الأنماط التي تشير إلى الأساليب الناجعة أو مخاطر الصفقات المحتملة.
الذكاء الاصطناعي يتوقع الاتجاهات المستقبلية للمبيعات عبر تحليل البيانات التاريخية، ظروف السوق، وسلوك العملاء، ما يعين الفرق على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات ووضع استراتيجيات أكثر كفاءة في الأسواق المتغيرة وباستخدام النمذجة التنبؤية، تساعد أدوات استقطاب العملاء الجدد بالذكاء الاصطناعي فِرق المبيعات على ضمان نشر الموارد بكفاءة لتحقيق أكبر تأثير ملموس من خلال الذكاء الاصطناعي.
يقوم الذكاء الاصطناعي- في أبسط تطبيقاته، بتعزيز وتحسين عملية استقطاب العملاء المحتملين في المبيعات، ما يساعد محترفي المبيعات على تحديد العملاء ذوي القيمة العالية وأتمتة بعض عمليات التواصل المختارة.
يمكن للتحول المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي أن يشمل دمج التكنولوجيا في جميع الأقسام، ما يعزز الكفاءة في العمليات اليومية واحتمالية التنقيب عن المبيعات. يمكن أن يشمل ذلك زيادة إنتاجية المطورين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في عملية استقطاب عملاء محتملين، أو تزويد القادة ببيانات توقعات أكثر دقة، أو تعزيز ممارسات الأمان وإدارة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن مستوى التنفيذ يختلف من شركة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض الخطوات الأساسية- التي يجب اتباعها لتنفيذ الذكاء الاصطناعي على نحو يعزز استقطاب عملاء محتملين في المبيعات- ومنها:
قبل الشروع في التنفيذ، من الضروري أن تحدد المؤسسة أهدافًا وغايات واضحة بالإضافة إلى مقاييس حساسة لقياس النجاح. قد يشمل ذلك الحصول على رؤى أدق حول ملف العميل المثالي (ICP)، أو تعزيز جيل العملاء المحتملين، أو تحسين مشاركة العملاء.
إن أداة الذكاء الاصطناعي لا تكون جيدة إلا بقدر البيانات التي تستوعبها. في هذه المرحلة، تقوم المؤسسة بتأمين البيانات التي سيتعلم منها الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من أنها مناسبة للمهمة وخالية من الأخطاء.
خلال هذه المرحلة، تختار المؤسسة نموذج الذكاء الاصطناعي الأنسب لتحقيق أهدافها المحددة سلفًا.
عادةً ما تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصات أتمتة التسويق لضمان التناغم الأمثل بين أدوات الذكاء الاصطناعي وسير العمل الحالي.
في مرحلة الاختبار والتحقق من الصحة، يركز المطورون على تدقيق شفافية وأداء أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة.
بمجرد نشرها، وخاصة في المراحل الأولى، يجب مراقبة أدوات الذكاء الاصطناعي عن كثب لضمان أنها تحقق الأهداف المرجوة.
بمجرد دمج الذكاء الاصطناعي في استقطاب المبيعات وسير العمل ذي الصلة، يجب تحسينه بشكل مستمر ليتطور مع تغير الأهداف التجارية. في هذه المرحلة، يتم تحديث الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل دوري، بينما تتلقى فرق المبيعات تدريبًا مستمرًا على استخدامها بأعلى درجات الكفاءة.
كما هو الحال مع العديد من التقنيات المدمجة في مسار المبيعات، يُفضل نشر الذكاء الاصطناعي كجزء من الاستراتيجية ذات أهداف محددة. تعتمد نجاحاته بشكل كبير على جودة البيانات التي تستوعبها أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال مراقبة كيفية دمج الموظفين لهذه الأدوات في سير العمل بشكل فعال، تعزز الشركات فرص نجاحها. وتتضمن بعض أفضل ممارسات دمج الذكاء الاصطناعي في عملية استقطاب عملاء محتملين، ما يلي:
يمكن أن يكون تحديد الأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs التي ترغب المؤسسة في تحقيقها من خلال عملية استقطاب عملاء محتملين مدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا. قد يعني ذلك أن الشركة تركز على تحليل الذكاء الاصطناعي لتحسين معدلات تحويل العملاء المحتملين، أو تحليل المشاعر لتعزيز أداء فرق المبيعات، أو استخدام الوكلاء لتقليل الجهد اليدوي وزيادة القدرة على التوسع. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات وحالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي تعمل بشكل أكثر كفاءة عند تنفيذها معًا، فإن تحديد معايير قابلة للقياس قبل بدء المشروع يساعد في تسهيل إدارة التغيير بطريقة أكثر سلاسة قد يتيح أيضا للقادة تقييم النتائج.
تقتصر فعالية أداة الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي تعتمد عليها هذا يعني أنه يجب أن تكون قواعد بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) واحتمالية العملاء دقيقة وملائمة بأقصى حد ممكن. قد تختار المجموعة الاستثمار في بيانات الجهات الخارجية الموثوقة لتوسيع نطاق بياناتها الخاصة باستقطاب العملاء المحتملين ولتحسينها. علاوة على ذلك، لضمان ثقة العملاء، تطور العديد من الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ممارسات إدارة بيانات واضحة، من خلال اتباع نهج شفاف يعتمد على الأنظمة في استخدام البيانات وتخزينها.
وقد بدأت عشرات من أدوات استقطاب المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من فريق المبيعات وLinkedIn. غالبًا ما تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي المثلى التي يمكن للشركات اعتمادها هي التي تتكامل بأكبر قدر من السلاسة مع مجموعات التقنيات الحالية لديها.
عندما تتكامل أدوات استقطاب عملاء محتملين بالذكاء الاصطناعي مع استراتيجيات المبيعات وعمليات سير العمل المعتمدة في الشركة، يصبح من الأسهل غالبًا على الفرق تحقيق القيمة المرجوة دون الحاجة لتعلم مهارات جديدة بشكل معقد. ويتيح هذا أيضا للشركة البناء على نقاط قوتها الحالية دون البدء من نقطة الصفر بمجموعة جديدة تماما من الأدوات.
تحتاج أدوات الذكاء الاصطناعي تدريبًا إضافيًا لاستخدامها. وفي كثير من الأحيان، يمكن لهذه التقنيات تغيير الجوانب الأساسية لعمل أحد أعضاء الفريق. إن إدارة التوقعات حول كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية وإظهار قيمتها عبر المؤسسة يعتبر أمرًا حاسمًا لنجاح المشروع. وغالبًا ما يتضمن التدريب تعليم الموظفين كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومراجعة إجابات النظام، ومعرفة متى تكون الإسهامات البشرية أكثر فائدة من الآلية. قد يسعى مديرو المبيعات في كيفية تعزيز مهارات فرقهم للاستفادة من المكاسب الإنتاجية المحتملة أو توفير إرشادات إضافية حول جوانب جديدة من عملهم، مثل استثمار أدوات احتمالية البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو إضافة لمسة شخصية على عمليات التواصل المولَّدة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على ثقة العملاء.
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1. خمس حقائق أساسية: كيف يستمر الفائزون بين الشركات في مواصلة التقدم، McKinsey، 12 سبتمبر 2024
2. مستقبل بلا قيود: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة تشكيل مبيعات الشركات (B2B)ماكينزي، 16 سبتمبر 2024