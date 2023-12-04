دليل لتنفيذ Oracle بشكل فعال

4 ديسمبر 2023

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من خلال تنفيذ Oracle، إحدى الأدوات الرائدة عالميًا في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن للمؤسسات تحويل عملياتها التجارية وزيادة الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. تعمل الشركات الكبيرة والصغيرة على نحو متزايد على رقمنة وإدارة مجموعات هائلة من البيانات. تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل أنظمة Oracle على تبسيط العمليات التجارية وتقليل التكاليف، والاستفادة من المعلومات لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل في ظل بيئة سريعة التغير.

تخدم الشركة 430,000 عميل في 175 دولة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وتقدم حلولاً لآلاف حالات الاستخدام. نظرًا لطبيعة نظام Oracle Cloud ERP القابلة للتكوين بدرجة كبيرة، لا يوجد تطبيقان متشابهان تقريبًا. وقد استُخدمت المنصة في تحديث وتوحيد النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات (IT) في الشركات المالية الكبرى، وتبسيط إدارة رأس المال البشري (HCM) عبر الشركات التابعة للعلامات التجارية، وتحسين عمليات إعداد التقارير (الرابط موجود خارج ibm.com) في إعدادات الرعاية الصحية المعقدة.

ويوفر البرنامج منصة متكاملة وموحدة لعمليات الأعمال المتباينة مثل إدارة سلسلة التوريد والموارد البشرية، مما يوفر رؤية شاملة لعمليات المؤسسة ويكسر صوامع البيانات. باستخدام الأتمتة، تستطيع Oracle تبسيط المهام الروتينية لزيادة الكفاءة التشغيلية. وبفضل قدراتها المتقدمة لإعداد التقارير، تتيح المنصة رؤى في الوقت الفعلي حول الأداء، مما يسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات بسرعة.

قبل تنفيذ Oracle

قد يبدو تنفيذ Oracle مهمة شاقة. وعلى الرغم من أن العملية، اعتمادًا على مدى تعقيدها، قد تستغرق أحيانًا سنوات، إلا أن التبني الناجح لها قد وفّر على بعض الشركات عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية (الرابط موجود خارج ibm.com) بمرور الوقت. من خلال التخطيط الدقيق والاستراتيجية التنظيمية القوية، يمكن للشركات من أي حجم الاستفادة من الحلول السحابية الفريدة من نوعها من Oracle، مما يقلل التكاليف ويؤدي إلى تبسيط العمليات. 

يتطلب الترحيل إلى Oracle تخطيطًا شاملاً سواءً كانت الشركة تنوي اعتماد المنصة لإدارة عملية واحدة—مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية—أو ترحيل عمليات المؤسسة بأكملها إلى السحابة. بالنسبة للمؤسسات التي تشرع في عملية التحول الرقمي، من الضروري تصور كيفية تكامل نظام تخطيط موارد المؤسسات مع كل جانب من جوانب عمليات الأعمال. قبل البدء في رحلة اعتماد Oracle، يجب على قادة الأعمال التفكير في بعض الأسئلة الرئيسية: 

  • ما هي متطلبات البيانات أو الهياكل التنظيمية التي تنطبق على مؤسستي؟ في حين أن تنفيذ Oracle يكون أبسط إلى حد ما عندما يتم نشر حل تخطيط موارد المؤسسات بالكامل على السحابة، فإن بعض المؤسسات لديها متطلبات تنظيمية أو متطلبات تسكين البيانات التي تتطلب تخزين البيانات في الموقع أو البيئات السحابية المخصصة. حدد ما إذا كانت مؤسستك تتطلب تخزين بعض البيانات محليًا كجزء من حل السحابة الهجينة (الرابط موجود خارج ibm.com)، أو ما إذا كانت السحابة الخاصة "معزولة البيانات" (الرابط موجود خارج ibm.com) هي الأفضل لحالة عملك. 
  • ما هي وحدات Oracle التي ستعتمدها مؤسستي؟ تقدم Oracle مجموعة كاملة من حلول تخطيط موارد المؤسسة مع حالات استخدام محددة. وتشمل هذه Oracle SCM لإدارة سلسلة التوريد ، و Oracle HCM لإدارة رأس المال البشري وOracle Procurement للعمليات من الشراء إلى الدفع. وتقدم الشركة أيضًا تطبيقات خاصة بالصناعة من خلال حزمة الأعمال الإلكترونية  لديها (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). ابحث عن هياكل التسعير وحدد الوحدات المحددة الأنسب لمؤسستك.
  • هل ستختار مؤسستي شريكاً للتنفيذ؟ يمكن أن تؤدي الشراكة مع متخصص متمرس ومعتمد من Oracle إلى تبسيط عملية التنفيذ وتقليل التكلفة الإجمالية لاعتمادها بشكل كبير. قم بإجراء بحث شامل عن خيارات شريك التنفيذ وفكر في اختيار شركة متميزة ذات سنوات من الخبرة في تنفيذ Oracle من Oracle PartnerNetwork (يوجد الرابط خارج ibm.com) لمساعدتك في رحلتك.

تخطيط تنفيذ Oracle

تعد مرحلة التخطيط لتنفيذ Oracle Cloud ERP بنفس أهمية النشر، إن لم تكن أكثر أهمية. ستتطلب عملية التخطيط مدخلات كبيرة من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ورؤساء الإدارات وكذلك الشركاء من تكنولوجيا المعلومات. يجب على المؤسسات البحث في كل وحدة بدقة وتحديد إصدار Oracle الأنسب لاحتياجات أعمالها ، بالإضافة إلى تحديد متطلبات النظام للبرنامج المحدد.

يتمثل الهدف أثناء مرحلة تخطيط المشروع في ترجمة الفهم العميق لمتطلبات أعمال المؤسسة إلى مخطط قابل للتنفيذ لترحيل Oracle وتنفيذه. تحديد هدف مشروع التنفيذ بشكل واضح وتحديد نطاقه والجدول الزمني والميزانية الخاصة به بالإضافة إلى إنشاء خطة لإدارة المخاطر. وهذا هو أيضًا الوقت المناسب لتحديد البيانات التي سيتم ترحيلها، حيث قد يكون من الأفضل تخزين بعض البيانات القديمة في أرشيف آمن. قد يكون من المفيد خلال هذه المرحلة النظر في أنواع تدريب المستخدمين التي سيتم تقديمها في الفترة التي تسبق النشر وبعده.

منذ عام 2006، قدمت شركة Oracle منهجية تنفيذ، وهي طريقة Oracle الموحدة (OUM، يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهي نهج دورة حياة كاملة لتنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسة الخاص بالشركة. بالنسبة للمشاريع المعقدة، ضع في اعتبارك تدريب فريق داخلي على OUM، أو الشراكة مع جهة خارجية خبيرة من Oracle PartnerNetwork. 

وفقًا لـ Oracle (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، تتضمن أفضل الممارسات لعملية التخطيط خمس فئات من المعلومات: 

  • تعريف المشروع: هذا هو المخطط الذي سيتضمن المعلومات ذات الصلة بمشروع التنفيذ. وسوف يتضمن بيانًا واضحًا للمهمة وخريطة طريق لتبني Oracle إلى جانب ميزانية المشروع ومتطلبات التوظيف والجدول الزمني وتقييم المخاطر. إذا كان المشروع يتضمن تخزين البيانات محليًا، فستحدد هذه العملية أيضًا متطلبات تثبيت البرامج والأجهزة.
  • فريق المشروع: من الضروري تعيين مدير مشروع لتنفيذ Oracle، بالإضافة إلى التماس مدخلات شركاء الأعمال والموظفين في الموقع من ذوي الخبرة في العمليات التجارية التي سيتم ترحيلها إلى المنصة. قم بتجميع فريق تنفيذ تعاوني متعدد الأطراف بأدوار محددة جيدًا وحدد الأطراف المعنية الرئيسيين للتشاور واختبار النظام مع تقدم المشروع إلى الأمام. 
  • تصميم المشروع: تتضمن المعلومات التي تم جمعها في هذه المرحلة من التخطيط أي التطبيقات التي سيتم نشرها، وتطبيقات أو أنظمة الجهة الخارجية التي يجب دمجها وكيفية تغيير الترحيل لعمليات الأعمال اليومية. كما ستحدد متطلبات مستخدم أو مجموعة مستخدمين محددة وتحدد كيفية هيكلة البيانات. 
  • طرح المشروع: هذه نظرة تفصيلية على كيفية طرح النظام الجديد والجدول الزمني. وينبغي للمؤسسات أن تحدد الأقسام التي سيغطيها النظام الجديد، وفي أي مواقع وبأي ترتيب. تغطي هذه المرحلة من التخطيط أيضًا مراحل المشروع المتوقعة والمقاييس المحددة جيدًا للنظام بمجرد بدء تشغيله. 
  • اتصالات المشروع: تُعد الاتصالات الداخلية أمرًا حيويًا منذ اللحظات الأولى لعملية التنفيذ؛ وستتضمن الإدارة الناجحة للمشروع خطة مفصلة لتثقيف الموظفين حول مزايا Oracle وحالات الاستخدام. ينبغي للمؤسسات أن تخلق فرصًا لإشراك الفرق الداخلية وأن تولي اهتمامًا جيدًا لإدارة التغيير

تنفيذ نظام Oracle

بمجرد تجميع فريق إدارة المشروع واكتمال مرحلة التخطيط التفصيلي، يمكن أن يبدأ التنفيذ. خلال هذه المرحلة، يتم تكوين المنصة لتلبية متطلبات الأعمال المحددة وتبدأ عملية ترحيل البيانات الأساسية. توفر Oracle مجموعة متنوعة من القوالب لتسهيل تعريف العنصر حيث يتم فهرسة البيانات ونقلها إلى السحابة. عادة ما يستخدم Oracle الاختصار CIDER لتمثيل خطوات تنفيذ Oracle: 

  • التكوين: تعد Oracle منصة قابلة للتكوين بدرجة كبيرة ويمكن نشرها للعديد من أنشطة الأعمال الأساسية. أثناء التكوين، تقوم المؤسسة بإنشاء بنية البيانات الخاصة بها وتحديد أدوار المستخدم.
  • الإدماج: خلال هذه المرحلة، يتم دمج Oracle مع أنظمة الجهة الخارجية وحلول تكنولوجيا المعلومات القديمة. ومن خلال العمل عن كثب مع قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، يضمن فريق تنفيذ المشروع دمج جميع الأنظمة اللازمة. يمكن للمؤسسات أن تختار نشر منصة التكامل السحابية من Oracle أو استخدام Oracle Cloud Marketplace لربط التطبيقات ومصادر البيانات.
  • البيانات: هذه هي مرحلة تحويل البيانات وترحيل البيانات. قد يتم نقل بعض البيانات من الأجهزة إلى السحابة. يجب استخراج جميع المعلومات ذات الصلة وتحويلها قبل تحميلها في النظام.
  • ملحقات: بمجرد ترحيل البيانات ذات الصلة، يمكن للمؤسسات استيراد وتكوين أي من تطبيقات وملحقات البرامج كخدمة (SaaS) الشاملة من Oracle.
  • التقارير: يتميز نظام Oracle Cloud ERP بالعديد من أنظمة إعداد التقارير ذات الحالات التجارية المحددة. في هذه المرحلة من التنفيذ، يجب أن تحدد المؤسسات التقارير التي من الأفضل التقاطها على أساس متقطع، ونوع البيانات التي من الأفضل عرضها من خلال إحدى لوحات معلومات المراقبة في الوقت الفعلي للمنصة. 

التحقق من نظام Oracle

عندما قامت شركة Caesars Entertainment للألعاب والضيافة في لاس فيجاس بتحويل عملياتها المالية إلى سحابة Oracle Fusion، تعلمت قيمة الاختبار المكثف: مؤخرًا، نقل نائب رئيس قسم التحول المالي في الشركة الدروس التي تعلمتها شركة Caesars (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وأكد على أهمية إعطاء الاختبار ”اهتمامك الكامل“ وإشراك الشركاء والموردين في العملية. كما أوصى أيضًا باختبار التطبيقات في ”الظروف القصوى“ لضمان عدم وجود مفاجآت عند تشغيل النظام. 

يتطلب تنفيذ Oracle بسلاسة وفعالية أن يتم اختبار الأنظمة بشكل متكرر ومكثف قبل تاريخ بدء التشغيل. تعمل البيانات الدقيقة والنظيفة وسير العمل على منع الاضطرابات وفترة التعطل بمجرد تشغيل النظام. على وجه التحديد، لضمان دقة البيانات، يجب على المؤسسات اختبار المتغيرات التالية: 

  • أرشيف البيانات: تأكد من أرشفة البيانات القديمة التي ربما لم يتم استيرادها إلى Oracle بشكل آمن وسهولة الوصول إليها.
  • جودة البيانات: التأكد من أن البيانات التي تم ترحيلها نظيفة وصحيحة وحديثة. تحقق من توافق البيانات مع التدرج الهرمي المخصص للبيانات. 
  • المسؤوليات والأدوار: تأكد من إدخال جميع المعرّفات وأدوار الشركة بشكل صحيح، وأن العلاقات بينها محددة بشكل صحيح.
  • الأمان: ضمان تخزين جميع البيانات الحساسة بشكل مناسب. احذف جميع البيانات غير الضرورية.  
  • سير العمل: تحقق من سير العمل بشكل شامل، واختبر مسارات سير العمل الأساسية والفرعية لكل حالة. 

بعد عملية الاختبار هذه، توفر مرحلة قبول المستخدم فرصة للحصول على مدخلات من الأطراف المعنية الرئيسيين. يجب إشراك المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وأعضاء الفريق الآخرين الذين سيستخدمون منصة Oracle—وتعليم الآخرين استخدامها—في هذه العملية. إذا كان هناك جانب من جوانب نظام Oracle لا يلبي توقعات الطرف المعني أو كان غير متوافق مع المخطط الذي تم وضعه في مرحلة التخطيط، فمن الضروري تصحيح الأخطاء ثم إعادة النظر في المشكلة لضمان أن عملية التنفيذ تلبي التوقعات. 

إعداد وتسليم نظام Oracle

بعد إجراء اختبارات مكثفة ومرحلة قبول المستخدم، حان الوقت للتنفيذ النهائي. سيضمن التواصل الداخلي الدقيق أثناء مرحلتي الإعداد والتسليم أن يتم الطرح بسلاسة. يجب على المؤسسات التأكد من أن الأنظمة والمستخدمين والمؤسسة ككل جاهزة للتنفيذ الكامل. خلال هذه المرحلة، من المفيد عمل قائمة نهائية بالمشكلات المعلقة التي يجب معالجتها وإصلاحها. يمكن بعد ذلك إصدار كلمات المرور وأسماء المستخدمين لأعضاء الفريق. في الأسابيع التي تسبق تاريخ الإطلاق الأولي وبعده، يجب أن تستثمر المؤسسات في تدريب المستخدمين النهائيين وجلسات الملاحظات عبر قنوات العمل.

على افتراض أن جميع هذه الخطوات قد تم اتباعها وتم إطلاع أعضاء الفريق في جميع أنحاء المؤسسة على أفضل ممارسات النظام الجديد وحالات استخدامه، يجب أن تتم عملية النشر بسلاسة. خلال هذه المرحلة، يجب أن يقوم كل من فريق تكنولوجيا المعلومات وفريق المشروع بمراقبة أداء النظام إلى جانب المقاييس الرئيسية المحددة في مرحلة التخطيط. إن التماس الملاحظات المتكررة من المستخدمين والأطراف المعنية الرئيسيين سيضمن تحديد المشكلات قبل ظهورها، وأن النظام يعمل على النحو المنشود. من المفيد أيضًا، بعد النشر الأولي، استضافة احتفال لتهنئة الفريق على كل ما قاموا به من عمل شاق، والحصول على ملاحظات مباشرة من مستخدمي النظام الأوائل.

®IBM وOracle

منذ ما يقرب من أربعة عقود، كانت IBM واحدة من أهم شركاء Oracle. لدينا أكثر من 10000 مستشار متخصص في خدمات Oracle السحابية ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء التي تتضمن خارطة طريق لكل مرحلة من مراحل الاستثمار في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات إلى التنفيذ السحابي إلى الإدارة.

مؤلف

Molly Hayes

Content Writer, IBM Consulting

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