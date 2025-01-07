ما تكوين الشبكة؟

يتضمن جميع العناصر المادية والافتراضية للأجهزة والبرامج في الشبكة والبروتوكولات التي تحدد كيفية انتقال البيانات بينها.

يُعد التكوين الفعال للشبكة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز أمان الشبكة وتحسين استقرار الشبكة بشكل عام. ونظرًا لتعقيد البيئات الهجينة متعددة السُحُب الموزعة جغرافيًا اليوم، فإن استخدام أدوات إدارة تكوين الشبكة هو أفضل طريقة لأتمتة مهام تكوين الجهاز وصيانته.

توفر أدوات تكوين الشبكة للمطورين ميزات تتبع البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي بشكل تلقائي وفوري حتى يتمكن المسؤولون من تحديد تغييرات التكوين الإشكالية والمخاطر الأمنية المحتملة على الفور. وهي تسهل التغييرات المجمعة (مثل تحديث كلمات المرور عند اختراق الأجهزة)، وتُمكن الفرق من استعادة إعدادات الشبكة بسرعة إلى تكوين سابق، وتساعد الشركات على إعادة تشغيل أجهزة الشبكة بعد الأعطال.

من خلال ميزات التكوين التلقائي للشبكة، يمكن للمؤسسات تبسيط عمليات الصيانة والإصلاح لأجهزة الشبكة المادية والافتراضية، ما يقلل من انقطاع الشبكة للمستخدمين ويحسن وظائف الشبكة للمسؤولين.