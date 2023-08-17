في الشبكات واسعة النطاق، يتطلب الأمر التكامل العميق مع النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والتخصيص الحتمي. بالنسبة لعمليات الشبكة وعمليات تكنولوجيا المعلومات، يخلق هذا حاجة فريدة لكتابة برنامج نصي، والأتمتة، وتنسيق مجموعة متنوعة من الإجراءات المتكررة للحفاظ على شبكتك مراقبة وفي حالة جيدة.. ولإنجاز المزيد بموارد أقل يجب على فرق عمليات الشبكة الاستفادة من الأدوات المحسّنة والأتمتة من خلال قابلية الملاحظة الآلية للشبكة.
تتوفر IBM SevOne Automated Network Observability للعملاء الجدد أو كترقية للعملاء الحاليين لـ IBM SevOne.
حوِّل الرؤى القائمة على التعلم الآلي (ML) إلى إجراءات آلية من خلال تمكين أتمتة الحلقة المغلقة لتهيئة الشبكة وتوفيرها وإدارتها واختبارها.
أتمتة مهام الشبكة وعمليات تكامل الأدوات باستخدام أتمتة سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية وتقليل الاعتماد على الخبراء.
توسيع نطاق المراقبة وضمان قابلية الملاحظة باستخدام قوالب سير عمل مُعدّة مسبقًا لجمع بيانات الأداء، وسدّ الثغرات في أهداف المراقبة والامتثال، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
من خلال ما يزيد عن 1000 وحدة بناء جاهزة للسحب والوضع ومنخفضة التعليمات البرمجية عبر البنية الأساسية للشبكة والأمان والتطبيقات وغيرها، يمكن لفرقك إنشاء مهام سير عمل إضافية بسلاسة لأتمتة المهام والعمليات المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات شبكتك. يُمكِّن محرك الأتمتة هذا محترفي عمليات الشبكة من تسهيل أتمتة الشبكة وتبسيط تكامل التقنيات المتنوعة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.
يتوفر IBM SevOne في حزم ذات استحقاق لمهام سير عمل الأتمتة. يمكن لمهام سير العمل هذه تحويل الرؤى إلى خطوات قابلة للتنفيذ لأتمتة الحلقة المغلقة، وتمكين فرق عمليات الشبكة من تهيئة أجهزة الشبكة وتوفيرها وإدارتها واختبارها تلقائيًا استنادًا إلى تحليل SevOne القائم على التعلم الآلي (ML).
استفد من قوالب سير عمل الأتمتة المعدة مسبقًا، وقم بتنزيلها من مجتمع IBM TechXchange وقم بوضع الأتمتة موضع التنفيذ.
تقوم بمزامنة تنبيهات SevOne NPM (بدون فخاخ/تدفق) إلى حوادث ServiceNow. يتم إزالة التكرارات من تنبيهات SevOne قبل استيرادها إلى ServiceNow. تتم أيضا مزامنة حالة التنبيه ودرجة الخطورة. سيتم حل التنبيهات المغلقة في ServiceNow. وسيتم حل الحوادث المتعلقة بالأجهزة المحذوفة من SevOne.
هدف سير العمل هو مزامنة قائمة أجهزة المخزون في SevOne مع قائمة المخزون في ServiceNow. يحصل سير العمل على قائمة بالأجهزة التي تتم مراقبتها بواسطة SevOne ويمر عبر جميع أجهزة SevOne لمعرفة ما إذا كانت موجودة في ServiceNow. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إضافة الجهاز إلى جدول cmdb_ci لإضافته إلى ServiceNow. بعد ذلك، يتحقق سير العمل مما إذا كانت هناك أجهزة في ServiceNow تم وضع علامة "أخرى مؤتمتة" عليها، وليست في SevOne. إذا تم العثور عليها وتم تعيين المتغير Dry_run على خطأ، فسيقوم بإزالة الجهاز من ServiceNow.
حدد الأجهزة التي لا تتم مراقبتها بشكل صحيح بواسطة SevOne NPM. ينشئ سير العمل هذا قائمة بالأجهزة التي تحتوي على كائن واحد فقط، وهذا الكائن هو من نوع ICMP، وكان توافر ICMP على هذا الجهاز 0 خلال آخر 30 يومًا.
أتمتة البحث عن البيانات الوصفية للإحداثيات الجغرافية وإدخالها في SevOne NPM من جدول بيانات Excel. يعمل سير العمل هذا على أتمتة عملية البحث عن الإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض باستخدام بيانات عنوان الجهاز (المدينة والولاية والرمز البريدي) الموجودة في جدول بيانات Excel. وبمجرد استرداد المدينة والولاية والرمز البريدي من ملف Excel، يتم تمرير المعلومات إلى موقع ويب تابع لجهة خارجية لإجراء عملية البحث عن خطوط الطول والعرض، ويتم إرجاع البيانات الناتجة إلى سير العمل. وباستخدام واجهة برمجة تطبيقات SevOne NPM RESTful، سيقوم سير العمل بعد ذلك بإنشاء مساحة اسم الجهاز في SevOne NPM باستخدام اسم علامة التبويب Excel، وتعبئة إحداثيات خط الطول/العرض الناتجة في مساحة الاسم لكل جهاز مدرج في ملف Excel.
قم بزيادة معدل الاستطلاع من SevOne NPM على تلك الكائنات التي تتطلب دقة أعلى. يزيد سير العمل هذا من تكرار الاستطلاع إلى كائنات محددة عندما نحتاج إلى التجميع من البيانات التفصيلية.
مراقبة حاويات Data Insight وبيانات التطبيق مراقبة حاويات Data Insight، أتمتة جمع بيانات الأداء من مثيلات SevOne Data Insight. سير العمل هذا يمكّن من جمع الأداء من حاويات Kubernetes وبيانات التطبيق من SevOne Data Insight من خلال استجواب واجهة Prometheus المتوفرة في Data Insight.
أتمتة مجموعة مقاييس IBM Cloud. يسمح سير العمل هذا لـ SevOne NPM بمراقبة التقنيات غير المدعومة بشكل افتراضي باستخدام إطار عمل SevOne Universal Collector. يتصل سير العمل هذا بسحابة IBM Cloud لجمع بيانات الأداء من كيانات افتراضية مختلفة مثل المثيلات والشبكات الافتراضية الخاصة وموازنات التحميل وغيرها. ثم يستوعب البيانات في SevOne NPM للتحليل وإعداد التقارير.
استفد من خدمة استيعاب البيانات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات ذاتية الخدمة. يستوعب سير العمل هذا البيانات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات في SevOne NPM باستخدام إطار عمل SevOne Universal Collector. يتيح إطار العمل هذا جمع البيانات من البروتوكولات أو التقنيات غير المدعومة افتراضيًا في SevOne NPM.