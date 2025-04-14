ما InstructLab؟

تم تطوير InstructLab بواسطة IBM Research وRedHat، وهي مشروع مفتوح المصدر، ما يعني أنها تعتمد على مجتمع عالمي من المطورين (يُعرَف باسم مجتمع InstructLab) لبنائها وصيانتها.

تم إنشاء مشروع InstructLab لمعالجة المشكلات التي تعوق تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وأبرزها تكلفة التدريب والتعقيدات المرتبطة به وجمع البيانات وصعوبة المساهمة بالمهارات والمعرفة.

وفقًا لمجلة Forbes، نجحت InstructLab في تحسين أداء النماذج اللغوية الكبيرة وحل العديد من تحديات التوسع في التدريب التقليدي للنماذج اللغوية الكبيرة، ما أدى إلى القضاء على حاجة المؤسسات إلى بناء وصيانة العديد منها. يُعَد هذا ممكنًا إلى حد كبير بفضل طريقة تدريب النماذج اللغوية الكبيرة المعروفة باسم "المحاذاة واسعة النطاق لروبوتات المحادثة"، أو LAB، والتي طورتها شركة IBM.