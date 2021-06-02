عندما يتعلق الأمر باستخدام البيانات عبر المؤسسة، فإن أحد أكثر المخاطر شيوعًا هو عدم توفير سياق هادف لجميع مستخدمي البيانات. ومن ثم، يعد إدارة تصنيف الأعمال داخل المؤسسة أمرًا حساسًا لدعم العمليات اليومية للأعمال داخل أي مجموعة لأنها تضمن بيانات دقيقة ومنظمة يفهمها الجميع الذين يحتاجونها.
عند تنفيذ تصنيف الأعمال بنجاح، يصبح هذا التصنيف أساساً لتصنيف المحتوى والعلاقات بين البيانات، ودليلاً إرشادياً يحسّن سرعة تحديد مواقع البيانات مع وضع سياسات لكيفية الوصول إليها أو إعادة استخدامها. يعد إجراء التحديثات بسرعة أمراً أساسياً لتمكين المؤسسة من الاستجابة الفورية لطلبات الامتثال أو الطلبات الناشئة ذات الأهمية التجارية.
مع تحديثات أدوات حوكمة الأعمال المحسنة لدينا، أصبح لدى المؤسسات مزيدًا من الطرق لإنشاء تصنيف أعمال على مستوى المؤسسة من خلال IBM Watson Knowledge Catalog لـ IBM Cloud Pak for Data. الحل متوفر أيضا كخدمة مدارة بالكامل من خلال IBM Cloud Pak for Data كخدمة.
قد تبدو معرفة من أين تبدأ العمل أمرًا شاقًا. ومع ذلك، فإن التركيز على أربعة أنشطة أساسية وممارسات أثبتت جدواها يمكن أن يساعد في إعداد رحلة ناجحة نحو التنفيذ.
ركِّز على جزء معين من العمل الذي سيكون له الأثر الأكبر. على سبيل المثال، إذا كانت أولوية مؤسستك هي الامتثال للائحة حماية البيانات العامة GDPR ولقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، فابدأ بوضع المصطلحات وتصنيف الأصول المرتبطة بمعلومات تحديد الهوية الشخصية (PII).
لمعالجة هذا السيناريو، يمكن لميزة إدارة السياسات ضمن IBM Watson Knowledge Catalog تمكين خصوصية البيانات وتحديد سياسات البيانات لوصف كيفية تعامل مجموعة مع البيانات الحساسة. بعد إنشاء النُهج، يمكن للمجموعة إنشاء قواعد حماية البيانات ليتم تطبيقها تلقائياً ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات الحساسة داخل الكتالوج. يمكن للمجموعة أيضًا إنشاء قواعد الحوكمة لتوفير أوصاف خاصة بالعمل تتعلق بالسلوك أو الإجراءات المطلوبة لتنفيذ سياسة حوكمة معينة. يمكن لأصحاب المصلحة تطوير سياسات وقواعد الحوكمة بناء على مجالات الحوكمة المهمة للمجموعة، مثل أمن المعلومات أو خصوصية المعلومات أو الامتثال التنظيمي.
يمكن من خلال تصنيفات كالوسوم تصنيف وتجميع الأصول بناء على مستوى الحساسية أو السرية لدى مجموعتك. قد تكون الأمثلة معلومات تحديد الهوية الشخصية، أو معلومات شخصية حساسة، أو أصول تُعتبر سريّة. يمكن للمجموعات أيضاً إنشاء قاعدة لحماية البيانات في IBM Watson Knowledge Catalog لمنع المستخدمين من الوصول إلى أصول البيانات بناءً على تصنيفها.
علاوة على ذلك، يمكن لأصحاب المصلحة استخدام الفئات لتنظيم أدوات الحوكمة وتحديد المستخدمين الذين يمكنهم عرض وإدارة تلك الأدوات. يمكن للمستخدمين تجميع أدوات الحوكمة في فئات لتسهيل العثور عليها، والتحكم في ظهورها وإدارتها. يمكن أن تضم الفئات أيضًا فئات فرعية ويمكن تنظيمها في تسلسل هرمي بناء على معناها وعلاقاتها:
أدرِج التصنيفات ضمن شروط قواعد حماية البيانات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قاعدة لرفض الوصول إلى مستخدمين معينين إذا كان الأصل مصنفاً كمعلومات شخصية أو سري.
استخدم لغة الصناعات على شكل نماذج منطقية أو ذكاء الأعمال لدعم الشروط والمعايير الموجودة بالفعل.
تساعد مصطلحات الأعمال في تعريف المصطلحات عبر المجموعة من أجل تكوين فهم موحد، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تسريع إيجاد ما يحتاجونه وكذلك فهم سياق الأعمال في الجداول والأعمدة. على سبيل المثال، يمكن للمجموعة أيضا استخدام مصطلحات الأعمال لتبسيط صياغة قواعد سياسة البيانات، عن طريق استخدام مصطلح عمل واحد بدلاً من أسماء أعمدة متعددة.
يمكن للمجموعات أيضًا استخدام مصطلحات الأعمال لربط الأعمدة والأصول والسياسات والقواعد بنوع البيانات نفسه. على سبيل المثال، تتيحالبيانات المرجعية للعملاء إمكانية تحديد مجموعة قياسية من القيم الصالحة للبحث العام أو تحديد فئات البيانات. كما يمكن للمجموعات أيضًا إدارة التسلسلات الهرمية والعلاقات في البيانات المرجعية، ومن ثم ربط مجموعة البيانات المرجعية بأنطولوجيا الأعمال.
تواصل مع مجموعة لمساعدتهم على فهم مزايا وجود مصدر واحد للحقيقة حيث كل المعلومات تخزن.
داخل Watson Knowledge Catalog ، يوجد كتالوج معرفي مركزي يعمل كمصدر واحد للحقيقة لمهندسي البيانات، ومراقبي البيانات، وعلماء البيانات، ومحللي الأعمال للحصول على الخدمة الذاتية إلى بيانات المؤسسات التي يمكنهم الوثوق بها واستخدامها بثقة. يمكن للمجموعات دفع عجلة الخدمة الذاتية وأتمتة صناعة القرار لتطوير الأعمال من خلال توفير جميع المعلومات لمن يحتاجها والسماح بوصولهم إليها.
يتيح البحث العالمي ضمن IBM Watson Knowledge Catalog لأصحاب المصلحة إمكانية البحث عبر العديد من الكتالوجات والمشاريع والأصول وغيرها من أدوات الحوكمة التي تم إنشاؤها داخل المجموعة والتي يُسمح لهم بالوصول إليها. إن قدرات التعاون تتيح لوحدات الأعمال والمستخدمين وأصحاب البيانات إمكانية ترك تعليقات، أو تعيين تقييم لأحد الأصول، أو تعيين مهمة لمستخدمين آخرين.
بالإضافة إلى ذلك، تولد قدرات تحليل البيانات بيانات وصفية وإحصائيات حول محتواها وتحسب درجات جودة البيانات للأصول والأعمدة، ما يساعد أصحاب المصلحة على تحديد وفهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين جودة البيانات.
حدد المعالم الرسمية التي ستلتزم بها مجموعتك من أجل تنفيذ فئات الأعمال والتعيين الصحيح لأدوار المستخدم - وعملية كتالوج البيانات.
لكل مجموعة احتياجات فريدة حيث يحتاج أصحاب المصلحة داخل وخارج تكنولوجيا المعلومات إلى إضافة قيمة لدفع عجلة النجاح. قد تبدو تدفقات العمليات- في أي مجموعة- شبيهة بالإطار الموضح أدناه:
