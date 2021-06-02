قد تبدو معرفة من أين تبدأ العمل أمرًا شاقًا. ومع ذلك، فإن التركيز على أربعة أنشطة أساسية وممارسات أثبتت جدواها يمكن أن يساعد في إعداد رحلة ناجحة نحو التنفيذ.

1. التركيز على مجال معلومات واحد عالي القيمة

ركِّز على جزء معين من العمل الذي سيكون له الأثر الأكبر. على سبيل المثال، إذا كانت أولوية مؤسستك هي الامتثال للائحة حماية البيانات العامة GDPR ولقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، فابدأ بوضع المصطلحات وتصنيف الأصول المرتبطة بمعلومات تحديد الهوية الشخصية (PII).

لمعالجة هذا السيناريو، يمكن لميزة إدارة السياسات ضمن IBM Watson Knowledge Catalog تمكين خصوصية البيانات وتحديد سياسات البيانات لوصف كيفية تعامل مجموعة مع البيانات الحساسة. بعد إنشاء النُهج، يمكن للمجموعة إنشاء قواعد حماية البيانات ليتم تطبيقها تلقائياً ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات الحساسة داخل الكتالوج. يمكن للمجموعة أيضًا إنشاء قواعد الحوكمة لتوفير أوصاف خاصة بالعمل تتعلق بالسلوك أو الإجراءات المطلوبة لتنفيذ سياسة حوكمة معينة. يمكن لأصحاب المصلحة تطوير سياسات وقواعد الحوكمة بناء على مجالات الحوكمة المهمة للمجموعة، مثل أمن المعلومات أو خصوصية المعلومات أو الامتثال التنظيمي.

يمكن من خلال تصنيفات كالوسوم تصنيف وتجميع الأصول بناء على مستوى الحساسية أو السرية لدى مجموعتك. قد تكون الأمثلة معلومات تحديد الهوية الشخصية، أو معلومات شخصية حساسة، أو أصول تُعتبر سريّة. يمكن للمجموعات أيضاً إنشاء قاعدة لحماية البيانات في IBM Watson Knowledge Catalog لمنع المستخدمين من الوصول إلى أصول البيانات بناءً على تصنيفها.

علاوة على ذلك، يمكن لأصحاب المصلحة استخدام الفئات لتنظيم أدوات الحوكمة وتحديد المستخدمين الذين يمكنهم عرض وإدارة تلك الأدوات. يمكن للمستخدمين تجميع أدوات الحوكمة في فئات لتسهيل العثور عليها، والتحكم في ظهورها وإدارتها. يمكن أن تضم الفئات أيضًا فئات فرعية ويمكن تنظيمها في تسلسل هرمي بناء على معناها وعلاقاتها: