ما المقصود بتجاوز فشل نظام أسماء النطاقات (DNS)؟

يتم توفير خدمات تجاوز الفشل عادةً بواسطة مزوِّدي خدمات DNS المعتمدين على السحابة، وتستخدم فحوصات الحالة وعُقد المراقبة لتقييم سلامة خادم DNS. إذا استجاب الخادم بشكل مناسب لعُقد المراقبة أثناء فحص السلامة، يتم توجيه استفسارات المستخدم إلى ذلك الخادم وحلها. ومع ذلك، إذا كان الخادم غير متوفر (بسبب عدم استجابة المضيف أو انقطاع الخادم)، فإن خدمات تجاوز الفشل تسحب عنوان IP الخاص به وتُعيد توجيه حركة مرور الشبكة إلى عنوان IP جديد بخادم يعمل.

يعمل تجاوز الفشل من خلال نظام أسماء النطاقات (DNS)، الذي يحوِّل أسماء النطاقات القابلة للقراءة من قِبل البشر إلى عناوين IP قابلة للقراءة من قِبل الأجهزة للتعرُّف على بعضها على الشبكة.

في البنية التحتية التقليدية لنظام DNS، تعمل أسماء النطاقات على توجيه حركة المرور إلى عناوين IP التي تحتوي على الموارد الصحيحة لمعالجة استعلامات المستخدم. عندما يُدخل المستخدم اسم المجال، يتواصل جهاز الكمبيوتر الخاص به مع محلِّل DNS. يقوم المحلِّل باجتياز DNS للوصول إلى خادم أسماء معتمد (عادةً، خادم DNS الأساسي)، والذي يحمل عنوان IP لموقع الويب المطلوب. ثم يعمل الخادم بعد ذلك على تحويل أسماء النطاقات إلى عناوين IP المقابلة ويرسل المعلومات التي تم الاستعلام عنها إلى المستخدم.

في كثير من الحالات، تكون خوادم تجاوز فشل DNS غير أساسية لعمل الشبكة في البنية التحتية التقليدية، إذ يمكن لنظام DNS تنفيذ مهام حل الاستفسارات عند توفُّر الخوادم الأساسية فقط. ومع ذلك، تحتفظ خوادم النسخ الاحتياطي بنسخ متزامنة من سجلات DNS في حالة فشل الخوادم الأساسية، ما يجعلها ضرورية لتجاوز فشل DNS. دون خوادم تجاوز الفشل، سيفشل نظام DNS بالكامل إذا تعطلت الخوادم الرئيسية أو أصبحت غير قابلة للوصول.

لذلك، تُعَد خدمات تجاوز فشل DNS ضرورية للحفاظ على شبكات الحوسبة الموثوق بها والمتكررة وعالية التوافر.