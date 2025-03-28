ما المقصود بالتسميد؟

يتم التسميد من خلال عملية هوائية (تحتاج إلى الأكسجين) محكومة تشجع التحلل الطبيعي للنفايات العضوية الصلبة. ويمكن تسريع هذه العملية من خلال بناء بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات والديدان وغيرها من الكائنات الحية التي تساعد على التحلل.

يُعَد التسميد وسيلة فعَّالة لتحويل المواد العضوية بعيدًا عن مجرى النفايات. هناك طرق عديدة للتسميد، مثل التسميد بالديدان والتسميد الساخن. وهناك أيضًا العديد من الأماكن التي يتم فيها التسميد، بما في ذلك مرافق التسميد التجارية ومرافق التسميد البلدية والتسميد المنزلي، والذي، كما يوحي اسمه، يتم في المنازل الخاصة.

تكون المادة الناتجة عن عملية التسميد متفتتة مثل التربة الطازجة ويمكن استخدامها في البستنة، وتنسيق الحدائق، والحراثة، والزراعة لتعزيز نمو النباتات.