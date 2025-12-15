ما المقصود بإدارة الذكاء الاصطناعي؟

تتصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تختلف عن البرمجيات التقليدية. فالبرنامج التقليدي يتبع تعليمات صريحة لإنتاج مخرجات حتمية؛ أي إن إدخال البيانات نفسها في الظروف نفسها إلى برنامج تقليدي يؤدي دائمًا إلى المخرجات نفسها. أما النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فينتج مخرجات احتمالية تقودها خوارزميات التعلم الآلي؛ فقد تختلف مخرجاته حتى إذا ظلت المدخلات والظروف كما هي.

وهذا المنطق الديناميكي يمنح الذكاء الاصطناعي قوة فريدة، لكنه في الوقت نفسه يخلق درجة من عدم القدرة على التنبؤ قد تترتب عليها مخاطر محتملة. فعلى سبيل المثال، قد تواجه المؤسسات مخاطر تمس سمعتها نتيجة مخرجات منحازة أو مسيئة. كما أن هلوسات الذكاء الاصطناعي التي لا تُضبط أو لا تُكتشف قد تطرح مجموعة واسعة من المخاطر، بدءًا من إزعاج المستخدمين أو إرباكهم، وصولًا إلى أخطاء في سيناريوهات بالغة الأهمية قد تكون لها عواقب كبيرة. وقد تؤدي الهجمات العدائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو مجموعات البيانات المخترقة إلى مخاطر في الأمن الإلكتروني. كما أن عدم الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التغير ينطوي على مخاطر مالية وقانونية.

صُمم نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) لتوقع هذه المخاطر والتعامل معها. وبصورة أكثر واقعية، يمكن فهم نظام إدارة الذكاء الاصطناعي على أنه مجموعة من السياسات والبروتوكولات التي تهدف إلى دمج حوكمة سليمة للذكاء الاصطناعي في جميع مهام سير العمل المرتبطة باستخدام المؤسسة للأدوات والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك تدابير مثل التقييمات الاستباقية الموحّدة للمخاطر، وآليات إعداد التقارير، وعمليات التدقيق الدورية، ومراقبة مخرجات النماذج وأدائها في الوقت الفعلي.

وعند تنفيذ أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي على نحو جيد، فإنها لا تقتصر على الحد من المخاطر، بل تساعد أيضًا على تحسين الكفاءة التشغيلية وبناء الثقة بين المطورين والمستخدمين النهائيين وغيرهم من الأطراف المعنية، ممن يُعد قبولهم ودعمهم ضروريين لتبنّي الذكاء الاصطناعي بفاعلية.