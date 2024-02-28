أصبح التوريد أكثر ذكاءً. للبدء، تحولت مجموعات مؤسسات كثيرة بالفعل من عقلية تكتيكية إلى عقلية توريد إستراتيجية—يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر باكتساب ميزة تنافسية والاحتفاظ بها.
لماذا؟ لأن المؤسسات التي لديها عقلية توريد استراتيجية تتطلع إلى ما هو أبعد من مبادرات اختيار الموردين التي تركز على السعر وتوفير التكاليف. تركز بدلًا من ذلك على التحسين المستمر. فهي تأخذ في الاعتبار عوامل—مثل أداء الموردين أو الاستدامة—تدعم الشراكات طويلة الأجل وتعزز احتياجات العمل وتزيد من القوة الشرائية. غالبًا ما يؤدي التوريد الاستراتيجي الناجح إلى تحسين العمليات وإدارة التكاليف ورضا العملاء وإدارة المخاطر وزيادة الاستدامة وغيرها من الفوائد.
ولكن الآن، أصبحت مزايا التوريد الإستراتيجية أكثر قابلية للتحقيق بفضل الابتكار. في ما يلي أربع تقنيات ذكية تعمل على تحديث عمليات التوريد الإستراتيجية اليوم:
أتمتة العمليات التجارية (التي تعتبر أيضًا نوعًا من أنواع الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية) منتشرة في مختلف الصناعات، ما يقلل من المهام اليدوية في المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. والآن، يحصد محترفو التوريد والمشتريات ثمار هذه الأتمتة: تبسيط سير العمل، وتعزيز النتيجة النهائية واكتشاف الكفاءات. ففرق التوريد تقوم بأتمتة العمليات مثل تحليل البيانات بالإضافة إلى إدارة علاقات الموردين وإدارة المعاملات.
على سبيل المثال، يقوم IBM Sterling Transaction Manager بأتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات والموردين. يساعد هذا في تقليل الأخطاء لتحسين جودة البيانات وأوقات الاستجابة للأسئلة ، مما يحسن رضا العملاء والموردين. علاوة على ذلك ، فإن أتمتة المعاملات تقلل من الموظفين اللازمين لضم موردين جدد ، مما يحررهم للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
المعلومات هي أصل تجاري لا يقدر بثمن. وتضمن تقنية سلسلة الكتل تخزينها والوصول إليها ومشاركتها بسرعة ودقة وشفافية. في استراتيجية التوريد، تساعد تقنية سلسلة الكتل في تتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات وغيرها.
على سبيل المثال، تخلق إدارة العقود المدعومة من سلسلة الكتل، عند دمجها مع الأتمتة، كفاءات وتوفر مستوى عالٍ من الأمان. فالأتمتة تعمل على النحو التالي: "إذا / متى... إذن..." تتم كتابة البيانات في التعليمات البرمجية على سلسلة الكتل. وبعد ذلك، عندما يتم استيفاء شرط محدد مسبقًا والتحقق منه—مثل الإفراج عن الأموال—يتم تنفيذ العقد على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشفير سجلات المعاملات القائمة على سلسلة الكتل، ما يُصعب للغاية اختراقها أو تغييرها.
قال أكثر من 60% من الأمريكيين المشمولين بالاستطلاع إنهم على استعداد لزيادة الدفع بما يصل إلى الثلث للمنتجات المصنوعة بطريقة مسؤولة ويتم توريدها بشفافية. استجابة للتوقعات المتزايدة من العملاء والأطراف المعنية على حد سواء، تستفيد بعض الشركات من الشفافية والسجل الثابت لسلسلة الكتل لدعم ممارسات التوريد الأخلاقية والمستدامة.
على سبيل المثال، تستخدم إحدى الشركات شبكة من الموردين الموثوق بهم المبنية على IBM Blockchain® لتوفير سلسلة توريد منتج للروبيان مستدام المصدر. الآن، يمكن لأي شخص متابعة الرحلة الكاملة للروبيان من خلال سلسلة التوريد.
توفر محركات التحليلات و"أدمغة البيانات الكبيرة" الخاصة بها مرونة في التوريد في الوقت الفعلي ووضوحًا في الرؤية لتعزيز إدارة الطلبات وأنظمة المخزون. مع وجود الذكاء المعرفي في أحزمة أدواتهم، يمكن لفرق التوريد فهم التغييرات في سوق الموردين التي تزداد تعقيدًا والتصرف بناءً عليها بشكل أفضل - عند حدوثها. يمكن أن تساعد القدرة على اتخاذ قرارات التوريد هذه في الوقت الفعلي في زيادة الأرباح خلال فترات ذروة الطلب وتلبية توقعات العملاء بشكل أفضل. جرّب الذكاء المعرفي مجانًا لمدة 30 يومًا.
إضافة إلى تعزيز عملية صنع القرار والمرونة والرؤية، يمكن أن تساعد محركات التحليلات المقترنة الذكاء الاصطناعي على إدارة مخاطر الموردين. على سبيل المثال، تراقب التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي من IBM Trust Your Supplier الامتثال التنظيمي للموردين باستمرار لتمكين شبكة موردين موثوقين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يمكن العثور على حالة استخدام أخرى مثيرة للذكاء الاصطناعي في مجال التوريد في أبراج المراقبة الأكثر ذكاءً. ولا يمكن لأبراج التحكم التقليدية توفير رؤية لوحدات تخزين البيانات المنعزلة بشكل دائم، وتوجيه الإجراءات، والتكامل مع بيانات الطرف الثالث ومواكبة سلاسل التوريد الحديثة المتطورة باستمرار. يعتمد الجيل القادم من أبراج المراقبة على الذكاء الاصطناعي، باستخدام سير عمل ذكي ورؤية حقيقية شاملة، تساعد في التنبؤ بتقلبات العرض والطلب بهدف التغلب على حالات الخلل.
غالبًا ما تعتبر عملية التوريد مرادفة لعملية الشراء، إلا أنها عملية متميزة ضمن إدارة سلسلة التوريد. في حين أن فرق المشتريات تشرف على عملية الحصول على السلع والخدمات من البداية إلى النهاية، فإن فرق التوريد تنظر في "من" أو المزودين والموردين المحتملين أنفسهم. إنهم يتعاملون مع أنشطة المصادر الأولية مثل التفاوض على العقود، وإرسال طلبات العروض (RFPs) وطلبات عروض الأسعار (RFQs) بالإضافة إلى إدارة علاقة المورّد بمجرد اختياره. ومع ذلك، وبسبب التكافل بينهما، غالبًا ما تشترك استراتيجيات التوريد والمشتريات في مبادرات وأهداف ومقاييس أعمال متشابهة.
يعد بناء استراتيجية مصادر قوية أمرًا حاسمًا للتنقل في مشهد سلسلة التوريد المتزايد التعقيد، حيث يتطلب التخطيط الاستراتيجي لعمليات سلسلة التوريد التكنولوجيا والأدوات والشراكات التي تسرع أهدافك—مثل تحسين إدارة سلسلة التوريد والمرونة والاستدامة.