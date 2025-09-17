IBM Sterling Transaction Manager

رقمنة معاملاتك اليدوية بين الأعمال وأتمتتها لتوفير الوقت والمال.

حل المعاملات بين الأعمال (B2B)

يوفر IBM Sterling Transaction Manager بوابة ويب سهلة الاستخدام تعمل على أتمتة المعاملات اليدوية بين الأعمال (B2B). ويساعد ذلك على توفير الوقت والمال من خلال تقليل الأخطاء، وخفض التكاليف، وتحسين رضا العملاء مع المورِّدين والعملاء والشركاء التجاريين غير المتعاملين عبر التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
يوفر هذا الحل الآمن منصة إدارة معاملات B2B قابلة للتخصيص لرقمنة المعاملات بين الأعمال بسهولة، واستقطاب شركاء جُدُد، وتحقيق رؤية شاملة على طول دورة حياة المعاملات.
الميزات
الامتثال لمعايير التبادل الإلكتروني للبيانات.

استفِد من بوابات ويب سهلة الاستخدام وخدمات تحويل ملفات البيانات من أي نوع إلى أي نوع لتسهيل الامتثال لمعايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) دون الحاجة إلى خبرة فيه.
التحميل والتنزيل المباشر.

تحميل وتنزيل ملفات Excel كبيرة الحجم مباشرةً عبر تطبيق ويب، إلى جانب التحقق من البيانات وفقًا لقواعدك في الوقت الفعلي.
أدوات الرؤية

الوصول إلى IBM Sterling Business Transaction Intelligence Basic - أدوات الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مشاركة التكاليف

مشاركة تكلفة التخلص من العمليات اليدوية مع المورِّدين.
تنسيق المستندات

ضمان الامتثال لقواعد وعمليات الأعمال المعتمدة من خلال تطبيق تنسيق المستندات على مستوى المستندات والعمليات.
دعم اللغات المتعددة

دعم عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والصينية.

خيارات المنتج

 

IBM Sterling Supplier Transaction Manager
إنشاء وتبادل مستندات B2B (أوامر الشراء، وتفويض أوامر الشراء، وإشعارات الشحن، والفواتير) مع المورِّدين غير المدعومين بـ EDI عبر موقع ويب آمن وقابل للتخصيص.

IBM Sterling Customer Transaction Manager
رقمنة عملية أوامر المبيعات بين العملاء غير المتعاملين عبر EDI من خلال أتمتة أوامر الشراء إلى الأنظمة الخلفية. بفضل ميزة واجهة الكتالوج البسيطة، يمكنك إنشاء موقع B2B لبائع واحد أو سوق متعدد البائعين بسهولة.

حالات الاستخدام

لوحة معلومات مدير المعاملات IBM Sterling
أتمتة ورقمنة معاملات B2B
  • تقليل الأخطاء وتحسين جودة البيانات 
  • تحسين أوقات الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالمعاملات وتعزيز رضا العملاء.
  • تقليل وقت الموظفين المطلوب للتعامل مع المعاملات اليدوية.
صندوق الوارد الخاص بـ IBM Sterling Transaction Manager
تهيئة الشركاء التجاريين غير التقنيين بسرعة وسهولة.
  • تسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات.
  • ضمان مشاركة 100% من الشركاء التجاريين في تبادل المعاملات المؤتمت بين الأعمال (B2B).
  • تقليل وقت الموظفين المطلوب لإعداد شركاء تجاريين جُدُد وإدارة علاقات الشركاء هذه بسلاسة.
البحث عن IBM Sterling Transaction Manager
الحصول على رؤية موحَّدة عبر معاملات شركاء سلسلة التوريد.
  • القضاء على الثغرات في الرؤية الناتجة عن العمليات اليدوية.
  • الحصول على رؤية مبكرة حول المشكلات والحالات الشاذة للتخفيف بشكل استباقي من المخاطر أو المشكلات.
تساعدنا بوابة الويب الخاصة بنا على التكامل مع مئات شركات الشحن الصغيرة بسرعة وبتكلفة فعَّالة، ما يدعم نمونا المستمر.
Tiffany Jacobs مدير EDI / PI شركة Southwire
بشكل إجمالي، نقدِّر أن عملية الفوترة المؤتمتة توفِّر أكثر من 40 ساعة أسبوعيًا عبر القسم.
Tiffany Jacobs مدير EDI / PI شركة Southwire

الموارد

IBM Supply Chain Business Network

الاستفادة من إدارة العمليات بين الأعمال (B2B) بشكل استباقي لتقليل الأخطاء وإدارة أوقات تسليم المستندات.

 تقييم نضج تبادل البيانات من IBM

تقييم نضج تبادل البيانات في شركتك لمعرفة كيفية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

 مدونة الخبراء

تعرَّف على وجهات نظر جديدة واحصل على إرشادات من الخبراء.

 المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن الاستفادة من IBM Sterling Transaction Manager لمساعدة عملك على النجاح.