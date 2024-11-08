لطالما تعاملت فرق المشتريات تاريخياً مع كميات هائلة من البيانات التي تم جمعها من داخل وخارج مؤسساتهم: أنماط الإنفاق، ورؤى السوق، وبيانات الموردين، واللوائح الخارجية والمواصفات الداخلية، على سبيل المثال لا الحصر. وقد جعل هذا سير عمل المشتريات عرضة بشكل خاص للأخطاء البشرية، وأصبح بذلك مجالاً خصباً للتحول الرقمي.

عززت ممارسات أتمتة المشتريات المبكرة أو حلت محل إدخال البيانات اليدوي مثل إدخال المعلومات في جداول البيانات. قد تستخدم أيضًا أقسام المشتريات أتمتة العمليات الآلية (RPA) لأتمتة سلسلة من مهام المشتريات اليدوية السابقة مثل إنشاء الفواتير والموافقة عليها. في هذا المستوى من الأتمتة، يمكن تعزيز عمليات مثل إدارة العقود أو التفاوض على الأسعار من خلال برامج وأدوات منفصلة.

في السنوات الأخيرة، مع تزايد قوة التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI)، بدأت المؤسسات الرائدة في استخدام تقنيات شراء متقدمة بالاقتران مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي لإنشاء مهام سير عمل مركزية ذكية حقًا. وقد تبع ذلك زيادة شعبية عمليات أتمتة المشتريات بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها سلاسل التوريد أثناء وبعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب عوامل الضغط مثل التضخم.

في استطلاع أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV) في عام 2022 شمل 1500 من كبار مسؤولي سلسلة التوريد وكبار مسؤولي العمليات، وجد أن هناك زيادة حادة في عدد الشركات التي أدخلت تقنيات أتمتة جديدة في العامين السابقين، وكذلك عدد المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مراقبة وتتبع الأداء.

يمكن لأقسام المشتريات التي ربما عزلت مهام الشراء سابقًا أن تدير الآن بشكل متزايد عملية الشراء بأكملها، من البداية إلى النهاية، في مستودع مركزي، مما يسمح بتحليلات بيانات متقدمة ورؤية في الوقت الفعلي لأنماط الإنفاق وديناميكيات الموردين. تعمل مهام سير عمل المشتريات الموحدة هذه، المعززة بالتقنيات الرئيسية، على تقليل المشكلات وتوفير تجارب أفضل لكل من المتخصصين في المشتريات وشركائهم.