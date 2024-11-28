كيفية بناء استراتيجية ناجحة لاستمرارية الأعمال

استراتيجية استمرارية الأعمال، والمعروفة أيضًا بخطة استمرارية الأعمال (BCP)، هي نهج استباقي للحفاظ على سير عمليات الأعمال بشكل طبيعي في حالة وقوع كارثة.
لطالما واجهت الشركات الناجحة مجموعة واسعة من التهديدات التي قد تعطِّل أعمالها. ومع ذلك، في اقتصاد اليوم الرقمي المترابط عالميًا، أصبحت التهديدات أكثر تعقيدًا وفتكًا. من الهجمات الإلكترونية التي تتسبب في اختراقات أمنية كبيرة للبيانات، إلى الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى توقف الشبكات وتعطُّل سلسلة التوريد وفقدان البيانات، تحتاج المؤسسات الحديثة إلى اعتماد نهج استراتيجي للحفاظ على استمرارية الأعمال.
استمرارية الأعمال هي قدرة المؤسسة على الحفاظ على وظائف الأعمال الحيوية وتقليل فترة التعطل في حالة حدوث أزمة. من أمثلة هذه الأزمات: الهجمات الإلكتروني، وفشل سلسلة التوريد، وانقطاعات الكهرباء غير المتوقعة، وغيرها.
وهذه الاضطرابات مكلِّفة. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، ارتفع متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات (وهو مجرد إحدى النتائج المحتملة للتعطّل) بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
يساعد تطبيق إدارة قوية لاستمرارية الأعمال (BCM)، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات ناجحة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، على منع التوقفات الطويلة والاختراقات المكلِّفة والخطيرة وغيرها.
كلٌّ من استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (DR) هما عمليتان استراتيجيتان تشكِّلان جوهر إدارة الأزمات الاستراتيجية. المصطلحان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا وغالبًا ما يُستخدمان بالتبادل، ويمكن دمجهما في ممارسة تُعرَف باسم استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) التي تساعد المؤسسات على العودة إلى وضعها الطبيعي بعد حدوث الكارثة. ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات الرئيسية الجديرة بالملاحظة.
يميل التخطيط لاستمرارية الأعمال عادةً إلى التركيز على استعداد المؤسسة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات. عادةً ما تحدِّد خطط استمرارية الأعمال (BCPs) إجراءات خطوة بخطوة لضمان استمرار وظائف الأعمال الأساسية قبل وأثناء وبعد أي انقطاع مباشرةً.
من ناحية أخرى، تركِّز خطط التعافي من الكوارث (DRPs) على طرق حماية البيانات والبنية التحتية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات أثناء وقوع الحدث. عادةً ما تتضمن خطط التعافي من الكوارث (DRPs) توصيات لتقنيات تكنولوجيا معلومات مرنة، وقوائم شاملة لأفضل الممارسات، وإجراءات مهمة لتقليل فقدان البيانات وتعطُّل الأعمال الناتج عن الحوادث.
عندما تهدِّد كارثة العمليات الأساسية للمؤسسة، تساعد الاستراتيجية الناجحة لاستمرارية الأعمال المؤسسات على التعافي بسرعة وفاعلية. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن تتوقعها المؤسسات عند اتِّباع نهج استراتيجي لإدارة استمرارية الأعمال (BCM).
يمكن أن تكون لفترات التعطل عواقب وخيمة على الأعمال، وكلما طال أمدها، زادت الأضرار المحتملة. بالإضافة إلى التسبب في انقطاع عمليات الأعمال العادية، يمكن أن يؤدي التعطل إلى خسائر في الإيرادات وضرر بالسمعة وفقدان البيانات.
تساعد استراتيجيات استمرارية الأعمال القوية المؤسسات على وضع الإجراءات اللازمة واختبارها، بحيث تكون جاهزة عند وقوع أي حادث غير متوقع.
يُعَد هدف وقت التعافي (RTO) مقياسًا للمدة الزمنية التي تستغرقها الشركة لاستعادة عمليات الأعمال الحيوية بعد حدوث أي انقطاع. تحدِّد استراتيجيات استمرارية الأعمال أهداف وقت التعافي (RTOs) للموظفين وتوضِّح المهام والإجراءات اللازمة لتحقيقها. تمتلك المؤسسات التي تنفِّذ خطة استمرارية الأعمال (BCP) فرصة أفضل لتحقيق أهداف وقت التعافي (RTO) واستعادة ثقة المستثمرين والعملاء والأطراف المعنية بعد حدوث أي كارثة.
إن تعطُّل الأعمال أمر مكلِّف. وفقًا لأحدث الأبحاث، يكلِّف التعطُّل عن العمل المؤسسات العالمية في المتوسط 9,000 دولار أمريكي لكل دقيقة، مع وصول التكاليف في الصناعات عالية المخاطر مثل المالية والرعاية الصحية إلى 5 ملايين دولار أمريكي.1
تساعد استراتيجيات التعافي الناجحة على تقليل المخاطر بعدة طرق مهمة، مثل إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر ودمج حلول الأمن الإلكتروني المثبتة في جهود الاستجابة والتعافي.
يجب على المؤسسات الكبيرة التي تعمل في أكثر من ولاية قضائية الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإلا فستواجه غرامات مالية كبيرة واحتمال فقدان التراخيص التشغيلية الحيوية. بينما تختلف اللوائح من منطقة لأخرى، فإن وجود خطة قوية لاستمرارية الأعمال (BCP) يُعَد أمرًا حيويًا لضمان الامتثال وتجنُّب العواقب المكلِّفة.
تساعد استراتيجيات استمرارية الأعمال على ضمان استئناف العمليات الحيوية بعد أي تعطُّل، وحماية البيانات الحساسة، والحفاظ على تقديم الخدمات بما يتوافق مع متطلبات اللوائح التنظيمية.
تختلف احتياجات المؤسسات عند صياغة استراتيجية ناجحة لاستمرارية الأعمال. تختلف الأساليب تبعًا لحجم المؤسسة والصناعة واحتياجات الأعمال والمخاطر المحتملة التي قد تواجهها. ومع ذلك، هناك أربع خطوات معترف بها عالميًا يمكن اتِّباعها للاستعداد بشكل أفضل للأحداث غير المتوقعة.
يُعَد إجراء تحليل تأثير الأعمال (BIA) عملية تقييم الوظائف الأساسية للأعمال وتحديد كيفية استجابتها لمختلف الكوارث. يشمل تحليل BIA أيضًا تقدير احتمال وقوع الأحداث المحتملة، وتحديد كيفية كشفها عن الثغرات الأمنية في الأنظمة والعمليات، وافتراض التأثير المحتمل على عمليات الأعمال. يُعَد تحليل BIA القوي الخطوة الأولى في التخطيط الاستراتيجي، إذ يساعد على تحديد أولويات الأصول والأنظمة اللازمة للتعافي من توقف العمل.
لكل تهديد محتمل يتم تحديده في تحليل BIA، تحتاج المؤسسات إلى تصميم استجابة مناسبة. وتتطلب التهديدات المختلفة أدوات وتخطيطًا متنوعًا؛ فمثلًا، عند حدوث انقطاع في الكهرباء، قد تُعطي المؤسسة الأولوية لاستعادة البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات قبل معالجة أي شيء آخر.
ونظرًا للدور الحيوي الذي تؤديه منصات الاتصالات الرقمية والبيانات في معظم الأعمال الحديثة، فإن استعادة الأداء الوظيفي في هذه المجالات تكون عادةً على رأس الأولويات. على سبيل المثال، تشمل بعض حلول التعافي من الكوارث (DR) الأكثر شيوعًا ممارسات النسخ الاحتياطي للبيانات ومنع فقدانها، حيث يتم نقل البيانات الحيوية إلى مواقع خارجية لتسهيل استعادتها عند حدوث أي كارثة.
كجزء من استراتيجية استمرارية أعمال فعَّالة، يجب على الأطراف المعنية تعيين أعضاء فريق لتحمُّل مسؤوليات محددة لمساعدة المؤسسة عند وقوع أي حادث غير متوقع. تحدِّد استراتيجيات استمرارية الأعمال الفعَّالة بوضوح الأدوار والمسؤوليات ومعلومات الاتصال لأعضاء الفريق، بما في ذلك وسائل الاتصال البديلة في حال تسبَّب الانقطاع في فشل واسع للشبكات.
لاختبار فعالية استراتيجيتها، يجب على المؤسسة إجراء محاكاة مستمرة للتهديدات المحتملة. يجب تدريب فِرق الاستمرارية على أداء المهام المطلوبة منهم أثناء حدوث كارثة حقيقية، وإتاحة الفرصة لهم للتدرب بشكل متكرر. تساعد التجارب العملية للسيناريوهات الواقعية أيضًا على تحديد نقاط الضعف في الاستراتيجية وتحديد مجالات التحسين.
قامت العديد من المؤسسات الحديثة الناجحة بوضع استراتيجيات استمرارية الأعمال باستخدام الخطوات السابقة لمساعدتها على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات. وفيما يلي بعض الأمثلة:
يتم تصميم استراتيجيات إدارة الأزمات لتكون واسعة النطاق عمدًا، لمساعدة المؤسسات على تحديد الطرق التي يمكنها اتِّباعها/استخدامها للتعامل مع مختلف الأزمات. على عكس الاستراتيجيات التي تركِّز على أنواع محددة من الأصول المهمة للمؤسسة، مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو البيانات، تهدف استراتيجية إدارة الأزمات إلى التخطيط لكل ساعة ودقيقة من الأزمة ومحاولة توقُّع أفضل طرق استجابة للمؤسسة مع تطور الأزمة.
يتم دمج خطط استمرارية الأعمال (BCP) والتعافي من الكوارث (DR) في خطط إدارة الأزمات، مع التركيز على الجدول الزمني للأزمة وتحديد أي خطوات من BC وDR سيتم اتخاذها، ومتى ومن سيقوم بها.
تَصِف خطط الاتصالات، المعروفة أيضًا باسم Comms Plans، كيفية تعامل المؤسسات مع العلاقات العامة أثناء الكوارث. يساعد التخطيط الفعَّال للاتصالات قادة الأعمال على وضع هيكلية ومنهجية للرد على الأحداث المزعجة، مع تحديد القنوات التي سيتم استخدامها.
على سبيل المثال، يقوم بعض القادة بإعداد رسائل مختصرة وفعَّالة مسبقًا موجَّهة لجماهير مختلفة، مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين. إذا وقع حدث متوقع، مثل هجوم إلكتروني أو كارثة طبيعية، تكون لديهم بالفعل استراتيجية رسائل وقنوات جاهزة للاستجابة.
أحد أهم جوانب استمرارية الأعمال هو استعادة شبكات الاتصال المتأثرة. هناك العديد من الأمثلة على ذلك، مثل الإنترنت والاتصالات الخلوية والإنترانت المستخدمة من قِبل الموظفين، ويمكن أن يكون تعطُّلها مدمرًا.
عادةً ما يشمل التخطيط لاستعادة الشبكات تحديد الخدمات الشبكية الأكثر أهمية للأعمال وإعطاء الأولوية لاستعادتها قبل غيرها. يجب أن يحدِّد جزء استعادة الشبكة في استراتيجية استمرارية الأعمال الإجراءات والموارد اللازمة لاستعادة أي شبكة وجميع الشبكات بأمان وفاعلية بعد أي انقطاع.
تُعَد حماية البيانات والتهديدات التي تواجه البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات -مثل مراكز البيانات التي تخزِّن معلومات حساسة للعملاء والأعمال في بعض الحالات- جانبًا مهمًا من استراتيجية استمرارية الأعمال. تستهدف خطط استعادة البيانات العديد من التهديدات الشائعة، مثل الضغط على الموظفين، والهجمات الإلكترونية، والانقطاعات التي تؤثِّر في أمن البيانات.
أصبحت خطط الاستعادة الافتراضية، التي تعتمد على نسخ واستعادة البيانات عبر أجهزة افتراضية (VM)، شائعة بشكل متزايد؛ نظرًا لمرونتها وقابليتها للتوسع. يمكن لخطط الاستعادة الافتراضية البدء بالعمل خلال دقائق عند وقوع كارثة، ما يساعد التطبيقات على التعافي بسرعة بفضل التوفر العالي (HA).
تواجه المؤسسات اليوم مجموعة واسعة من التهديدات التي قد تعطِّل أعمالها. من الكوارث الطبيعية التي تتسبب في انقطاع الكهرباء لأيام، إلى الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تهدِّد البيانات السرية، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة للتقليل من المخاطر.
تساعد صياغة استراتيجية استمرارية أعمال ناجحة على طمأنة المستثمرين والموظفين والعملاء بأن المؤسسة قادرة على التعافي بسرعة من أي تحديات تواجهها. رغم أن كل عمل يختلف عن الآخر وتتنوع الاحتياجات، فإن اتِّباع نهج بسيط من أربع خطوات يُعَد أفضل طريقة لصياغة استراتيجية استمرارية أعمال ناجحة.
