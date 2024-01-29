تعد خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث استراتيجيات لإدارة المخاطر تعتمد عليها الشركات للاستعداد للحوادث غير المتوقعة. وعلى الرغم من ارتباط المصطلحات ارتباطًا وثيقًا، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي تستحق الأخذ في الاعتبار عند اختيار ما هو مناسب لك:

خطة استمرارية الأعمال (BCP): خطة استمرارية الأعمال هي خطة مفصلة تحدد الخطوات التي ستتخذها المؤسسة للعودة إلى وظائف العمل العادية في حالة وقوع كارثة. وفي حين أن الأنواع الأخرى من الخطط قد تركز على جانب واحد محدد من جوانب التعافي ومنع الانقطاع (مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية)، فإن خطط استمرارية الأعمال تتخذ نهجاً واسع النطاق وتهدف إلى ضمان قدرة المؤسسة على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات قدر الإمكان.

خطة استمرارية الأعمال هي خطة مفصلة تحدد الخطوات التي ستتخذها المؤسسة للعودة إلى وظائف العمل العادية في حالة وقوع كارثة. وفي حين أن الأنواع الأخرى من الخطط قد تركز على جانب واحد محدد من جوانب التعافي ومنع الانقطاع (مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية)، فإن خطط استمرارية الأعمال تتخذ نهجاً واسع النطاق وتهدف إلى ضمان قدرة المؤسسة على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات قدر الإمكان. خطة التعافي من الكوارث (DRP): وهي أكثر تفصيلاً في طبيعتها من خطط استمرارية الأعمال، تتكون خطط التعافي من الكوارث من خطط طوارئ تهتم بكيفية حماية المؤسسات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات الحساسة على وجه التحديد أثناء الانقطاع. إلى جانب خطط استمرارية الأعمال، تساعد خطط التعافي من الكوارث الشركات على حماية البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات من العديد من سيناريوهات الكوارث المختلفة، مثل الانقطاعات الهائلة والكوارث الطبيعية وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة وغيرها الكثير.

وهي أكثر تفصيلاً في طبيعتها من خطط استمرارية الأعمال، تتكون خطط التعافي من الكوارث من خطط طوارئ تهتم بكيفية حماية المؤسسات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات الحساسة على وجه التحديد أثناء الانقطاع. إلى جانب خطط استمرارية الأعمال، تساعد خطط التعافي من الكوارث الشركات على حماية البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات من العديد من سيناريوهات الكوارث المختلفة، مثل الانقطاعات الهائلة والكوارث الطبيعية وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة وغيرها الكثير. استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR): يمكن التعامل معاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) معًا أو بشكل منفصل اعتمادًا على احتياجات العمل. وفي الآونة الأخيرة، يتزايد عدد الشركات التي تتجه نحو ممارسة هذين المجالين معاً، وتطلب من المديرين التنفيذيين التعاون بشأن ممارسات استمرارية الأعمال وممارسات التعافي من الكوارث بدلاً من عمل كل منهما بمعزل عن الآخر. وقد أدى ذلك إلى دمج المصطلحين في مصطلح واحد، هو استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR)، لكن المعنى الأساسي للممارستين لم يتغير.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لتطوير استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) في مؤسستك، تجدر الإشارة إلى مدى سرعة نمو هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ونظراً لأن النتائج المترتبة على سوء خطط تطوير استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) مثل فقدان البيانات والتوقف عن العمل تصبح أكثر تكلفة، فإن العديد من الشركات تضيف إلى استثماراتها الحالية. في العام الماضي، كانت الشركات في جميع أنحاء العالم على استعداد لإنفاق 219 مليار دولار أمريكي على الأمن الإلكتروني والحلول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).