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تعد خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث استراتيجيات لإدارة المخاطر تعتمد عليها الشركات للاستعداد للحوادث غير المتوقعة. وعلى الرغم من ارتباط المصطلحات ارتباطًا وثيقًا، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي تستحق الأخذ في الاعتبار عند اختيار ما هو مناسب لك:
بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لتطوير استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) في مؤسستك، تجدر الإشارة إلى مدى سرعة نمو هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ونظراً لأن النتائج المترتبة على سوء خطط تطوير استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) مثل فقدان البيانات والتوقف عن العمل تصبح أكثر تكلفة، فإن العديد من الشركات تضيف إلى استثماراتها الحالية. في العام الماضي، كانت الشركات في جميع أنحاء العالم على استعداد لإنفاق 219 مليار دولار أمريكي على الأمن الإلكتروني والحلول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
تساعد خطط استمرارية الأعمال (BCP) وخطط التعافي من الكوارث (DRP) المؤسسات على الاستعداد لمجموعة واسعة من الحوادث غير المخطط لها. عند نشرها بشكل فعال، يمكن أن تساعد خطة التعافي من الكوارث الجيدة الأطراف المعنية على فهم المخاطر التي قد يشكلها تهديد معين على وظائف الأعمال العادية بشكل أفضل. من المرجح أن تتعرض الشركات التي لا تستثمر في استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) لفقدان البيانات وفترة التعطل والعقوبات المالية والضرر بالسمعة بسبب الحوادث غير المخطط لها.
فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن تتوقعها الشركات التي تستثمر في خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث:
يكون التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) أكثر فعالية عندما تتبع الشركات نهجًا منفصلاً ولكن منسقًا. في حين أن خطط استمرارية الأعمال (BCP) وخطط التعافي من الكوارث (DRP) متشابهة، إلا أن هناك اختلافات مهمة تجعل تطويرها بشكل منفصل أمرًا مفيداً:
قبل أن نتعمق في كيفية إنشاء خطط لاستمرارية الأعمال وخطط للتعافي من الكوارث فعالة، دعنا نلقي نظرة على مصطلحين لهما صلة بكليهما:
في حين أن كل شركة سيكون لها متطلبات مختلفة قليلاً عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لاستمرارية الأعمال، إلا أن هناك أربع خطوات مستخدمة على نطاق واسع تحقق نتائج قوية بغض النظر عن الحجم أو الصناعة.
يساعد تحليل تأثير الأعمال (BIA) المؤسسات على فهم التهديدات المختلفة التي تواجهها بشكل أفضل.يتضمن تحليل تأثير الأعمال القوي إنشاء أوصاف قوية لجميع التهديدات المحتملة وأي نقاط ضعف قد تكشفها. وكذلك، يقوم تحليل تأثير الأعمال بتقدير احتمالية حدوث كل حدث حتى تتمكن المؤسسة من تحديد أولوياتها وفقا لذلك.
لكل تهديد تحدده في تحليل تأثير الأعمال الخاص بك، ستحتاج إلى تطوير استجابة للأعمالك. تتطلب التهديدات المختلفة استراتيجيات مختلفة، ولذلك من الجيد أن تضع خطة مفصّلة لكيفية التعافي من كل كارثة قد تواجهها على حدة.
الخطوة التالية هي معرفة ما هو مطلوب من كل فرد في فريق التعافي من الكوارث في حالة وقوع كارثة. يجب أن توثق هذه الخطوة التوقعات وتأخذ في الاعتبار كيفية تواصل الأفراد أثناء وقوع حادث غير مخطط له. تذكّر أن العديد من التهديدات تعطّل قدرات الاتصال الرئيسية مثل الشبكات الخلوية وشبكات Wi-Fi، لذا من الحكمة أن يكون لديك إجراءات احتياطية للاتصال يمكنك الاعتماد عليها.
لكل تهديد قمت بالتحضير له، ستحتاج إلى ممارسة خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) وتحسينها باستمرار حتى تعمل بسلاسة. تدرب على سيناريو واقعي قدر الإمكان دون تعريض أي شخص لخطر فعلي حتى يتمكن أعضاء الفريق من اكتساب الثقة واكتشاف كيفية أدائهم المحتمل في حالة انقطاع استمرارية العمل.
وكما هو الحال مع خطط استمرارية الأعمال، تحدد خطط التعافي من الكوارث الأدوار والمسؤوليات الرئيسية ويجب اختبارها وتنقيحها باستمرار لتصبح فعالة. فيما يلي عملية مكونة من أربع خطوات تُستخدم على نطاق واسع لإنشاء خطط التعافي من الكوارث.
كما هو الحال مع خطة استمرارية الأعمال التي تستخدمها، تبدأ خطة التعافي من الكوارث بتقييم دقيق لكل تهديد قد تواجهه شركتك وآثاره المحتملة. ضع في اعتبارك الضرر الذي يمكن أن يسببه كل تهديد محتمل واحتمالية تسببه في تعطيل عمليات أعمالك اليومية. وقد تشمل الاعتبارات الإضافية الخسارة في الإيرادات، وتوقف الخدمة، وتكلفة تحسين السمعة (العلاقات العامة)، وخسارة العملاء والمستثمرين بسبب الصحافة السيئة.
تتطلب خطط التعافي من الكوارث الفعالة أن تعرف بالضبط ما تمتلكه مؤسستك. فواظب على إجراء عمليات الجرد هذه دوريًا بانتظام لكي تتمكن بسهولة من التعرف على الأجهزة والبرامج، والبنية التحتية لتقنية المعلومات وأي شيء آخر تعتمد عليه مؤسستك في وظائف العمل الحساسة. يمكنك استخدام المسميات التالية لتصنيف كلٍ أصل وتحديد أولويات حمايته—الحساسة والمهمة و غير المهمة.
كما هو الحال في خطة استمرارية الأعمال لديك، ستحتاج إلى وصف المسؤوليات والتأكد من أن أعضاء فريقك لديهم ما يحتاجون إليه لأدائها. فيما يلي بعض الأدوار والمسؤوليات المستخدمة على نطاق واسع للنظر فيها:
تماما كما هو الحال مع خطة استمرارية الأعمال لديك، ستحتاج إلى ممارسة خطة التعافي من الكوارث وتحديثها باستمرار حتى تكون فعالة. تدرب بانتظام وقم بتحديث مستنداتك وفقا لأي تغييرات ذات مغزى يجب إجراؤها. على سبيل المثال، إذا قامت شركتك بشراء أصل جديد بعد تشكيل خطة التعافي من الكوارث، فسوف تحتاج إلى دمجه في خطتك في المستقبل وإلا فلن يتم حمايته عند وقوع الكارثة.
سواء كنت بحاجة إلى خطة استمرارية الأعمال (BCP) أو خطة التعافي من الكوارث (DRP) أو كليهما يعملان معًا أو بشكل منفصل، يمكن أن يساعدك النظر في كيفية قيام الشركات الأخرى بوضع الخطط لتعزيز جاهزيتها. فيما يلي بعض الأمثلة على الخطط التي ساعدت الشركات في الإعداد لكل من استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
حتى الانقطاع البسيط يمكن أن يعرض عملك للخطر. لدى شركة IBM مجموعة واسعة من خطط الطوارئ وحلول التعافي من الكوارث للمساعدة في تهيئة أعمالك لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات بما في ذلك النسخ الاحتياطي السحابي وامكانيات التعافي من الكوارث وخدمات الأمان والمرونة.