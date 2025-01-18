الإلمام بالذكاء الاصطناعي: سد فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي

تعمل فرق الصيانة مع الطائرات من دون طيار لمراقبة ظروف الجسر في الدنمارك. يستخدم عمال المرافق العامة برامج الذكاء الاصطناعي لإرسال موظفين ميدانيين لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في أستراليا. ويقوم موظفو إنتاج السيارات بنشر رؤية الكمبيوتر ليكشفوا عن عيوب التصنيع في مصانع التجميع التابعة لشركة Ford.1

كل مثال من هذه الأمثلة هو دراسة حالة لكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للعمالة البشرية في قطاع أو تخصص. ومع ذلك، فإن الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية والصناعات يستلزم أكثر من مجرد دمج الشركات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الحوسبة الخاصة بها.

حيث يتطلب ذلك أيضًا تمكّن الموظفين الذين تتراوح مناصبهم من المديرين التنفيذيين إلى العاملين الميدانيين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنجاح.

وهذا ليس بالأمر الهين: إذ يقول ما يقرب من نصف المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم مؤخرًا من قبل شركة IBM إن موظفيهم يفتقرون إلى المهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيعها.

لحسن الحظ، هناك حل لهذه الفجوة في المهارات: تعزيز الإلمام بالذكاء الاصطناعي.