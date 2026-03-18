هل يستطيع قادة الموارد البشرية توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي دون المساس بالثقة؟

نجح وكيل ذكاء اصطناعي في معالجة 94% من الاستفسارات الشائعة المتعلقة بالموارد البشرية. انخفض عدد تذاكر الدعم بنسبة 75%. انخفضت ميزانية التشغيل بنسبة 40% خلال أربع سنوات. هذه الأرقام ليست توقعات، بل هي أرقام فعلية حققتها IBM.

لكن وراء كل مؤشر سؤالًا أكثر صعوبة: كيف توسّع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي دون أن تفقد ثقة القوى العاملة التي يهدف إلى خدمتها؟

مع تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف والتطوير والأداء، لا يختبر الموظفون مجرد تقنية جديدة. بل يلمسون تغيرًا في كيفية سير العمل نفسه. وإذا وسّعت المؤسسة نطاق استخدامه بلا عناية، فقد تتحسن الأرقام بينما تتآكل ثقافتها المؤسسية بصمت.

في هذا المقال، نستعرض هذا التوتر ونناقش ما يلزم لتصميم الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية ضمن أنظمة الموارد البشرية، وكيف يتعامل القادة مع ما يترتب على ذلك من تحولات في ثقافة المؤسسة وقواها العاملة. فيما يلي خمسة أسئلة ينبغي لكل قائد في مجال الموارد البشرية أن يطرحها.