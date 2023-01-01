IBM وESPN Fantasy Football

رؤى وتجارب تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها باستخدام IBM watsonx ونماذج Granite. هذه هي fantasy football باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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تطبيق ESPN Fantasy
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إدخال "السبب" في الذكاء الاصطناعي
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كيفية استخدام العملاء لـ watsonx
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تعزيز مهاراتك في الذكاء الاصطناعي
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تطبيق ESPN Fantasy
عملت IBM Consulting وESPN معًا لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيق ESPN Fantasy. تم بناء النماذج وصيانتها باستخدام منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، حيث تنتج ميزات شهيرة مثل تحليلات Boom-and-Bust، وTrade Grades، وWaiver Grades، وجميعها مخصصة لتلبية احتياجات فريقك. والجديد هذا العام هو "Contributing Factors"، التي تشرح الأسباب وراء توصيات الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على watsonx
إدخال "السبب" في الذكاء الاصطناعي
IBM watsonx
للمساعدة على تعزيز الثقة في الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي في التطبيق، طلبت ESPN من IBM المساعدة على فهم سبب تخصيص درجات معينة للاعبين من قبل مالكي الفِرَق الخيالية. وللقيام بذلك، قام الفريق بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يُسمَّى IBM Granite لإضافة "Contributing Factors" إلى جميع تقييمات Trade Grade وWaiver Grade، موضحًا المنطق وراء الأرقام.
اعرف المزيد عن IBM Granite
تحليل التعليمات البرمجية
watsonx Code Assistant
لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق ESPN Fantasy، استفاد الفريق من مساعد ذكاء اصطناعي قوي لزيادة كفاءة ودقة التعليمات البرمجية. يستخدم IBM™ watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي من نموذج Granite المصمم لهذا الغرض لتسريع تطوير البرمجيات، ما يساعد المطورين على توليد التعليمات البرمجية بناءً على مطالبات اللغة الطبيعية. واستخدم الفريق هذه الأداة لتحليل مقتطفات من التعليمات البرمجية وشرحها والتعليق عليها لتسهيل التعاون بشكل أفضل بين المطورين، والإكمال التلقائي لمقتطفات التعليمات البرمجية التي تم تحليلها.
تسريع تطوير البرمجيات اليوم
اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اجتماع الطاولة المستديرة
انضم إلى Mike Greenberg من ESPN وElizabeth O’Brien من IBM حيث يناقشان فوائد دمج الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات، سواء في كرة القدم الخيالية أو في مجالات أخرى.
شاهد الفيديو
الذكاء الاصطناعي للأعمال
يتم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة في تطبيق ESPN Fantasy أيضًا لتوليد نتائج أعمال لعدد من عملاء IBM حول العالم.
بطولة US Open تتفوق في التجربة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM watsonx
تستخدم Citi الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز إنتاجية الموظفين
شركة Water Corporation تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير التطبيقات
بطولة Wimbledon تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم المحتوى لجماهير التنس
دليل الذكاء الاصطناعي
IBM SkillsBuild
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