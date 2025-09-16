اقرأ المزيد
استجابةً لحرائق الغابات المدمّرة في منطقة لوس أنجلوس، أطلقت أكاديمية Recording Academy وMusiCares برنامج إغاثة لدعم العاملين في مجال الموسيقى المتضررين من الأزمة. ولدعم هذه الجهود، طوّرت شركة IBM مساعدين بالذكاء الاصطناعي متاحين على المنصات الرقمية لأكاديمية Recording Academy ومنصات GRAMMYs الرقمية. يمكن لهؤلاء المساعدين الإجابة عن الأسئلة المتكررة، وتسهيل التبرعات من عشاق الموسيقى وأعضاء الأكاديمية، وتوفير موارد إضافية وطرق أخرى للمساهمة. للاطّلاع على المزيد حول مبادرة الإغاثة في لوس أنجلوس من أكاديمية Recording Academy، يُرجى زيارة موقع grammy.com والتفاعل مع مساعد الإغاثة من الكوارث
إنتاج محتوى قادر على جذب الملايين من عشاق الموسيقى باختلاف أذواقهم يتطلّب أكثر من مجرد الخبرة الموسيقية. إنه يتطلّب البيانات والذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة من بودكاست Bloomberg "قواعد العائد على الاستثمار (ROI) للذكاء الاصطناعي"، يناقش رئيس أكاديمية Recording Academy، Panos A. Panay، كيف يمكن للأتمتة والذكاء الاصطناعي "تعزيز قدرات فريق التحرير لدينا"، ودور بيانات الأكاديمية المملوكة لها في بناء تجارب رقمية موثوقة.
تساعد IBM® Consulting أكاديمية Recording Academy في تصميم وتنفيذ وإدارة التجارب الرقمية المخصصة لكل من الأعضاء الحاليين والمحتملين. ولتحقيق ذلك، يستخدمون أدوات قوية مثل watsonx Orchestrate لتسريع تطوير المساعدين بالذكاء الاصطناعي على منصة Salesforce، مما يقلّل أوقات التطوير بأكثر من 65%.
نفس التقنية والخبرة التي تستخدمها IBM Consulting لتحويل بيانات أكاديمية Recording Academy إلى رؤى، تُسهم في إحداث تحوّل في العمليات الرقمية لآلاف عملاء IBM حول العالم.
