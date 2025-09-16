IBM وجوائز GRAMMY

بصفتها شريكًا طويل الأمد، تدعم IBM جهود أكاديمية Recording Academy لجمع التبرعات من أجل الإغاثة من الكوارث في لوس أنجلوس.
اكتشف كيف يمكنك المساعدة

إغاثة الكوارث من أكاديمية Recording academy

الوعد بالإنتاجية

تعزيز تجربة الأعضاء

اشترك في الرسالة الإخبارية للذكاء الاصطناعي

مساعدة بالذكاء الاصطناعي

استجابةً لحرائق الغابات المدمّرة في منطقة لوس أنجلوس، أطلقت أكاديمية Recording Academy وMusiCares برنامج إغاثة لدعم العاملين في مجال الموسيقى المتضررين من الأزمة. ولدعم هذه الجهود، طوّرت شركة IBM مساعدين بالذكاء الاصطناعي متاحين على المنصات الرقمية لأكاديمية Recording Academy ومنصات GRAMMYs الرقمية. يمكن لهؤلاء المساعدين الإجابة عن الأسئلة المتكررة، وتسهيل التبرعات من عشاق الموسيقى وأعضاء الأكاديمية، وتوفير موارد إضافية وطرق أخرى للمساهمة. للاطّلاع على المزيد حول مبادرة الإغاثة في لوس أنجلوس من أكاديمية Recording Academy، يُرجى زيارة موقع grammy.com والتفاعل مع مساعد الإغاثة من الكوارث

 تعرف على المزيد حول استجابة أكاديمية Recording Academy

تحقيق الوعد بالإنتاجية

IBM Consulting

إنتاج محتوى قادر على جذب الملايين من عشاق الموسيقى باختلاف أذواقهم يتطلّب أكثر من مجرد الخبرة الموسيقية. إنه يتطلّب البيانات والذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة من بودكاست Bloomberg "قواعد العائد على الاستثمار (ROI) للذكاء الاصطناعي"، يناقش رئيس أكاديمية Recording Academy، Panos A. Panay، كيف يمكن للأتمتة والذكاء الاصطناعي "تعزيز قدرات فريق التحرير لدينا"، ودور بيانات الأكاديمية المملوكة لها في بناء تجارب رقمية موثوقة.

 استمع إلى مقابلة Bloomberg مع Panos A. Panay

تحسين تجربة الأعضاء باستخدام watsonx Orchestrate

IBM Consulting

تساعد IBM® Consulting أكاديمية Recording Academy في تصميم وتنفيذ وإدارة التجارب الرقمية المخصصة لكل من الأعضاء الحاليين والمحتملين. ولتحقيق ذلك، يستخدمون أدوات قوية مثل watsonx Orchestrate لتسريع تطوير المساعدين بالذكاء الاصطناعي على منصة Salesforce، مما يقلّل أوقات التطوير بأكثر من 65%. 

 تعرّف على المزيد حول watsonx Orchestrate احصل على تقرير حالة Salesforce 2024-2025
تمكِّنك نشرة Think الأسبوعية من IBM من متابعة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي للأعمال في غضون خمس دقائق فقط.

