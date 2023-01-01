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على مدار أكثر من 30 عامًا، تعاونت IBM مع الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) لإنشاء تجارب رقمية عالمية المستوى للملايين من عشاق التنس حول العالم. وهذا العام، استفاد الفريق من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة تعليق صوتي إلى أبرز لحظات المباريات، وإنتاج استعراضات للمباريات، وكتابة مئات الملخصات التي تُسمَّى "Match Reports".
تجمع IBM بين خبرتها المتعمقة في الذكاء الاصطناعي وقوة watsonx والسحابة الهجينة، لتحقيق الكفاءة والإنتاجية والنتائج للاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) والعملاء في جميع أنحاء العالم.
تُستخدَم قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيق بطولة US Open أيضًا لتحويل العمل، وتقديم تجارب عملاء جديدة، وتسريع تطوير البرمجيات للعملاء في IBM عبر جميع الصناعات.