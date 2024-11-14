مقدمة إلى محرك UFC Insight Engine الذي تم إنشاؤه باستخدام IBM watsonx

حل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيد من الإنتاجية ويعزز تفاعل المشجعين أكثر من 700 مليون مشجع يتابعون أحداث UFC المفعمة بالإثارة والتشويق. لكن وراء كل مباراة بين هؤلاء الرياضيين العالميين، هناك حجم كبير ومتنوع من البيانات التي لا تكون مرئية للعين المجردة. بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تم إنشاؤه باستخدام IBM watsonx، سيتمكن UFC من تحويل تلك البيانات إلى تحليلات متقدمة، ورؤى إحصائية، وسيناريوهات جذابة تتم مشاركتها في الموقع، خلال البث، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. سيسهم محرك UFC Insight Engine الذي تم إنشاؤه باستخدام IBM watsonx في تعزيز قدرات فريق محتوى UFC وتقديم مستوى جديد من الفهم لجماهير UFC حول العالم. تعرَّف على ما يمكن أن تقدمه لك IBM watsonx

Grant Norris-Jones رئيس الشراكات العالمية، TKO ” تُعَد هذه الشراكة مع IBM واحدة من أبرز المحطات المهمة في تاريخ UFC، وتمثل تحولًا جذريًا في تجربة متابعة الجماهير لرياضتنا. ومن خلال تعاوننا معًا، نبتكر منتجًا يهدف إلى إحداث ثورة في التحليلات والمعلومات في الرياضات المباشرة. “

تاريخ من التغيير والتطوير

على مدار أكثر من 30 عامًا، تعاونت IBM مع عدد من أبرز المؤسسات الرياضية العالمية، بما في ذلك بطولة Wimbledon، وبطولة US Open، وبطولة Masters، وESPN Fantasy Football. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب، تساعد IBM على تحديث البنية التحتية الرقمية لهذه المؤسسات وإحياء هذه الفعاليات البارزة لملايين المعجبين حول العالم. تعتمد هذه الشراكات على نفس تقنيات البيانات والتحليلات التي يستخدمها عملاء IBM في مختلف الصناعات لتحسين تجارب العملاء، ومساعدة الموظفين على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية، واتخاذ قرارات أعمال أكثر استنارة وقائمة على البيانات. تعرَّف على المزيد عن IBM Consulting تعرَّف على Granite 3.0

قصص العملاء إن التكنولوجيا والخبرة نفسها المستخدمة في UFC Insights Engine، الذي تم إنشاؤه بواسطة IBM watsonx، تعمل على تحويل العمليات الرقمية للآلاف من عملاء IBM حول العالم. تُحدِث Blue Pearl ثورة في عملية التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من watsonx تعزِّز ESPN تجربة كرة القدم الخيالية بالرؤى يحسِّن CXReview أداء مراكز الاتصال باستخدام watsonx