IBM Z معالج المعلومات المتكامل (zIIP)

IBM Z معالج المعلومات المدمج (zIIP) هو معالج مخصص مصمم للعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات العامة في الكمبيوتر المركزي لمعالجة أحمال التشغيل الجديدة; إدارة واجهات حاوية وواجهات سحابة هجينة؛ وتسهيل استرداد النظام؛ والمساعدة في عدة أنواع من التحليلات ومراقبة الأنظمة وغيرها من التطبيقات.
تمكّن ZIIPs العملاء من استخدام المرونة الإلكترونية الأسطورية والمرونة وقابلية التوسع التي تتمتع بها Z® من IBM دون التأثير على تصنيف وحدة الخدمة المليونية (MSU) أو تسمية طراز الجهاز التي غالباً ما تؤثر على رسوم ترخيص البرمجيات.
®IBM لا تُقيّم بشكل عام رسوم البرمجيات IBM على سعة zIIP، إلا عند استخدام سعة إضافية للأغراض العامة للبرنامج المركزي للأغراض العامة.
ولتمكين الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل، تتضمن قائمة أهلية zIIP Python-تشتمل قائمة الأهلية على -تساعد العملاء، خاصة أولئك الذين يعملون في Python للذكاء الاصطناعي على الاستمرار في التوسع بسلاسة.
لم يعد متطلب نسبة 2:1 zIIP إلى المعالج المركزي (CP) ساريًا للاستفادة على نطاق أوسع من محرك zIIP المتخصص. يتيح هذا التغيير للعملاء توسيع نطاق أحمال التشغيل التي تستخدم zIIPs، بما في ذلك IBM z/OS Containers الامتدادات (القدرة على تشغيل Linux مباشرة في IBM z/OS).
استخدم z/OS Containers الامتدادات 0 و z/OS Connect و Java و Python على ZIIPs لتحقيق سرعة الوقت المناسب للقيمة في سحابة هجينة.
نشر التطبيق الجديد المكتوب بلغة جافا أو Python أو استخدام XML أو استخدام واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs على ZIIPs.
إضافة zIIPS لزيادة سعة تعزيز استرداد النظام لتسريع إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل واستعادة التشغيل واستدراك ما فات.
ارجع إلى IBM جدول الاستخدام المصرح به أو قائمة مستغل zIIP لمعرفة IBM منتجات البرمجيات التي يمكن استفادتها من IBM zIIPs.
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سحابة هجينة
z/OS Containers التمديدات
استخدم IBM محركات zIIP لدعم IBM z/OS Containers الامتدادات (zCX)، ينشر Linux التطبيق كـ Docker/OCI حاوية على IBM z/OS أو تشغيلRed Hat OpenShift على IBM z/OS كجزء من IBM z/OS أحمال التشغيل .
يساعدك zCX في تحديث z/OS التطبيق سحابة هجينة الموجودة لديك. يمكن للتطبيقات الحالية والجديدة استدعاء Linux الخدمة المصغرة الأصلية في Docker/OCI حاوية على ®IBM z Systems مع الحد الأدنى من زمن الانتقال لتقديم قدرات وتطبيقات عالية الاستجابة لعملائك ومستخدميك.
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التحول الرقمي
Python لـ IBM z/OS
تطوير وتشغيل التطبيق باللغات الشائعة مثل جافا على IBM z/OS ، Python لـ IBM z/OS وغيرها باستخدام zIIPs. يتيح لك ذلك تضمين التقنيات الأحدث مثل IBM WebSphere Application Server و IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) التي استفدنا منها في ZIIPs.
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مرونة النظام
تعزيز استرداد النظام
IBM تمكّنك zIIPs من الاستفادة من وظيفة تعزيز استرداد النظام IBM علىIBM z16 أو IBM z15 ، مما يقلل بشكل كبير من وقت إيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله في حالات الانقطاع المخطط له وغير المخطط له.
z/OS Communications Server
IBM z/OS Communications Server يستخدم ZIIP لأجزاء من شبكة التشفير وفك التشفير الخاصة بشبكة Internet Protocol الأمنية (IPSec) ولحركة مرور الرسائل المهمة المحددة من HiperSockets.
z/OS Global Mirror
يتيح نظام IBM z/OS Global Mirror لـ IBM Z/OS معالجة نظام DFSMS System Data Mover لـ ZIIP.
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قاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي
Db2 for z/OS
IBM Db2 for z/OS يمكن استخدام برامج zIIP لأجزاء من خدمة البيانات المؤهلة، ®pureXML، مرفق الخدمات التشغيلية جافا تخزين الإجراءات.
Machine Learning for z/OS
IBM Machine Learning for z/OS يستخدم محركات zIIP لجلب الذكاء الاصطناعي التفاعلي إلى تطبيق المعاملات الخاصة بك من خلال تقديم منصة التعلم الآلي المتكاملة التي تعمل على تفعيل النماذج التنبؤية. يمكنك أيضًا نشر نشر Apache Spark على IBM zIIPs لتشغيل التحليلات وتعليم الآلي على مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة.
مدير المحاكاة الافتراضية للبيانات الافتراضية لنظام التشغيل IBM z/OS
IBM Data Virtualization يستخدم برنامج Manager for IBM z/OS ZIIPs لتوحيد جميع قواعد البيانات ومخازن البيانات من أجل خدمة بيانات متسقة وفعالة ومبسطة.
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حالة استخدام أخرى
خدمات نظام z/OS XML
بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على خدمات تحليل XML فعالة من حيث التكلفة على z/OS ، يمكن لخدمات نظام XML IBM z/OS استخدام zIIP لـ XML أحمال التشغيل المؤهلة. تعمل العديد من منتجات بائعي البرامج الآخرين على ZIIPs.
IBM®الاستشارات
IBM® يمكن للاستشارات تمكين حل البنية القابلة للتوسع للتوسع للتقارير المالية (SAFR، والمعروف أيضًا باسم GenevaERS) على محركات IBM zIIP.
تساعد وظائف IBM z/OS، بما في ذلك PROJECTCPU، في تقدير الاستخدام الحالي والمتوقع لوحدة zIIP.
zIIPs متوفرة لأنظمة ®IBM Z الموجودة في السوق والمزودة بمعالج واحد على الأقل CP (معالج للأغراض العامة).
تسريع سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات قبل وقوعها.
تقليل الوقت اللازم لإيقاف تشغيل النظام وإعادة تشغيله (IPL) من خلال توفير سعة معالج إضافية وإنتاجية إضافية مؤقتاً إلى LPAR المعزز.
حل مرن وفعال وآمن لخدمة بيانات المؤسسة الأكثر تطلبًا في العالم لتطبيقات السحابة الهجينة والمعاملات والتحليلات الأكثر تطلبًا.
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