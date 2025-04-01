قم بتسريع أعمالك التجارية على نطاق واسع مع الذكاء الاصطناعي على IBM z/OS
تعد منصة التعلم الآلي IBM z/OS (MLz) منصة الذكاء الاصطناعي للمعاملات التي تعمل أصلاً على IBM z/OS. توفر المعلومات واجهة مستخدم ويب (واجهة مستخدم (واجهة مستخدم)), العديد من واجهات برمجة التطبيقات وإدارة الويب مع مجموعة قوية من الأدوات سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها وإدارة المستخدمين وإدارة النظام.
استورد النماذج وقم بنقلها ومراقبتها بسهولة لتحقيق القيمة من كل معاملة وتحقيق نتائج جديدة لمؤسستك مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية.
ولمزيد من المرونة، يتضمن Machine Learning for z/OS إصدارين:
يمكن تشغيل جميع IBM التعلم الآلي لإصدارات IBM z/OS كحل مستقل أو يبث تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك الذكاء الاصطناعي القدرات كمنصة قابلة للتوسع.
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استخدم ®قوة IBM z16 غير المسبوقة ووحدة الذكاء الاصطناعي Telum™ AIU مع حل البرمجيات Machine Learning for z/OS لتقديم معاملات الذكاء الاصطناعي للمعاملات. معالجة ما يصل إلى 228 كيلوبايت من معاملات بطاقات الائتمان z/OS ®CICS في الثانية الواحدة مع زمن استجابة يبلغ 6 مللي ثانية، كل منها مع الكشف عن المعاملات عن الغش في المعاملات التي تستخدم نموذج التعلم العميق.1
قم بتجميع التطبيق مع طلبات الاستعلام للمساعدة في تقليل التأخير الناجم عن زمن الانتقال إلى الشبكة. يوفر ذلك وقت استجابة أقل بما يصل إلى 20 ضعفًا وإنتاجية أعلى بما يصل إلى 19 ضعفًا مقارنة بإرسال نفس طلبات الاستدلال إلى خادم x86 السحابة بمتوسط زمن انتقال الشبكة 60 مللي ثانية.2
استخدم الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في القدرات مثل قابلية الشرح ومراقبة نماذجك في الوقت الفعلي للانجراف لتطوير و تطوير نماذج المعاملات الخاصة بك على z/OS مهمة حساسة أحمال التشغيل بثقة.
نسخة محسّنة توفر أداءً محسّنًا لتسجيل النتائج، وإصدارًا جديدًا من Spark و Python الآلي التعليمي وقت التشغيل وتتضمن أداة تكوين موجهة بواجهة المستخدم الرسومية والمزيد.
إصدار خفيف الوزن من WMLz يوفر الخدمات الأساسية المستندة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST-API لعمليات التعلم الآلي بما في ذلك تسجيل القدرات عبر الإنترنت IBM Z.
تجربة التهيئة
واجهة المستخدم الإرشادية (UI)
البرامج النصية، z/ OSMF سير العمل
قاعدة بيانات المستودع
®Db2 لـ IBM z/OS ، مدمج (ديربي لـ z/OS)
Db2 لـ IBM z/OS، مدمج (Derby for z/OS)
محرك التسجيل
سبارك، Python ، IBM سناب التعلم الآلي (ML)، Watson السلاسل الزمنية الأساسية
سبارك, PMML, IBM سناب التعلم الآلي (ML), Watson السلاسل الزمنية الأساسية
واجهة الاستدلال
التسجيل داخل المعاملات مع واجهات أصلية ل ®CICS و IMS ، واجهة RESTful
واجهة RESTful
إدارة دورة حياة النموذج
واجهة المستخدم الموجهة (واجهة المستخدم)، خدمات RESTful
خدمات RESTful
تنسيقات نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة
Spark, Python, PMML, ONNX, ONNX، سبارك، ، PMML، ONNX
سبارك، PMML
™z16 تسريع الذكاء الاصطناعي على الرقاقة
نموذجا ONNX و IBM سناب التعلم الآلي (ML)
IBM موديلات سناب التعلم الآلي (ML)
أداة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
متكامل JupyterHub
الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
قابلية التفسير والانحراف عن المسار الصحيح
جرّب هذا الخيار خفيف الوزن وغير المكلّف لتجربة IBM Machine Learning for z/OS ، مما يتيح تسجيل نقاط في المعاملات لنماذج التعلم العميق. يمكن أن توفر هذه القدرات قيمة استثمارية كبيرة في مجالات الأعمال مثل الكشف عن الغش وتقلبات العملاء والموافقة على القروض والعمليات التشغيلية. قم بتضمين نماذج التعلم العميق في نماذج المعاملات الخاصة بك على IBM Z ، خاصةً عندما تكون الثواني مهمة.
Machine Learning for z/OS يستخدم كلاً من IBM الملكية ومصدر مفتوح التقنية ويتطلب أجهزة وبرامج مسبقة.
تحديد المشكلات التشغيلية وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في كل من بيانات السجل وبيانات المقاييس.
الوصول إلى مكتبة من البرمجيات ذات الصلة لدعم برامج الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي (ML) ذات الصلة.
استخدم نظام تشغيل غني بالأمان وقابل للتوسعة للتشغيل لتشغيل مهمة حساسة التطبيق.
تعزيز التوافر والأمان والأمان ومراونة الأداء وتحسين نتائج الأعمال.
احصل على تحليل بيانات عالي السرعة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي معارف في الوقت الحقيقي تحت سيطرة وأمان IBM Z.
تعرف على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بتعزيز قابلية الاستخدام وتحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على سلامة الأنظمة IBM Db2.
استكشف التعلم الآلي لـ IBM z/OS. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.
1 إخلاء المسؤولية: تم استقراء النتائج من IBM الاختبارات الداخلية التي تجري معاملة بطاقة ائتمان ®CICS أحمال مع عمليات الاستدلال على IBM z16. تم استخدام نظام z/OS V2R4 LPAR مهيأ ب 6 وحدات معالجة مركزية وذاكرة 256 جيجابايت. تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 الذي يعمل على WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج الكشف عن الغش في بطاقة الائتمان الاصطناعية (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-كشف) والمسرع المتكامل للذكاء الاصطناعي المتكامل. تم تمكين التجميع من جانب الخادم على Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلالية. تم تشغيل معيار مع 48 خيطًا لإجراء العمليات الاستدلالية. تمثل النتائج IBM z16 كاملة التكوين مع 200 وحدة CPs و40 تيرابايت التخزين. قد تختلف النتائج.
2 إخلاء المسؤولية: تستند النتائج إلى بطاقة ائتمان داخلية IBM ®CICS OLTP أحمال التشغيل مع الكشف عن الغش في المعاملات التي تعمل على IBM z16. أُجريت القياسات مع المسرع المتكامل وبدونه من أجل الذكاء الاصطناعي المتكامل. تم استخدام نظام z/OS V2R4 LPAR مكوّن من 12 وحدة معالجة مركزية و24 وحدة zIIP وذاكرة 256 جيجابايت. تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 الذي يعمل على WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج الكشف عن الغش في بطاقة الائتمان الاصطناعية (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-كشف). تم تمكين التجميع من جانب الخادم على Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلالية. قد تختلف النتائج.