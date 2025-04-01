التعلم الآلي لـ IBM z/OS

قم بتسريع أعمالك التجارية على نطاق واسع مع الذكاء الاصطناعي على IBM z/OS

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تعد منصة التعلم الآلي IBM z/OS (MLz) منصة الذكاء الاصطناعي للمعاملات التي تعمل أصلاً على IBM z/OS. توفر المعلومات واجهة مستخدم ويب (واجهة مستخدم (واجهة مستخدم)), العديد من واجهات برمجة التطبيقات وإدارة الويب مع مجموعة قوية من الأدوات سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها وإدارة المستخدمين وإدارة النظام.

استورد النماذج وقم بنقلها ومراقبتها بسهولة لتحقيق القيمة من كل معاملة وتحقيق نتائج جديدة لمؤسستك مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية.

ولمزيد من المرونة، يتضمن Machine Learning for z/OS إصدارين: 

  • IBM التعلم الآلي الآلي ل IBM z/OS Enterprise الإصدار -منصة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من دورة حياة كاملة مع منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل ®CICS و IMS وواجهات تسجيل النتائج، Python وخدمات تسجيل النتائج وخدمات تسجيل النتائج Spark، و ONNX ودعم المترجم البرمجي العميق، وخدمات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة مثل قابلية الشرح.
  • IBM التعلم الآلي الآلي لـ IBM z/OS الإصدار الأساسي - وهوإصدار خفيف الوزن من MLz يوفر الخدمات الأساسية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات REST-API لعمليات التعلم الآلي الآلي بما في ذلك تسجيل القدرات عبر الإنترنت علىIBM Z.

يمكن تشغيل جميع IBM التعلم الآلي لإصدارات IBM z/OS كحل مستقل أو يبث تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك الذكاء الاصطناعي القدرات كمنصة قابلة للتوسع.

 الإصدار 3.2: التعلم الآلي لـ IBM z/OS كيف تبدأ البدء في التعلم الآلي ل IBM z/OS تحسين الاستدلال والتكامل مع الذكاء الاصطناعي على ®أنظمة IBM z تحويل البيانات إلى رؤى مع التعلم الآلي من أجل IBM z/OS
إلغاء القفل ®قوة الذكاء الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة مع MLz v3.2

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ما الجديد يمكن الوصول إلى التفسيرات المرئية لاستدلالات الذكاء الاصطناعي في MLz مركز MLz الأساسي إم إل زد Enterprise
المزايا
الذكاء الاصطناعي في السرعة

استخدم ®قوة IBM z16 غير المسبوقة ووحدة الذكاء الاصطناعي Telum™ AIU مع حل البرمجيات Machine Learning for z/OS لتقديم معاملات الذكاء الاصطناعي للمعاملات. معالجة ما يصل إلى 228 كيلوبايت من معاملات بطاقات الائتمان z/OS ®CICS في الثانية الواحدة مع زمن استجابة يبلغ 6 مللي ثانية، كل منها مع الكشف عن المعاملات عن الغش في المعاملات التي تستخدم نموذج التعلم العميق.1
الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

قم بتجميع التطبيق مع طلبات الاستعلام للمساعدة في تقليل التأخير الناجم عن زمن الانتقال إلى الشبكة. يوفر ذلك وقت استجابة أقل بما يصل إلى 20 ضعفًا وإنتاجية أعلى بما يصل إلى 19 ضعفًا مقارنة بإرسال نفس طلبات الاستدلال إلى خادم x86 السحابة بمتوسط زمن انتقال الشبكة 60 مللي ثانية.2
الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة 

استخدم الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في القدرات مثل قابلية الشرح ومراقبة نماذجك في الوقت الفعلي للانجراف لتطوير و تطوير نماذج المعاملات الخاصة بك على z/OS مهمة حساسة أحمال التشغيل بثقة.
مقارنة الإصدارات
الإصدارات Enterprise الإصدار

نسخة محسّنة توفر أداءً محسّنًا لتسجيل النتائج، وإصدارًا جديدًا من Spark و Python الآلي التعليمي وقت التشغيل وتتضمن أداة تكوين موجهة بواجهة المستخدم الرسومية والمزيد.

 الإصدار الأساسي

إصدار خفيف الوزن من WMLz يوفر الخدمات الأساسية المستندة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST-API لعمليات التعلم الآلي بما في ذلك تسجيل القدرات عبر الإنترنت IBM Z.

تجربة التهيئة

واجهة المستخدم الإرشادية (UI)

البرامج النصية، z/ OSMF سير العمل

قاعدة بيانات المستودع

®Db2 لـ IBM z/OS ، مدمج (ديربي لـ z/OS)

Db2 لـ IBM z/OS، مدمج (Derby for z/OS)

محرك التسجيل

سبارك، Python ، IBM سناب التعلم الآلي (ML)، Watson السلاسل الزمنية الأساسية

سبارك, PMML, IBM سناب التعلم الآلي (ML), Watson السلاسل الزمنية الأساسية

واجهة الاستدلال

التسجيل داخل المعاملات مع واجهات أصلية ل ®CICS و IMS ، واجهة RESTful

واجهة RESTful

إدارة دورة حياة النموذج

واجهة المستخدم الموجهة (واجهة المستخدم)، خدمات RESTful

خدمات RESTful

تنسيقات نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة

Spark, Python, PMML, ONNX, ONNX، سبارك، ، PMML، ONNX

سبارك، PMML

™z16 تسريع الذكاء الاصطناعي على الرقاقة

نموذجا ONNX و IBM سناب التعلم الآلي (ML)

IBM موديلات سناب التعلم الآلي (ML)

أداة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

متكامل JupyterHub

الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

قابلية التفسير والانحراف عن المسار الصحيح

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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إصدار مجتمع التعلم الآلي لـ IBM z/OS عبر الإنترنت لتسجيل النتائج عبر الإنترنت

جرّب هذا الخيار خفيف الوزن وغير المكلّف لتجربة IBM Machine Learning for z/OS ، مما يتيح تسجيل نقاط في المعاملات لنماذج التعلم العميق. يمكن أن توفر هذه القدرات قيمة استثمارية كبيرة في مجالات الأعمال مثل الكشف عن الغش وتقلبات العملاء والموافقة على القروض والعمليات التشغيلية. قم بتضمين نماذج التعلم العميق في نماذج المعاملات الخاصة بك على IBM Z ، خاصةً عندما تكون الثواني مهمة.
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التفاصيل الفنية

Machine Learning for z/OS يستخدم كلاً من IBM الملكية ومصدر مفتوح التقنية ويتطلب أجهزة وبرامج مسبقة. 
  • ™z16 أو ®z15 أو z14 أو ®z13 أو zEnterprise EC12 النظام
  • z/OS 3.1 أو 2.5 أو 2.4
  • IBM 64-Bit SDK for z/OS Java Technology Edition الإصدار 8 SR7، 11.0.17 أو أحدث
  • الإصدار 22.0.0.0.9 أو أحدث من IBM WebSphere Application Server for z/OS Liberty
  • Db2 12 for z/OS أو في وقت لاحق فقط إذا اخترت Db2 for z/OS كقاعدة بيانات بيانات تعريف المستودع
Enterprise المتطلبات الأساسية للإصدار المتطلبات الأساسية للإصدار الأساسي
المنتجات ذات الصلة تحليلات الشذوذ في IBM Z Anomaly Analytics

تحديد المشكلات التشغيلية وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في كل من بيانات السجل وبيانات المقاييس.

 Python الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات الاصطناعية ل IBM z/OS

الوصول إلى مكتبة من البرمجيات ذات الصلة لدعم برامج الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي (ML) ذات الصلة.

 IBM z/OS

استخدم نظام تشغيل غني بالأمان وقابل للتوسعة للتشغيل لتشغيل مهمة حساسة التطبيق.

 IBM Db2 13 لـ z/OS

تعزيز التوافر والأمان والأمان ومراونة الأداء وتحسين نتائج الأعمال.

 IBM Db2 مسرع التحليلات لـ z/OS

احصل على تحليل بيانات عالي السرعة لتحليل البيانات في الوقت الفعلي معارف في الوقت الحقيقي تحت سيطرة وأمان IBM Z.

 IBM Db2 AI for z/OS

تعرف على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بتعزيز قابلية الاستخدام وتحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على سلامة الأنظمة IBM Db2.
الخطوات التالية

استكشف التعلم الآلي لـ IBM z/OS. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

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المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم IBM ®ريدبوكس الدعم والخدمات التمويل العالمي مرونة التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين شريك الأعمال الموارد
الحواشي

إخلاء المسؤولية: تم استقراء النتائج من IBM الاختبارات الداخلية التي تجري معاملة بطاقة ائتمان ®CICS أحمال مع عمليات الاستدلال على IBM z16. تم استخدام نظام z/OS V2R4 LPAR مهيأ ب 6 وحدات معالجة مركزية وذاكرة 256 جيجابايت. تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 الذي يعمل على WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج الكشف عن الغش في بطاقة الائتمان الاصطناعية (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-كشف) والمسرع المتكامل للذكاء الاصطناعي المتكامل. تم تمكين التجميع من جانب الخادم على Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلالية. تم تشغيل معيار مع 48 خيطًا لإجراء العمليات الاستدلالية. تمثل النتائج IBM z16 كاملة التكوين مع 200 وحدة CPs و40 تيرابايت التخزين. قد تختلف النتائج.

إخلاء المسؤولية: تستند النتائج إلى بطاقة ائتمان داخلية IBM ®CICS OLTP أحمال التشغيل مع الكشف عن الغش في المعاملات التي تعمل على IBM z16. أُجريت القياسات مع المسرع المتكامل وبدونه من أجل الذكاء الاصطناعي المتكامل. تم استخدام نظام z/OS V2R4 LPAR مكوّن من 12 وحدة معالجة مركزية و24 وحدة zIIP وذاكرة 256 جيجابايت. تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 الذي يعمل على WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج الكشف عن الغش في بطاقة الائتمان الاصطناعية (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-كشف). تم تمكين التجميع من جانب الخادم على Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلالية. قد تختلف النتائج.