IBM Open Enterprise SDK for Python
تسريع عملية تحويل الأعمال وتحديثها من خلال تفعيل أُطر عمل قوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعمليات التطوير والأتمتة
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رسم توضيحي بنمط مسطح للضغط على زر تدفّقات دائرية متناسقة تنبعث من مركزه تُجسّد فكرة الأتمتة، وهو مستوحى من مجموعة V1 Guild Flat Style.

تعرّف على IBM Open Enterprise SDK for Python

IBM Open Enterprise SDK for Python هي مجموعة أدوات لترجمة وتفسير لغة Python تعمل على IBM z/OS. وتساعد في دعم  تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python. يمكنك استخدامها لتحديث تطبيقاتك الأساسية من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والعناصر الإضافية والمغلفات التي من شأنها توسيع نطاق تطبيقات الأعمال الأساسية من أجل تسريع وتيرة التسليم.

 نظرة عامة على IBM Open Enterprise SDK for Python البدء باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Python
تشغيل Python على نظام z/OS

استخدم لغة Python على z/OS للاستفادة من حزمة برامج الترميز بلغة Python لضمان التوافق بين ترميزَي EBCDIC وUTF.
ادمج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات

استخدم حزم Python الأكثر شهرةً على الكمبيوتر المركزي لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات باستخدام مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS.
تبسيط الأتمتة

أتمتة التطبيقات والبنية التحتية لتقنية المعلومات باستخدام Python و®Ansible لإدارة موارد z/OS بنفس الطريقة التي تتبعها على أي منصة أخرى.
التعامل مع نظام z/OS

استفد من البنية التحتية الحالية واستخدم IBM Z Open Automation Utilities، وpyzfile، وpyracf للتفاعل مع مجموعات البيانات وإرسال أوامر JCL.

المزايا

تعمل IBM Open Enterprise SDK for Python على تبسيط نشر Python ويوفر قابلية التوسع والإدارة في بيئة z/OS المعبأة في حاويات.
احصل على مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام z/OS ومجموعات مؤشر حزم Python (PyPI) 

احصل على حزم Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعدة مسبقًا من خلال Python AI Toolkit for IBM z/OS، ومجموعات مؤشرات حزم Python (PyPI)، وتمتّع بالوصول إلى مجموعة متنامية تضم آلاف وحدات وأُطر عمل مجتمع Python المتوفّرة مجانًا (بدءًا من البرامج والعناصر الفردية، وصولًا إلى الحزم الكاملة وأطر تطوير التطبيقات المتكاملة). هذه الوحدات متوفرة من مجموعات مؤشر حزم Python.

 استكشف مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS استكشف مجموعات مؤشرات حزم Python (PyPI)
حاوية Python الأصلية على نظام z/OS

مجموعة أدوات IBM Open Enterprise SDK for Python متاحة الآن على منصة IBM z/OS Container لتبسيط عمليات نشر التطبيقات بلغة Python والتوسع والإدارة في بيئة الحاويات.

 استكشف منصة IBM z/OS Container
أهلية العمل على zIIP

استخدم معالجات zIIP المتخصصة لتخفيف  أحمال تشغيل Python التي تعمل عادةً على المعالجات العامة. يتيح ذلك عمليات نشر مرنة لتطبيقات Python  لتقليل التكلفة وتسريع التحول الرقمي وتوفير موارد وحدة المعالجة المركزية.

 استكشف معالج z Integrated Information Processor
إمكانية تحويل مجموعات الرموز البرمجية

باستخدام حزمة برامج الترميز بلغة Python – مرافق الترميز بلغة Python القياسية — يمكنك إنتاج واستخدام البيانات المكتوبة بنظام ترميز EBCDIC و UTF والعديد من أنظمة الترميز الأخرى.

 استكشف مجموعات الرموز البرمجية والترجمة
مجموعة أدوات ترجمة وتفسير البيانات بلغة Python الأصلية على نظام z/OS

استخدم لغة برمجة Python الحديثة على منصة z/OS. Python هي لغة برمجة ديناميكية سهلة التعلم وعالية المستوى ومُفسَّرة وعامة الأغراض، تُركز على سهولة قراءة التعليمات البرمجية، ما يتيح لك تطوير تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع. استفد من وجود بياناتك وتطبيقاتك الحالية معًا على ®IBM Z لزيادة الإنتاجية وتقليل زمن الاستجابة. يمكنك التحكم في البيانات التي ستُعرض خارجيًا، مع الحفاظ على أمان بياناتك السرية على منصة IBM Z.
مكتبة Python القياسية

يُتيح لك استخدام مكتبة Python القياسية مجموعة كبيرة من الوظائف التي يمكن أن توفر موارد عمليات التطوير وتقلل التكاليف عند إنشاء التطبيقات. تتضمن المكتبة مهام البرمجة المستخدمة بكثرة في مجالات مثل معالجة النصوص والتشفير والمسارات المتعددة والشبكات وأدوات الإنترنت وخدمات الويب وواجهات نظام التشغيل وبروتوكولاته. يمكن للمطورين استخدام هذه الوحدات لإنجاز مهام التطبيقات الشائعة، ما يسمح لهم بالتركيز على تنفيذ وظائف الأعمال مع كتابة عدد أقل من الأسطر البرمجية.
احصل على مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام z/OS ومجموعات مؤشر حزم Python (PyPI) 

احصل على حزم Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعدة مسبقًا من خلال Python AI Toolkit for IBM z/OS، ومجموعات مؤشرات حزم Python (PyPI)، وتمتّع بالوصول إلى مجموعة متنامية تضم آلاف وحدات وأُطر عمل مجتمع Python المتوفّرة مجانًا (بدءًا من البرامج والعناصر الفردية، وصولًا إلى الحزم الكاملة وأطر تطوير التطبيقات المتكاملة). هذه الوحدات متوفرة من مجموعات مؤشر حزم Python.

 استكشف مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS استكشف مجموعات مؤشرات حزم Python (PyPI)
حاوية Python الأصلية على نظام z/OS

مجموعة أدوات IBM Open Enterprise SDK for Python متاحة الآن على منصة IBM z/OS Container لتبسيط عمليات نشر التطبيقات بلغة Python والتوسع والإدارة في بيئة الحاويات.

 استكشف منصة IBM z/OS Container
أهلية العمل على zIIP

استخدم معالجات zIIP المتخصصة لتخفيف  أحمال تشغيل Python التي تعمل عادةً على المعالجات العامة. يتيح ذلك عمليات نشر مرنة لتطبيقات Python  لتقليل التكلفة وتسريع التحول الرقمي وتوفير موارد وحدة المعالجة المركزية.

 استكشف معالج z Integrated Information Processor
إمكانية تحويل مجموعات الرموز البرمجية

باستخدام حزمة برامج الترميز بلغة Python – مرافق الترميز بلغة Python القياسية — يمكنك إنتاج واستخدام البيانات المكتوبة بنظام ترميز EBCDIC و UTF والعديد من أنظمة الترميز الأخرى.

 استكشف مجموعات الرموز البرمجية والترجمة
مجموعة أدوات ترجمة وتفسير البيانات بلغة Python الأصلية على نظام z/OS

استخدم لغة برمجة Python الحديثة على منصة z/OS. Python هي لغة برمجة ديناميكية سهلة التعلم وعالية المستوى ومُفسَّرة وعامة الأغراض، تُركز على سهولة قراءة التعليمات البرمجية، ما يتيح لك تطوير تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع. استفد من وجود بياناتك وتطبيقاتك الحالية معًا على ®IBM Z لزيادة الإنتاجية وتقليل زمن الاستجابة. يمكنك التحكم في البيانات التي ستُعرض خارجيًا، مع الحفاظ على أمان بياناتك السرية على منصة IBM Z.
مكتبة Python القياسية

يُتيح لك استخدام مكتبة Python القياسية مجموعة كبيرة من الوظائف التي يمكن أن توفر موارد عمليات التطوير وتقلل التكاليف عند إنشاء التطبيقات. تتضمن المكتبة مهام البرمجة المستخدمة بكثرة في مجالات مثل معالجة النصوص والتشفير والمسارات المتعددة والشبكات وأدوات الإنترنت وخدمات الويب وواجهات نظام التشغيل وبروتوكولاته. يمكن للمطورين استخدام هذه الوحدات لإنجاز مهام التطبيقات الشائعة، ما يسمح لهم بالتركيز على تنفيذ وظائف الأعمال مع كتابة عدد أقل من الأسطر البرمجية.

قارن الإصدارات

يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة. يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. استفد من الدعم المقدم من شركة IBM لطلبات الخدمات المفتوحة المعالجة في أوقات استجابة مسجّلة مع ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية. 
تشتمل قائمة مواد SMP/E على مذكرة استحقاق للوصول إلى نموذج حاوية Python المتاح للتنزيل على IBM Cloud Container Registry. إصدار PAX

يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة.

 نزّله الآن إصدار SMP/E

يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. إنها توفر ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية المجانية للحصول على دعم IBM.

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يشتمل نموذج حاوية Python على z/OS

الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)

 ميزة الاشتراك والدعم (S&S) المجانية PID 5655-PYS

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

التثبيت والتكوين

متطلبات ومعلومات التثبيت والتكوين الخاصة بالإصدارات.
إصدار PAX

متطلبات تثبيت إصدار pax من IBM Open Enterprise SDK for Python.

 إصدار SMP/E

قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.

 نموذج حاوية Python

قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.

 التخصيص والبيئة

تعليمات لتخصيص وتكوين بيئة IBM Open Enterprise SDK for Python.

الموارد

استخدام لغة Python مع لغتي JCL و Rexx

استكشف طرق تشغيل لغة Python في بيئة دُفعات وتشغيل دفعات المهام بلغة Python، باستخدام لغتي JCL و Rexx.
استدعاء HLASM بسهولة باستخدام لغة Python

تكشف هذه المدونة كيفية إصدار استدعاء لبعض رموز HLASM باستخدام لغة Python، سواء عند دمجها في C أو عند التجميع المباشر.

تشغيل Pandas على IBM Open Enterprise SDK for Python

تعرف على المزيد حول Pandas، حزمة Python مجانية ومفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة البيانات وتحليلها.
استخدام Python على نظام z/OS للاستفادة من بيانات Db2

دليل مفصل خطوة بخطوة لاستخدام Python للاتصال بقاعدة بيانات Db2 من دون نقل البيانات من النظام.
استخدام Python و ZOAU للاستفادة من مجموعات البيانات

توفّر أدوات IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) جسرًا يربط بين z/OS وz/OS UNIX، من خلال تقديم أدوات مساعدة مثل أدوات UNIX للتعامل مع أنواع ملفات z/OS.
تثبيت حزم PyPI من دون الاتصال بالإنترنت

تعرّف على كيفية تثبيت حزم PyPI خطوة بخطوة في بيئة غير متصلة بالإنترنت باستخدام مدير الحزم pip.
اتخِذ الخطوة التالية

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