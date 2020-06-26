IBM Open Enterprise SDK for Python هي مجموعة أدوات لترجمة وتفسير لغة Python تعمل على IBM z/OS. وتساعد في دعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python. يمكنك استخدامها لتحديث تطبيقاتك الأساسية من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والعناصر الإضافية والمغلفات التي من شأنها توسيع نطاق تطبيقات الأعمال الأساسية من أجل تسريع وتيرة التسليم.
استخدم لغة Python على z/OS للاستفادة من حزمة برامج الترميز بلغة Python لضمان التوافق بين ترميزَي EBCDIC وUTF.
استخدم حزم Python الأكثر شهرةً على الكمبيوتر المركزي لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات باستخدام مجموعة أدوات Python المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نظام IBM z/OS.
أتمتة التطبيقات والبنية التحتية لتقنية المعلومات باستخدام Python و®Ansible لإدارة موارد z/OS بنفس الطريقة التي تتبعها على أي منصة أخرى.
استفد من البنية التحتية الحالية واستخدم IBM Z Open Automation Utilities، وpyzfile، وpyracf للتفاعل مع مجموعات البيانات وإرسال أوامر JCL.
تعمل IBM Open Enterprise SDK for Python على تبسيط نشر Python ويوفر قابلية التوسع والإدارة في بيئة z/OS المعبأة في حاويات.
يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة. يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. استفد من الدعم المقدم من شركة IBM لطلبات الخدمات المفتوحة المعالجة في أوقات استجابة مسجّلة مع ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية.
يعد تنسيق التنزيل pax، بما في ذلك خدمات نظام UNIX لـ z/OS، شائعًا في بيئات UNIX ويوفر تجربة مستخدم مماثلة.
يمكن لأداة تثبيت برامج SMP/E وأداة الصيانة على z/OS إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاحات الخاصة بها. إنها توفر ميزة الاشتراك والدعم (S&S) الاختيارية المجانية للحصول على دعم IBM.
مرونة التثبيت والتحديث والصيانة
تثبيت محلي وذاتي لعمليات نشر مرنة
تُدار باستخدام SMP/E
من دون رسوم ترخيص
شغّل تطبيقاتك الخاصة
وظائف كاملة
يشتمل نموذج حاوية Python على z/OS
الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)
متطلبات ومعلومات التثبيت والتكوين الخاصة بالإصدارات.
متطلبات تثبيت إصدار pax من IBM Open Enterprise SDK for Python.
قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.
قائمة مرجعية توضح خطوات التكوين الرئيسية لنجاح عملية التثبيت.
تعليمات لتخصيص وتكوين بيئة IBM Open Enterprise SDK for Python.
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