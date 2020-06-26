IBM Open Enterprise SDK for Python

استخدم لغة برمجة Python الحديثة على منصة z/OS. Python هي لغة برمجة ديناميكية سهلة التعلم وعالية المستوى ومُفسَّرة وعامة الأغراض، تُركز على سهولة قراءة التعليمات البرمجية، ما يتيح لك تطوير تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع. استفد من وجود بياناتك وتطبيقاتك الحالية معًا على ®IBM Z لزيادة الإنتاجية وتقليل زمن الاستجابة. يمكنك التحكم في البيانات التي ستُعرض خارجيًا، مع الحفاظ على أمان بياناتك السرية على منصة IBM Z.