IBM z/OS Communications Server

وكعنصر أساسي في دعم منصةIBM z/OS Containers لـ Kubernetes، يوفر z/OS Communications Server جهاز طائرة التحكم IBM z/OS (zCPA)، والذي يعمل كطائرة تحكم في العقدة داخل مجموعة Kubernetes. IBM ومن خلال دعم منصة المعلومات Kubernetes، تتيح منصة z/OS Containers نشر وتوسيع نطاق وإدارة التطبيق الذي يعمل في حاوية على z/OS.

تعمل zCPA ضمن مساحة العنوان z/OS ، مما يسمح لواحد أو أكثر من أنظمة z/OS بالمشاركة كطائرة تحكم العقدة في مجموعة Kubernetes. أيضًا، z/OS Communications Server يقدم z/OS سطر أوامر يونيكس مرفق الخدمات: IBM z/OS Appliance Manager for Kubernetes (kam)، الذي يدير دورة حياة ZCPA، و Kubeadm for IBM z/OS (kubeadmz)، الذي يدير دورة حياة مستوى التحكم في العقدة والعقدة العاملة.