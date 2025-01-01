لقد رأيت قصص النجاح. هل أنت مستعد لبناء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك؟ حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه مساعد watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم، على خطتنا المجانية.

