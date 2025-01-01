دراسات الحالة
استمع إلى كيف يتفق عملاؤنا ومستخدمونا ومحللونا على أن watsonx Assistant يمكن أن يحسن خدمة العملاء ويعزز إنتاجية الوكيل
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أيقونات تمثل العديد من الصناعات المضمنة في watsonx Assistant دراسة الحالة

دراسة الحالة المميزة

تقلل Humana من المكالمات المكلفة قبل الخدمة من مقدمي الخدمات لتأكيد التغطية التأمينية للمرضى، حيث تتعامل مع أكثر من 7000 مكالمة يوميًا. تعرَّف على المزيد
عالم التخييم

مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.

 ®فيا ميتروبوليتان ترانزيت

يتم دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسحابة التقنية السحابة إلى ®باور أفا, مساعد افتراضي يمكنه الإجابة على أكثر من 150 سؤالاً شائعاً على مدار الساعة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، والتنبؤ بوصول الحافلة التالية في الوقت الفعلي.
كنا بحاجة إلى المرونة حول حل NLP/NLU (معالجة اللغة الطبيعية و Natural Language Understanding) حتى نتمكن من تغيير الحوارات والتفاعلات، وإضافة الاحتياجات الجديدة للعملاء في ذلك اليوم المحدد. جيروين داس مالك منتج الذكاء الاصطناعي الحواري ABN AMRO Bank N.V.
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الخدمات المصرفية والمالية

 مجموعة نات ويست جنرال موتورز المالية (2:19) كريدي موتويل

البيع بالتجزئة

 عالم التخييم شركة ستيكتس الأكثر مبيعاً في الهند

الاتصالات

 فودافون تيلسترا

الرعاية الصحية

 هيومانا كاردينال السلامة الكاردينال جلاكسو سميث كلاين صندوق شرق وشمال هيرتفوردشاير NHS Trust

القطاع العام

 وزارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي ®VIA ™METRO Transit مقاطعة ماريكوبا التوظيف في ACCES
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لقد رأيت قصص النجاح. هل أنت مستعد لبناء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك؟ حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه مساعد watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك اليوم، على خطتنا المجانية.

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