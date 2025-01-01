يبدأ سعر إصدار Essentials من 3,300 دولار أمريكي. يبدأ سعر إصدار Standard من 6,050 دولارًا أمريكيًا.
يبدأ سعر إصدار Single Solution من 6,250 دولارًا أمريكيًا. يبدأ سعر إصدار Enterprise من 9,000 دولار أمريكي.
يبدأ سعر إصدار Single Solution من 162,000 دولار أمريكي. يبدأ سعر إصدار Solution Bundle من 207,000 دولار أمريكي.
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تتضمن كل حزمة تسعير مجموعة أساسية من ميزات OpenPages.**
متاح بتكلفة إضافية:
نجحنا في إنشاء وحدات منتجات تناسب جميع حالات الاستخدام تقريبًا. اختر ما تحتاجه وقم بتشغيله في بيئة عمل واحدة.
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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
**الميزات التالية غير مدعومة حاليًا في ®IBM OpenPages كخدمة: