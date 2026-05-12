¿Qué es el análisis de hipótesis?

A un nivel general, el análisis de hipótesis funciona al examinar posibles cambios positivos o negativos en una o más variables. También se les conoce como supuestos y pueden ser cambios menores o fluctuaciones importantes, según la situación.

Algunas de estas variables incluyen ingresos totales, abandono, gastos totales, costo de bienes vendidos (COGS, por sus siglas en inglés), impuestos, inflación, pasivos y tasas de interés. Las organizaciones modernas deben considerar estos factores y más a la hora de desarrollar un plan de negocios.

Un análisis de hipótesis se realiza en un libro de Microsoft Excel, normalmente en la pestaña Datos y se selecciona la herramienta adecuada en el menú desplegable del análisis de hipótesis.

Las herramientas modernas de FP&A ofrecen integración directa con hojas de cálculo en Excel, facilitando que las organizaciones limpien y organicen sus datos y se conecten con sistemas existentes, como los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP ). Estas herramientas también pueden ofrecer IA en funciones de modelado financiero y herramientas de automatización financiera para agilizar el proceso de análisis.

A partir de ahí, los equipos financieros pueden elegir entre varias herramientas de análisis de hipótesis para crear escenarios:

Gestor de escenarios: esta función, accesible a través de un cuadro de diálogo, permite a los usuarios crear y guardar múltiples conjuntos de valores (escenarios) y comparar sus resultados. El gestor de escenarios crea diferentes escenarios sin tener que volver a escribir manualmente distintos valores o comparar lado a lado los escenarios de mejor y peor caso.

Goal Seek: esta herramienta de análisis de hipótesis si es un cálculo inverso de una fórmula para encontrar el valor de entrada requerido para que una celda cambiante logre un resultado específico. Por ejemplo, si el valor objetivo en las celdas de resultados es de 50 000 USD en ganancias, el equipo financiero puede usar Goal Seek para determinar la entrada necesaria. La entrada también puede representar cuántas unidades debe vender para alcanzar el objetivo.