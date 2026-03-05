¿Qué es el análisis de escenarios?

En todo el sector financiero, los procesos institucionales y los métodos tradicionales están siendo sustituidos por sistemas impulsados por la inteligencia artificial (IA). Esta afirmación es válida para el análisis de escenarios, donde la IA está sustituyendo el modelado manual y estático por simulaciones automatizadas capaces de procesar conjuntos de datos en tiempo real. Específicamente, la IA en el modelado financiero está creciendo en popularidad a medida que revoluciona el proceso de planificación, presupuestación y forecasting.

Estas herramientas modernas impulsadas por IA pueden generar y probar cientos o miles de escenarios en minutos y descubrir patrones que los analistas humanos a menudo pasan por alto. También pueden proporcionar un recálculo instantáneo cuando las variables cambian y optimizar los escenarios en tiempo real.

Un ejemplo real de herramientas modernas de planificación financiera en funcionamiento es IBM y Solar Coca-Cola, la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en Brasil. Después de expandir las operaciones y descentralizar su negocio, Solar necesitaba una mejor manera de gestionar los informes y el modelado de datos.

En colaboración con CTI Global, un IBM Business Partner, ambos se dispusieron a diseñar e implementar una solución de planificación integrada que permitió aumentar la eficiencia del departamento y mejorar los resultados generales de los informes.

“Para el equipo en su conjunto, estamos ahorrando de cinco a siete días cada mes en el tiempo que solíamos dedicar a la creación de informes de hojas de cálculo”, señala Hermeson Anibal Marques, gerente financiero sénior de Solar Coca-Cola.

Los insights generados por la integración de IBM Planning Analytics son múltiples y afectan a toda la empresa y a todos los niveles de gestión. Además, la transformación de la planificación de Solar se está desarrollando en el lado de la oferta de la cadena de valor a través de las capacidades hipotéticas de Planning Analytics. La herramienta ayuda a Solar a ver el impacto de los impulsores de costos externos en factores clave, como las políticas de precios y los niveles de demanda, lo que permite la toma de decisiones estratégicas y una mayor agilidad para un negocio complejo.