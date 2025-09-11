¿Qué es el analytics de ventas?

El analytics de ventas es el proceso de recopilación y análisis de puntos de datos de ventas para ver cómo una organización está progresando hacia sus objetivos. Los líderes de ventas pueden utilizar estos analytics para generar insights de rendimiento, identificar qué funciona y qué podría necesitar un ajuste y crear pasos aplicables en la práctica para mejorar las ventas.

A través de analytics de ventas, una organización puede comprender mejor el rendimiento pasado, identificar tendencias, rentabilidad y predecir futuros resultados de ventas. Los procesos de analytics de ventas ayudan a convertir los datos aislados en insights aplicables en la práctica (como forecasting de ventas e ingresos futuros con mayor precisión) y utilizan métricas de ventas para establecer objetivos alcanzables.1 Las soluciones modernas de analytics de ventas están infundidas con inteligencia artificial (IA) para automatizar los flujos de trabajo y desplegar un pronóstico predictivo.

Si bien el objetivo principal de los analytics de ventas es revelar insights aplicables en la práctica que mejoren el proceso de ventas, la inteligencia de ventas es un proceso separado que implica la recopilación de datos sin procesar.2 Idealmente, ambos procesos funcionan en conjunto para lograr el objetivo mutuo de la eficiencia empresarial. Una estrategia exitosa de analytics de ventas incluye representantes de ventas, analistas de ventas, stakeholders del negocio y otras herramientas y sistemas.3