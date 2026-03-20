Asistencia visual remota en la gestión de servicios de campo (FSM)

Con la RVA, las organizaciones pueden apoyar a los clientes y técnicos en el campo a través de transmisiones de video entregadas desde dispositivos móviles y gafas inteligentes.

A nivel empresarial, la RVA es un componente clave de la gestión de servicios de campo (FSM), que implica coordinar a los empleados que operan fuera de la propiedad de la empresa. Se utiliza ampliamente en muchas industrias, incluidas la fabricación, los servicios públicos y la atención médica para ofrecer una resolución de problemas más rápida, mejorar las tasas de arreglos a la primera (FTFR) y optimizar la experiencia del cliente.

Además del video en vivo, la RVA también utiliza plataformas de soporte remoto que están equipadas con herramientas de realidad aumentada (RA) que facilitan la colaboración de empleados y clientes. Aprovechando las plataformas de soporte remoto y las transmisiones de video en vivo, los expertos remotos pueden observar un entorno del mundo real en otra ubicación y brindar soporte visual.

Según un informe reciente, el tamaño del mercado de RVA con RA era grande y crecía constantemente. Se valoró en 1600 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 14 000 millones de dólares en 2030, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35 %.1

Las herramientas de RVA están transformando las prácticas tradicionales de soporte remoto, pasando de la resolución de problemas basada en voz a experiencias visuales sofisticadas. Los técnicos y clientes que están en el sitio simplemente abren una sesión de soporte de video con un representante a través de un enlace de mensaje de texto y comparten su transmisión de video en vivo. Luego, un experto puede ayudarlos usando superposiciones que son sencillas y fáciles de seguir.

La RVA es útil en industrias donde los equipos deben mantener el equipamiento y la infraestructura en múltiples ubicaciones. Los equipos de atención al cliente y los técnicos de campo que aprovechan las plataformas de soporte remoto pueden proporcionar soporte técnico en tiempo real sin ir al sitio, lo que reduce el tiempo de inactividad, evita los desplazamientos y ayuda a optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento.