Asistencia visual remota en la gestión de servicios de campo (FSM)

La asistencia visual remota (RVA), a veces llamada soporte remoto o asistencia remota, es una capacidad de soporte digital que permite a los expertos proporcionar ayuda técnica de forma remota a través de video en tiempo real.
Con la RVA, las organizaciones pueden apoyar a los clientes y técnicos en el campo a través de transmisiones de video entregadas desde dispositivos móviles y gafas inteligentes.
A nivel empresarial, la RVA es un componente clave de la gestión de servicios de campo (FSM), que implica coordinar a los empleados que operan fuera de la propiedad de la empresa. Se utiliza ampliamente en muchas industrias, incluidas la fabricación, los servicios públicos y la atención médica para ofrecer una resolución de problemas más rápida, mejorar las tasas de arreglos a la primera (FTFR) y optimizar la experiencia del cliente.
Además del video en vivo, la RVA también utiliza plataformas de soporte remoto que están equipadas con herramientas de realidad aumentada (RA) que facilitan la colaboración de empleados y clientes. Aprovechando las plataformas de soporte remoto y las transmisiones de video en vivo, los expertos remotos pueden observar un entorno del mundo real en otra ubicación y brindar soporte visual.
Según un informe reciente, el tamaño del mercado de RVA con RA era grande y crecía constantemente. Se valoró en 1600 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 14 000 millones de dólares en 2030, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35 %.1
Las herramientas de RVA están transformando las prácticas tradicionales de soporte remoto, pasando de la resolución de problemas basada en voz a experiencias visuales sofisticadas. Los técnicos y clientes que están en el sitio simplemente abren una sesión de soporte de video con un representante a través de un enlace de mensaje de texto y comparten su transmisión de video en vivo. Luego, un experto puede ayudarlos usando superposiciones que son sencillas y fáciles de seguir.
La RVA es útil en industrias donde los equipos deben mantener el equipamiento y la infraestructura en múltiples ubicaciones. Los equipos de atención al cliente y los técnicos de campo que aprovechan las plataformas de soporte remoto pueden proporcionar soporte técnico en tiempo real sin ir al sitio, lo que reduce el tiempo de inactividad, evita los desplazamientos y ayuda a optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento.
Manténganse al día de las tendencias más importantes e interesantes de las industrias en IA, automatización, datos y más temas con el boletín Think, que se envía dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Los avances tecnológicos en la RA, el streaming de video y la visión artificial, combinados con la adopción generalizada de dispositivos móviles, están impulsando la RVA. En conjunto, estos avances permiten a los clientes y a los técnicos de campo compartir su entorno físico con expertos remotos en tiempo real y recibir orientación detallada.
La RVA suele seguir un proceso de cinco pasos.
Un cliente o un técnico puede iniciar una sesión de asistencia visual siempre que necesite ayuda para resolver un problema o solucionar una incidencia concreta. Normalmente, inicia una videollamada a través de una aplicación móvil que puede compartir mediante un enlace de texto seguro.
Al realizar tareas complejas, algunos técnicos suelen usar dispositivos wearable como gafas inteligentes para poder tener las manos libres.
Después de establecer la conexión, el técnico o cliente que necesita ayuda envía su transmisión de video en vivo a un experto remoto. A través de la transmisión de video en tiempo real, el experto guía paso a paso para resolver el problema en cuestión.
A diferencia de las interacciones de soporte tradicionales, las interacciones mejoradas con la RVA permiten a los expertos observar directamente un problema, lo que a menudo acelera la resolución.
La colaboración visual implica que un experto remoto interactúe directamente con el cliente o técnico y brinde soporte visual.
Los expertos a menudo confían en las herramientas digitales para mejorar su capacidad de colaboración, incluidas las siguientes características:
Las plataformas avanzadas de RVA a veces se conectan directamente a los flujos de trabajo empresariales y a los sistemas de gestión de servicios de campo (FSM), lo que permite iniciar sesiones de soporte directamente desde centros de contacto o sistemas de mantenimiento.
Esta característica permite a las organizaciones documentar el trabajo, realizar un seguimiento de los eventos de servicio y automatizar los procedimientos de seguimiento.
Cada sesión de asistencia visual es una oportunidad para que las empresas obtengan insights sobre sus procesos. Las organizaciones pueden agregar videos remotos grabados, capturas de pantalla anotadas y procedimientos documentados paso a paso a su base de conocimientos.
Con el tiempo, esta biblioteca de materiales puede apoyar la incorporación, la capacitación y una amplia gama de recursos de autoservicio tanto para clientes como para trabajadores.
Si bien las necesidades de las organizaciones difieren ampliamente en función de su industria y tamaño, estas son algunas funcionalidades principales que las soluciones sólidas de RVA deben ofrecer:
Las soluciones modernas de asistencia visual remota (RVA) brindan a las organizaciones muchas ventajas. Desde mejorar los flujos de trabajo de mantenimiento hasta optimizar la interacción del cliente y los registros, estos son los principales beneficios de desplegar RVA a nivel empresarial:
Para implementar una sólida asistencia visual remota (RVA), las empresas suelen utilizar un enfoque estructurado de cinco pasos:
La asistencia visual remota (RVA) es similar a otras tecnologías de soporte digital, pero única en la forma en que conecta a los clientes y técnicos de campo de forma remota con expertos que pueden ayudarlos a resolver un problema:
Muchos tipos de organizaciones e industrias confían en la asistencia visual remota (RVA) para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y el costo de mantenimiento, y brindar un mejor soporte a sus clientes y técnicos. Estos son algunos ejemplos de cómo se utiliza la RVA en diferentes disciplinas.
Los técnicos de servicio de campo suelen encontrarse con problemas relacionados con el equipamiento o los dispositivos en el campo. La RVA les permite conectarse con expertos remotos a través de transmisiones de video en vivo y recibir instrucciones visuales inmediatas y orientación paso a paso sobre cómo resolver su problema. La RVA ayuda a mejorar el FTFR y reduce la probabilidad de visitas de seguimiento para los técnicos de servicio de campo.
Los centros de contacto dependen cada vez más de las capacidades de RVA, como el soporte de video, que permite a los clientes iniciar sesiones de asistencia visual a través de enlaces de texto y mostrar los problemas de sus productos a través de la cámara de un teléfono inteligente. Este enfoque acelera la resolución de problemas y mejora la experiencia de soporte general.
La industria de fabricación a menudo requiere conocimientos especializados para reparar maquinaria compleja. Los técnicos de mantenimiento dependen de la RVA para compartir las condiciones a través de video en vivo con expertos que no están en el sitio y realizar reparaciones con anotaciones y superposiciones.
La RVA ayuda a los médicos a conectarse de forma remota y colaborar para configurar el equipamiento y realizar procedimientos especializados. Mediante el streaming de video en vivo, los especialistas ofrecen orientación a distancia, lo que permite ahorrar los costos y los recursos que supone desplazarse a los centros médicos.
Las organizaciones que necesitan incorporar empleados para que puedan utilizar nuevos equipamientos o sistemas confían en la RVA para fines de capacitación. Las superposiciones de RA y el vídeo remoto muestran a los nuevos empleados cómo realizar las tareas bajo la supervisión de un profesional con experiencia que los observa a través de una conexión de video remota. La RVA para la incorporación acelera el desarrollo de habilidades y reduce la dependencia de la capacitación presencial.
Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resiliente para el crecimiento futuro.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Explore IBM Maximo Application Suite, una solución unificada de gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de 10 minutos eligiendo su ruta preferida.
Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales habilitadas para IA y elija el proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Gestione, mantenga y optimice sus activos con insights y automatización impulsados por IA.
Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Convierta los objetivos de sustentabilidad en acción con una estrategia y transformación impulsadas por IA.
1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research. Enero de 2025