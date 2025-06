¿Qué es un sistema operativo en tiempo real (RTOS)?

Un sistema operativo de propósito general (GPOS) y un sistema operativo en tiempo real (RTOS) coordinan los recursos de hardware del sistema (por ejemplo, CPU, memoria, dispositivos de E/S, almacenamiento de información), pero difieren significativamente en su enfoque y capacidades.

Los sistemas operativos, como Microsoft Windows, Linux y Unix, se centran en maximizar la eficiencia general del sistema y en admitir la multitarea, pero se basan en una programación no determinista. Como sistemas no en tiempo real, es posible que no siempre completen las tareas a tiempo, en individua bajo cargas pesadas o en entornos de máquinas virtuales (VM) donde se comparten recursos.

A diferencia de un sistema operativo de uso general, un sistema operativo en tiempo real está diseñado para aplicaciones en tiempo real y garantiza que las tareas cumplan con estrictos requisitos de tiempo, a menudo en microsegundos. Los recursos de un sistema en tiempo real se gestionan con una programación determinista para garantizar que las tareas de alta prioridad se completen dentro de plazos específicos, incluso bajo carga. Si bien un RTOS puede admitir máquinas virtuales, la sobrecarga de la virtualización puede afectar su capacidad para satisfacer las demandas en tiempo real.