DNS público frente a DNS privado: ¿cuál es la diferencia?

Se han producido cambios significativos en el DNS y seguirán ocurriendo a medida que la tecnología relacionada continúe avanzando e intente seguir el ritmo de la expansión global en curso de los usuarios.

Por ejemplo, tomemos el protocolo de enrutamiento de Internet IPv4. IPv4 (Internet Protocol versión 4) se desarrolló durante la década de 1970 y se introdujo formalmente a principios de la década de 1980, antes de la Revolución de Internet. Las direcciones IPv4 son etiquetas numéricas de 32 bits que se pueden asignar a cualquier dispositivo que se conecte a una red informática y son esenciales para cumplir con fines de comunicación y enrutamiento. Las direcciones IPv4 se expresan como largas cadenas de números, separadas a intervalos por puntos.

Con base en las leyes de probabilidad, podemos calcular que con la cantidad de enteros contenidos en cada dirección IPv4, son posibles aproximadamente 4300 millones de direcciones. Incluso ese número masivo ha resultado ser insuficiente para igualar el grupo cada vez mayor de dispositivos tecnológicos que deben conectarse a las redes.

Ingrese IPv6 (Internet Protocol versión 6), introducido en 1995 para mitigar esta situación de "sobrepoblación". Lo primero que nota al comparar los dos protocolos es cuánto más grande es IPv6, ofreciendo direcciones de 128 bits que son exactamente 4 veces más grandes que sus direcciones IPv4.

Este aumento conduce a un conjunto de posibles direcciones tan profundo que es difícil de imaginar. Esa cifra es 340 undecillones, que se calcula como 3,4 x 10 a la 38ª potencia y se expresa numéricamente como 3.4 seguido de 38 ceros. Es difícil imaginar que una piscina con tanta agua se vacíe por completo. Pero tal es el estado del uso de computadoras en todo el mundo que su crecimiento sin precedentes provocaría una respuesta tan enorme.

Además de proporcionar cuatro veces la dirección de IPv4, IPv6 incluye Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Esta característica permite que los dispositivos configuren sus propias direcciones IP sin depender de un servidor DHCP externo, lo que también reduce el tráfico de red.

IPv6 también utiliza un tipo mejorado de registro de DNS que hace coincidir un nombre de dominio con una dirección IPv6 adecuada. Ese registro DNS se llama "AAAA" y representa un avance significativo con respecto al "registro A", que es el registro de DNS que contiene una dirección IPv4 adecuada. La diferencia entre un registro AAAA (a veces llamado Quad-A-Record) y un registro A es en gran medida una mayor capacidad para que AAAA pueda acomodar el pesado identificador de 128 bits que se utiliza.

Una forma de superar eficazmente los registros A y AAAA es crear un CNAME (que significa nombre canónico). Un CNAME es un tipo de registro de DNS que funciona como un alias para ciertos dominios o subdominios. Una restricción menor que debe tenerse en cuenta es que un nombre de host con un CNAME no puede habilitar registros A o registros AAAA que ya lleven ese nombre.

IPv6 no es el único protocolo clave que se ha actualizado con el tiempo. Transport Layer Security (TLS) es un protocolo altamente encriptado que protege las comunicaciones basadas en la web y otras redes. TLS es una actualización de 1999 de un protocolo anterior llamado Secure Sockets Layer (SSL). Al igual que SSL, TLS proporciona un medio para autenticar a los usuarios, detener el acceso no autorizado y mantener y verificar la integridad de los datos.