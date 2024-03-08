¿Qué es DNSSEC (extensiones de seguridad DNS)?

En pocas palabras, DNSSEC ayuda a garantizar que los usuarios se dirijan al sitio web real que están buscando y no a uno falso. Si bien no mantiene la privacidad de las búsquedas (la seguridad de la capa de transporte, o TLS, es un protocolo de seguridad diseñado para garantizar la privacidad en Internet), sí ayuda a evitar que entidades malintencionadas inserten respuestas de DNS manipuladas en las solicitudes de DNS.

DNSSEC (abreviatura de extensiones de seguridad del Sistema de Nombres de Dominio) se utiliza para ampliar el protocolo DNS y subsanar las vulnerabilidades del DNS que dejan el sistema expuesto a diversos ciberataques, como la suplantación del DNS, el envenenamiento de la caché del DNS, los ataques de intermediario y otras modificaciones no autorizadas de los datos del DNS. El despliegue de DNSSEC ayuda a fortalecer el DNS contra estos riesgos potenciales, proporcionando una infraestructura más segura y confiable para Internet. Cuando un solucionador de DNS solicita información, las respuestas de búsqueda de DNS se validan a través de la verificación de firmas digitales, lo que confirma la autenticidad e integridad de los datos recibidos.

A medida que las amenazas de ciberseguridad continúen evolucionando, es probable que crezca la demanda de medidas de seguridad sólidas, como DNSSEC. Organizaciones como la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) promueven activamente su adopción global, lo que refleja un creciente reconocimiento de su papel crucial en la seguridad del DNS.