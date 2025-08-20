¿Qué es el tiempo de vida (TTL)?

Publicado: 10 de mayo de 2024
Colaboradores: Camilo Quiroz-Vazquez, Michael Goodwin
El tiempo de vida (TTL) es un valor que define la cantidad de tiempo que un paquete o registro de datos debe existir en una red, computadora o servidor antes de ser descartado o revalidado.
El valor TTL es un límite de tiempo medido que se basa en las distintas necesidades de diferentes funciones. El tiempo de vida se emplea en varios contextos, incluidas las redes, el almacenamiento en caché de datos, el almacenamiento en caché de content delivery network y el almacenamiento en caché del sistema de nombres de dominio (DNS) .
Por ejemplo, el valor TTL de un registro DNS indica a un resolutor recursivo o a un resolutor local cuánto tiempo debe almacenar en caché un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autoritativo para obtener una nueva copia.
En redes, el valor TTL establecido en el encabezado de un paquete de Internet Protocol (paquete IP) indica a un enrutador de red cuándo un paquete caducó o alcanzó su "límite de saltos" y debe descartarse. Cuando un router determina que un paquete de datos caducó, envía un mensaje del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) al host y descarta el paquete.
TTL se emplea para eliminar paquetes de datos que no se pueden entregar y mitiga el riesgo de que los paquetes de datos reboten de un enrutador a otro indefinidamente. Esto evita que estos paquetes caducados obstruyan los sistemas, mejora la velocidad de entrega de contenido y reduce la latencia de la red.
TTL también se emplea para utilidades de redes informáticas, como ping y traceroute, para identificar hosts en una red, mapear la ruta que recorren los datos a través de una red y medir el tiempo que tarda un paquete en moverse de un punto a otro a través de una red.
En redes, un valor numérico que indica cuánto tiempo debe existir un paquete en una red está incrustado en los paquetes de datos e IP. Los valores TTL pueden oscilar entre 1 y 255. Los diferentes sistemas operativos admiten diferentes valores TTL predeterminados; sin embargo, los administradores pueden modificar los valores de TTL en función de los casos de uso, las preferencias o los requisitos de la organización.
Cada vez que un paquete pasa a través de un dispositivo de red, como un enrutador, el enrutador reduce el valor del campo TTL en 1. Cada paso a través de un dispositivo de red se conoce como "salto". Una vez que el valor TTL llega a cero, se envía un mensaje ICMP al servidor host donde se originó el paquete y el paquete se descarta. La gestión de la vida útil de los paquetes de datos evita que se atasquen en espirales de enrutamiento. Esto ayuda a reducir la congestión de la red y mejora el equilibrio de carga, la optimización de recursos y la entrega de contenido.
El TTL de DNS se refiere a cuánto tiempo un servidor DNS puede servir un registro DNS en caché. Es como una fecha de caducidad en un registro DNS, diciéndole al resolutor local cuánto tiempo debe mantener el registro en su caché.
La resolución DNS es el proceso de convertir un nombre de dominio en una dirección de internet protocol (IP) y conectar a un usuario con un sitio web. Consiste en recuperar la información almacenada en los registros DNS de varios servidores DNS y comienza con el resolutor DNS recursivo o local. Un proveedor de servicios de Internet (ISP) suele proporcionar y gestionar resolutores recursivos.
Cuando un usuario ingresa un nombre de dominio en un navegador web (inicia una consulta DNS), un resolutor recursivo consulta una serie de servidores autorizados para obtener el registro A (registros A para direcciones IPv4, registros AAAA para direcciones IPv6) que indica la dirección IP para un dominio.
Sin embargo, si el resolutor local ya tiene el registro necesario para resolver la consulta, puede conectar al usuario sin continuar con el proceso de búsqueda de DNS. Este proceso eficiente reduce la carga de consultas en servidores autorizados y mejora significativamente la velocidad a la que un usuario se conecta a un sitio web. El valor TTL se define en segundos y determina cuánto tiempo un servidor de caché local puede servir un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autorizado para recibir una copia de registro actual.
La mayoría de las direcciones IP son dinámicas y cambian con el tiempo, lo que significa que la información contenida en los registros DNS debe actualizarse para reflejar estos cambios. La configuración de TTL ayuda en este proceso al garantizar que los registros se retiren y actualicen en intervalos adecuados.
Los valores de TTL más cortos son una opción estratégica para los sitios web que actualizan constantemente el contenido. Estos valores bajos de TTL ayudan a garantizar que los registros almacenados en caché en los servidores permanezcan actualizados y que los cambios en los registros se propaguen casi en tiempo real. Por otro lado, los valores TTL más largos se emplean para registros DNS que cambian con menos frecuencia, como registros TXT (que contienen información relacionada con la configuración y propiedad de un dominio) y registros MX (que dirigen correos electrónicos a un servidor de correo electrónico).
Los valores TTL afectan el volumen de consultas conectado al servidor de nombres autorizado. Si una memoria caché DNS mantiene un registro demasiado largo, los cambios en el registro tardan más en propagarse, lo que podría ralentizar la búsqueda de un usuario o generar un mensaje de error. Si los valores de TTL son innecesariamente bajos, las organizaciones corren el riesgo de sobrecargar los servidores con consultas. Las soluciones de DNS gestionado se pueden emplear para ayudar a garantizar el máximo tiempo de actividad, la observabilidad optimizada y los tiempos de respuesta y propagación rápidos.
En la parte superior de cada zona DNS, en el inicio de autoridad (SOA), hay cinco valores TTL que tienen un propósito superior en el DNS. Se recomienda no modificar estos TTL a menos que tenga una necesidad muy específica de hacerlo, lo que suele ser un caso muy raro.
SOA TTL: el intervalo en el que se actualiza el registro SOA.
TTL de actualización: el intervalo en el que se establecen los servidores secundarios (DNS secundario) para actualizar el archivo de zona principal desde el servidor principal.
Reintentar TTL: la velocidad a la que un servidor secundario reintentará actualizar el archivo de zona principal si falla la actualización inicial.
TTL de caducidad: si la actualización y el reintento fallan repetidamente, este es el periodo posterior al cual se debe considerar que el principal desapareció y ya no tiene autoridad para la zona determinada.
NX TTL: si una solicitud de dominio da como resultado una consulta inexistente (NXDOMAIN), esta es la cantidad de tiempo que respeta el recursor para devolver la respuesta de NXDOMAIN.
Una content delivery network (CDN) es una red de servidores ubicados en áreas geográficamente dispersas que permite un rendimiento web más rápido al entregar contenido a los usuarios desde el servidor más cercano. Las CDN emplean el valor de tiempo de vida para determinar cuánto tiempo se almacena el contenido en los servidores edge.
Una vez que caduca el TTL, el contenido se actualiza desde el servidor de origen. Cuando se calibra correctamente, TTL ayuda a entregar contenido al usuario sin propagar las solicitudes al servidor de origen. Esto acelera la entrega de contenido al tiempo que reduce los requisitos de ancho de banda del servidor de origen.
Las utilidades de redes informáticas, como ping y traceroute, emplean TTL para conectarse con un host o trazar una ruta de "saltos" a un host. El ping se emplea para verificar que un host está en una red. Traceroute ayuda a rastrear la ruta de un paquete a través de Internet desde dispositivos de red como computadoras y enrutadores hasta un destino.
Traceroute proporciona visibilidad de cada "salto" que da un paquete de datos a través de una red. Un flujo de paquetes se envía hacia un destino con valores TTL secuencialmente más altos. Imagine que los paquetes tienen valores TTL de 1, 2, 3, etc.
En cada parada, uno de los paquetes llega a su destino final, según lo definido por el TTL. Cuando eso sucede, el paquete se descarta y se envía un mensaje ICMP de vuelta al remitente. El tiempo que tarda en devolver el mensaje ICMP se emplea para rastrear una ruta desde el host de origen hasta el destino y determinar cuánto tiempo lleva moverse entre cada salto sucesivo en una red.
TTL se emplea para establecer políticas para eliminar automáticamente los registros de bases de datos caducados. Al igual que en otros casos de uso, TTL define la cantidad de tiempo que los datos pueden vivir en una base de datos. En este caso, el TTL se define en segundos.
Cuando se alcanza un valor de tiempo de espera para los registros de datos, esos datos ya no se pueden recuperar y no aparecerán en las estadísticas de la base de datos. Esta caducidad y eliminación automática ayudan a disminuir los costos de almacenamiento y el tamaño de la tabla (aumentando así el rendimiento de las consultas) y permiten a las organizaciones cumplir mejor con cualquier normativa sobre el tiempo de retención de datos.
TTL ayuda a los servidores CDN y DNS a entregar información a los usuarios finales de manera más eficiente. Establecer valores de TTL adecuados logra un equilibrio entre asegurar que los usuarios reciban la versión más actualizada del recurso que están solicitando y no sobrecargar innecesariamente los servidores o causar una latencia indebida.
En las CDN, los usuarios están conectados al servidor más cercano para recibir contenido actualizado, lo que reduce la latencia de entrega (ya que las solicitudes se cumplen desde el servidor más cercano) y las solicitudes al servidor de origen. En DNS, TTL permite que los resolutores recursivos devuelvan respuestas almacenadas en caché cuando corresponda, lo que reduce el tiempo de carga y las consultas a los servidores autoritativos y recibe rápidamente actualizaciones de propagación cuando se cambian los registros.
La gestión de la vida útil de la información almacenada en caché y los paquetes de datos ayuda a las organizaciones a hacer un uso más eficiente de los recursos de infraestructura de red, como servidores DNS, servidores perimetrales de CDN y enrutadores. TTL se emplea para ayudar a distribuir el tráfico de red y garantizar que los recursos de red no estén sobrecargados. También evita que los paquetes reboten entre enrutadores indefinidamente. Estas medidas ayudan a mejorar el rendimiento de la red.
Descartar paquetes de datos vencidos mejora la seguridad de la red y reduce la amenaza de filtración de datos. Los paquetes caducados que no se descartan pueden contener protocolos de seguridad obsoletos. La actualización de cachés y la revalidación de paquetes proporcionan a los servidores y redes la información de seguridad más reciente.
