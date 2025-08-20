¿Qué es el tiempo de vida (TTL)?

El TTL de DNS se refiere a cuánto tiempo un servidor DNS puede servir un registro DNS en caché. Es como una fecha de caducidad en un registro DNS, diciéndole al resolutor local cuánto tiempo debe mantener el registro en su caché.

La resolución DNS es el proceso de convertir un nombre de dominio en una dirección de internet protocol (IP) y conectar a un usuario con un sitio web. Consiste en recuperar la información almacenada en los registros DNS de varios servidores DNS y comienza con el resolutor DNS recursivo o local. Un proveedor de servicios de Internet (ISP) suele proporcionar y gestionar resolutores recursivos.

Cuando un usuario ingresa un nombre de dominio en un navegador web (inicia una consulta DNS), un resolutor recursivo consulta una serie de servidores autorizados para obtener el registro A (registros A para direcciones IPv4, registros AAAA para direcciones IPv6) que indica la dirección IP para un dominio.

Sin embargo, si el resolutor local ya tiene el registro necesario para resolver la consulta, puede conectar al usuario sin continuar con el proceso de búsqueda de DNS. Este proceso eficiente reduce la carga de consultas en servidores autorizados y mejora significativamente la velocidad a la que un usuario se conecta a un sitio web. El valor TTL se define en segundos y determina cuánto tiempo un servidor de caché local puede servir un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autorizado para recibir una copia de registro actual.

La mayoría de las direcciones IP son dinámicas y cambian con el tiempo, lo que significa que la información contenida en los registros DNS debe actualizarse para reflejar estos cambios. La configuración de TTL ayuda en este proceso al garantizar que los registros se retiren y actualicen en intervalos adecuados.

Los valores de TTL más cortos son una opción estratégica para los sitios web que actualizan constantemente el contenido. Estos valores bajos de TTL ayudan a garantizar que los registros almacenados en caché en los servidores permanezcan actualizados y que los cambios en los registros se propaguen casi en tiempo real. Por otro lado, los valores TTL más largos se emplean para registros DNS que cambian con menos frecuencia, como registros TXT (que contienen información relacionada con la configuración y propiedad de un dominio) y registros MX (que dirigen correos electrónicos a un servidor de correo electrónico).

Los valores TTL afectan el volumen de consultas conectado al servidor de nombres autorizado. Si una memoria caché DNS mantiene un registro demasiado largo, los cambios en el registro tardan más en propagarse, lo que podría ralentizar la búsqueda de un usuario o generar un mensaje de error. Si los valores de TTL son innecesariamente bajos, las organizaciones corren el riesgo de sobrecargar los servidores con consultas. Las soluciones de DNS gestionado se pueden emplear para ayudar a garantizar el máximo tiempo de actividad, la observabilidad optimizada y los tiempos de respuesta y propagación rápidos.