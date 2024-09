¿Qué es un servidor DNS?

Cuando un servidor DNS recursivo no tiene datos en caché, envía una consulta de DNS al servidor DNS de nombres raíz. El servidor de nombres raíz acepta la consulta y la reenvía a un servidor de nombres de dominio de nivel superior (TLD, sigla en inglés de top level domain). El servidor de TLD al que se reenvía la consulta depende de la extensión del sitio deseado: .com, .org o .net, por ejemplo. Hay 13 servidores DNS principales de nombres raíz operados por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, sigla en inglés de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).