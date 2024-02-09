¿Qué es la modernización de mainframe? 

Los mainframes son computadoras con grandes cantidades de memoria y procesadores de datos que realizan cálculos y transacciones simples en tiempo real. Los mainframes son críticos para los procesos principales del negocio de muchas empresas, incluidas las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que dependen de su seguridad y resiliencia.

Los mainframes que se instalaron hace apenas 10 años todavía pueden representar un riesgo considerable para una organización en varios aspectos. En primer lugar, las ineficiencias de la tecnología antigua pueden aumentar los costos operativos y hacer que las compañías sean vulnerables a competidores más nuevos e innovadores. En segundo lugar, las aplicaciones heredadas creadas con lenguajes de programación antiguos pueden plantear problemas de rendimiento y ser difíciles de resolver para los programadores más jóvenes que fueron capacitados en lenguajes de programación modernos.

Un ejemplo de esto son los lenguajes de código COBOL (Common Business Oriented Language) y Java, dos de los lenguajes de programación más empleados para crear aplicaciones. A pesar de su popularidad, COBOL y Java todavía tienen diferencias clave para que una iniciativa de modernización de mainframe sea eficaz. Si bien Java es más intuitivo para muchos programadores debido a sus similitudes con C++, la sintaxis de COBOL está diseñada para implementaciones orientadas a los negocios y se considera más legible.

A continuación, se muestra más de cerca cómo funciona la modernización del mainframe y por qué se ha convertido en una parte tan central de cualquier iniciativa de transformación digital.