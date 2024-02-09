¿Qué es la modernización de mainframe? 

Publicado: 09 de febrero de 2024
Colaboradores: Mesh Flinders, Ian Smalley
La modernización del mainframe es un proceso que emplean las compañías para migrar sus sistemas heredados existentes a un ecosistema más nuevo y tecnológicamente más avanzado. Algunas de las áreas más frecuentemente objeto de modernización son el código, la interfaz, el potencial ahorro de costos y el rendimiento.
Los planteamientos de modernización pueden variar mucho en escala y alcance: algunos suponen una revisión total de la funcionalidad y la base de código de un sistema existente, mientras que otros se centran en áreas más específicas para la innovación. El segundo enfoque es el más empleado, ya que las tecnologías subyacentes suelen ser costosas y arriesgadas de sustituir por completo. El razonamiento que subyace al segundo enfoque, más cauto, de la modernización es que, aunque una tecnología subyacente puede cambiar desde que se instaló un sistema informático o se creó una aplicación, la migración de datos de un sistema a otro puede ser arriesgada y costosa.
Elegir la solución de modernización de mainframe adecuada es fundamental para mantener su hardware y software actualizados y seguir siendo competitivos en un entorno de TI que cambia rápidamente. Dado que la mayoría de las compañías emplean sistemas de mainframe para ejecutar sus cargas de trabajo de mainframe más críticas y almacenar datos valiosos, los líderes empresariales priorizan cada vez más la modernización del mainframe y realizan grandes inversiones en el espacio. Según un reciente documento técnico de IBV encargado por IBM, el 71% de los ejecutivos dice que las aplicaciones de mainframe son fundamentales para su estrategia de negocio, y cuatro de cada cinco ejecutivos dicen que sus organizaciones necesitan transformarse rápidamente para mantener al día con la competencia.
Los mainframes son computadoras con grandes cantidades de memoria y procesadores de datos que realizan cálculos y transacciones simples en tiempo real. Los mainframes son críticos para los procesos principales del negocio de muchas empresas, incluidas las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que dependen de su seguridad y resiliencia.
Los mainframes que se instalaron hace apenas 10 años todavía pueden representar un riesgo considerable para una organización en varios aspectos. En primer lugar, las ineficiencias de la tecnología antigua pueden aumentar los costos operativos y hacer que las compañías sean vulnerables a competidores más nuevos e innovadores. En segundo lugar, las aplicaciones heredadas creadas con lenguajes de programación antiguos pueden plantear problemas de rendimiento y ser difíciles de resolver para los programadores más jóvenes que fueron capacitados en lenguajes de programación modernos.
Un ejemplo de esto son los lenguajes de código COBOL (Common Business Oriented Language) y Java, dos de los lenguajes de programación más empleados para crear aplicaciones. A pesar de su popularidad, COBOL y Java todavía tienen diferencias clave para que una iniciativa de modernización de mainframe sea eficaz. Si bien Java es más intuitivo para muchos programadores debido a sus similitudes con C++, la sintaxis de COBOL está diseñada para implementaciones orientadas a los negocios y se considera más legible.
A continuación, se muestra más de cerca cómo funciona la modernización del mainframe y por qué se ha convertido en una parte tan central de cualquier iniciativa de transformación digital.
El auge de la inteligencia artificial (IA), las situaciones geopolíticas inestables en Europa y Medio Oriente, y COVID-19: en los últimos años, el mundo de los negocios se vio sacudido por una cadena aparentemente interminable de disrupciones, a menudo vinculadas a las nuevas tecnologías. Si bien queda por ver cómo estos cambios sin precedentes afectarán a la infraestructura de TI con el tiempo, es una apuesta segura que la innovación digital y la necesidad de modernización seguirán siendo las principales prioridades para los líderes empresariales en el futuro cercano.
Podría decirse que los mainframes son el área de la infraestructura de TI más vulnerable al cambio en una organización. El alma de las aplicaciones y los datos, los mainframes, son el corazón palpitante de cualquier compañía en el espacio tecnológico, por lo que mantenerlos actualizados y funcionando sin problemas es de suma importancia. Por ejemplo, DevOps, los flujos de trabajo de desarrollo de software en los que confían las compañías para acelerar la entrega de software y aplicaciones de alta calidad, depende en gran medida de la eficacia de los sistemas de TI de mainframe.
Más que nunca, las compañías ven la necesidad de integrar y ampliar sus capacidades de mainframe para impulsar la innovación y aumentar la resiliencia. Las estrategias de modernización de mainframe pueden ayudar a impulsar la transformación digital y capturar nuevo valor. Según un reciente documento técnico de IBV encargado por IBM, 45 de los 50 principales bancos, cuatro de las cinco principales aerolíneas, siete de los 10 principales minoristas mundiales y 67 de las compañías Fortune 100 aprovechan el mainframe como su plataforma central.
A continuación, se presentan cinco beneficios que las organizaciones suelen obtener con un enfoque estable de modernización de mainframe.
Legado La modernización del mainframe ayuda a las compañías a mantenerse al día con las nuevas tecnologías y garantiza que sus competidores no obtengan un beneficio tecnológico. Es más, las tecnologías más nuevas se actualizan más fácilmente que sus predecesoras, lo que hace que las actualizaciones futuras sean más sencillas y económicas.
Por sí solo, la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de TI es uno de los mayores costos que enfrentan muchas compañías. Agregue a eso el hecho de que la tecnología más antigua es más engorrosa y se integra con menos facilidad en las nuevas aplicaciones que su compañía necesita, y es fácil ver cómo no actualizar la TI más antigua puede ser menos rentable a largo plazo que una iniciativa de modernización de aplicaciones o mainframe.
La modernización del mainframe es una oportunidad para agregar habilidades y capacidades a sus empleados, haciéndolos más competitivos y capaces de contribuir mejor a sus operaciones críticas. Por ejemplo, si sus aplicaciones se codificaron hace más de una década, es probable que sus programadores necesiten una actualización tanto como su código. Una inversión en un mainframe modernizado no es sólo una inversión en sus activos tecnológicos, sino también en su gente.
Actualizar los sistemas de TI es una excelente manera para que las compañías aprovechen las muchas capacidades de automatización que se introdujeron en los últimos años. La automatización de tareas rutinarias, como la programación, el mantenimiento y la entrada de datos, ayuda a los empleados a reenfocar su tiempo y energía en actividades que agregan más valor.
Los datos de mainframe (sobre clientes, flujos de trabajo, problemas de mantenimiento y más) a menudo permanecen sin emplear durante años dentro de los sistemas heredados. Las soluciones de modernización de mainframe que emplean nuevas tecnologías, como inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) , pueden ayudar a aprovechar los datos históricos de su compañía y detectar insights estratégicos críticos.
Si bien existen diferentes enfoques y estrategias para la modernización del mainframe, a un nivel fundamental, todos implican la actualización de los sistemas y aplicaciones de TI existentes. El alcance, la escalabilidad y otros requisitos pueden variar según las necesidades del negocio, por lo que es importante que las partes interesadas estén alineadas con sus expectativas para un proyecto, así como con sus riesgos potenciales.
Cualquier iniciativa de modernización, independientemente de su alcance, conlleva ciertos riesgos. La complejidad de actualizar la tecnología que se instaló hace 10, 20 o incluso 30 años es simplemente demasiado grande para eliminar el riesgo por completo. A continuación, se presentan algunos de los desafíos que generalmente enfrenta un proyecto de modernización de mainframe.
Si bien estos riesgos no se pueden eliminar por completo, estos enfoques ampliamente utilizados para la modernización del mainframe pueden reducirlos considerablemente y, al mismo tiempo, permitir que las organizaciones alcancen sus objetivos de modernización.
IBM Z® y Cloud Modernization Stack combinan la potencia de IBM Z y la fuerza de Red Hat® OpenShift® Container Platform para proporcionar un modelo moderno y gestionado como servicio que complemente sus cargas de trabajo en producción más resilientes.
Modernice aplicaciones, servidores y almacenamiento en el lugar, a su propio ritmo, para integrarse sin problemas con la nube híbrida y la IA.
Acelere la transformación digital modernizando sus aplicaciones de mainframe y ejecute cargas de trabajo con éxito en nuevos entornos.
IBM Z® y Cloud Modernization Stack combinan la potencia de IBM Z y la fuerza de Red Hat® OpenShift® Container Platform para proporcionar un modelo moderno y gestionado como servicio que complemente sus cargas de trabajo en producción más resilientes.