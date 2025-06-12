¿Qué es LangSmith?

Desplegar aplicaciones LLM en producción requiere una supervisión rigurosa para ayudar a garantizar un rendimiento consistente y una respuesta inmediata a incidentes. LangSmith ofrece observabilidad integral para flujos de trabajo LLM, como el registro en tiempo real de ejecuciones, latencia y tasas de error, integración con sistemas de alerta para la notificación inmediata de incidentes y paneles que proporcionan información sobre los patrones de uso y el estado del sistema. Esta inteligencia operativa permite a los equipos de ingeniería gestionar de forma proactiva el comportamiento de las aplicaciones, lo que ayuda a garantizar la confiabilidad y la capacidad de respuesta en entornos en vivo. La supervisión del despliegue en el mundo real con LangSmith ayuda a los equipos a optimizar la respuesta a incidentes y a mantener un estado sólido del sistema.

LangSmith funciona a través de un SDK de Python simple que ayuda a los desarrolladores a crear y administrar aplicaciones de IA fácilmente. Se conecta con modelos de IA como GPT de OpenAI y utiliza técnicas como la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) para mejorar el funcionamiento de estos modelos de IA. Al usar una clave API, los desarrolladores pueden rastrear y depurar agentes de IA, incluidos los basados en ChatGPT, cerciorando que todo funcione sin problemas y funcione bien en proyectos de IA generativa.

Por ejemplo, esta investigación presenta un editor de LangSmith que ayuda a los investigadores no nativos a escribir artículos académicos en inglés, particularmente en el dominio de NLP. El sistema ofrece tres características principales: sugerencias de revisión de texto basadas en borradores, finalización de texto condicionada al contexto y corrección de errores gramaticales u ortográficos.[1] Los resultados demostraron que LangSmith mejora la calidad de las revisiones de borradores, especialmente cuando se trata de colaboración entre humanos y máquinas, permitiendo a escritores no nativos producir textos académicos más fluidos y estilísticamente apropiados. El sistema mejora la diversidad y la inclusión al reducir las barreras lingüísticas en la comunicación científica. Este ejemplo destaca un caso de uso del mundo real en el que LangSmith facilita la investigación en ciencia de datos al mejorar la colaboración entre humanos e IA en la escritura académica. Estos casos de uso demuestran la capacidad de LangSmith para mejorar la inclusión y la productividad en diversos campos impulsados por IA.

Factory, una compañía que desarrolla agentes de IA para automatizar el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), emplea LangSmith para ayudar a garantizar operaciones LLM seguras y fiables en entornos empresariales.[2] Integraron LangSmith con AWS CloudWatch y obtuvieron una trazabilidad completa en todos sus pipelines LLM, lo que permitió una depuración más rápida y una mejor gestión del contexto. Mediante la API de retroalimentación de LangSmith, automatizaron la evaluación y el refinamiento de las instrucciones en función de las entradas de los usuarios reales. Esto ayudó a duplicar la velocidad de iteración y redujo el tiempo de apertura a la fusión en un 20 %, lo que convirtió a LangSmith en una parte crítica de su flujo de trabajo de desarrollo de IA y observabilidad.