El activo más valioso de una empresa es su gente; es por eso que la planificación del personal es una función crucial para construir una empresa exitosa.

El proceso de planificación del personal ayuda a los equipos de finanzas a analizar los niveles actuales de la fuerza laboral, pronosticar las necesidades futuras de personal y desarrollar estrategias para reclutar y retener empleados alineados con los objetivos generales del negocio y las estrategias comerciales. Por lo general, implica analizar las necesidades del negocio, establecer objetivos de contratación y volver a capacitar o mejorar las habilidades de los empleados actuales.

A un nivel fundamental, las organizaciones están replanteando lo que necesitan de su personal para tener éxito, especialmente ahora que la disrupción tecnológica está alterando y reconfigurando las necesidades de talento. El software moderno de planificación de la fuerza laboral ayuda a los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) con una planificación efectiva del personal a través de datos y analytics en tiempo real, lo que permite a los equipos responder rápidamente a las necesidades de personal y tomar decisiones basadas en datos.

Un informe del IBM Institute for Business Value reveló que la función de recursos humanos (RR. HH.) está a punto de experimentar una evolución radical hacia la automatización inteligente, y las organizaciones deben prepararse. Para 2027, la mayoría de los profesionales de RR. HH. reforzarán a sus empleados con herramientas avanzadas de IA. Si bien los líderes de RR. HH. predicen necesidades de mejora de habilidades, el cambio no significa necesariamente un equipo más pequeño. Por el contrario, el informe prevé un ligero aumento del personal a medida que cambien las funciones.