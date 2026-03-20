La planificación del personal es el proceso de determinar las necesidades de fuerza laboral de una organización y desarrollar una estrategia de planificación de la fuerza laboral alineada con sus objetivos comerciales.
El activo más valioso de una empresa es su gente; es por eso que la planificación del personal es una función crucial para construir una empresa exitosa.
El proceso de planificación del personal ayuda a los equipos de finanzas a analizar los niveles actuales de la fuerza laboral, pronosticar las necesidades futuras de personal y desarrollar estrategias para reclutar y retener empleados alineados con los objetivos generales del negocio y las estrategias comerciales. Por lo general, implica analizar las necesidades del negocio, establecer objetivos de contratación y volver a capacitar o mejorar las habilidades de los empleados actuales.
A un nivel fundamental, las organizaciones están replanteando lo que necesitan de su personal para tener éxito, especialmente ahora que la disrupción tecnológica está alterando y reconfigurando las necesidades de talento. El software moderno de planificación de la fuerza laboral ayuda a los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) con una planificación efectiva del personal a través de datos y analytics en tiempo real, lo que permite a los equipos responder rápidamente a las necesidades de personal y tomar decisiones basadas en datos.
Un informe del IBM Institute for Business Value reveló que la función de recursos humanos (RR. HH.) está a punto de experimentar una evolución radical hacia la automatización inteligente, y las organizaciones deben prepararse. Para 2027, la mayoría de los profesionales de RR. HH. reforzarán a sus empleados con herramientas avanzadas de IA. Si bien los líderes de RR. HH. predicen necesidades de mejora de habilidades, el cambio no significa necesariamente un equipo más pequeño. Por el contrario, el informe prevé un ligero aumento del personal a medida que cambien las funciones.
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La planificación del personal es un componente crucial de cualquier empresa porque los empleados representan uno de los costos más altos en la mayoría de las organizaciones, particularmente en industrias basadas en el conocimiento, como la tecnología y las finanzas. Los líderes financieros y empresariales confían en la planificación de personal para conectar las decisiones de contratación directamente con los presupuestos, las expectativas de ingresos y las necesidades futuras.
Si bien la planificación de la fuerza laboral y la planificación de personal a veces se usan indistintamente, difieren en aspectos clave. La planificación de la fuerza laboral es el término general más amplio que cubre todos los aspectos de la gestión de la estrategia de talento, incluida la contratación, la capacitación, la gestión del rendimiento, la planificación de la sucesión y la planificación del personal. Ambas desempeñan un papel fundamental en los objetivos generales de la empresa, las metas de planificación financiera y el crecimiento del negocio.
A continuación se presentan varios enfoques para la planificación del personal, según el tamaño de una empresa, la etapa de crecimiento y la previsibilidad de su negocio.
Los ejecutivos comienzan con objetivos financieros como ingresos, márgenes o gastos operativos para determinar cuántos empleados puede permitirse la empresa. Luego, el liderazgo asigna límites de personal a los departamentos y los gerentes planean la contratación dentro de esas limitaciones.
Este enfoque enfatiza el control de costos y la alineación con los objetivos financieros generales. Suele ser uno de los enfoques más rápidos, ya que se basa en datos históricos y es más fácil de implementar.
Los líderes de departamento estiman los roles y habilidades que necesitan para cumplir con los objetivos operativos. Estos aspectos pueden incluir el inicio de nuevas líneas de productos, el servicio a los clientes o la expansión a nuevos mercados. Luego, finanzas agrega esas solicitudes y las concilia con el presupuesto de la empresa.
Este método refleja las necesidades operativas reales, pero puede requerir negociación si las solicitudes superan los límites presupuestarios.
En este enfoque, las empresas vinculan la contratación a métricas comerciales específicas. Un ejemplo es que una empresa podría contratar un representante de ventas por cada 2 millones de dólares en nuevos objetivos de ingresos o un agente de soporte por cada 1000 clientes.
Este enfoque relaciona el crecimiento de la fuerza laboral directamente con los impulsores medibles del negocio.
En este enfoque, los líderes financieros modelan varios futuros. Los posibles futuros incluyen un crecimiento rápido, un crecimiento constante o una recesión. Un equipo de finanzas construirá un plan de contratación para cada escenario y medirá las asignaciones de recursos, los datos de recuento de personal y los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Este enfoque ayuda a las empresas a adaptarse rápidamente si cambian las condiciones del mercado.
El proceso de planificación del personal analiza métricas clave para proporcionar a los equipos financieros insights sobre la estrategia de la fuerza laboral, el compromiso y la eficiencia operativa. Si bien hay varias métricas para seguir, las organizaciones deben elegir las que mejor se adapten a su estrategia de negocio e impulsen las decisiones estratégicas de planificación de la fuerza laboral.
La tecnología moderna está transformando la relación entre los departamentos de RR. HH. y finanzas, pasando de hojas de cálculo aisladas a un panel unificado, lo que crea una única fuente de información. Las herramientas actuales de planificación financiera y los programas de planificación del personal se basan en la inteligencia artificial (IA) y la automatización.
Estas son algunas características clave de la planificación del personal impulsada por IA:
Un plan de personal bien organizado puede ayudar a las organizaciones a adoptar un enfoque proactivo para las necesidades de la fuerza laboral y prepararse para desafíos impredecibles. Se puede implementar un plan de personal efectivo siguiendo varias mejores prácticas.
El primer paso en la planificación del personal es comprender el estado actual de la fuerza laboral de la organización y los desafíos que enfrenta. Identifique las brechas de habilidades a través de una auditoría de habilidades y un análisis de brechas para determinar dónde se necesita más desarrollo de talento o mejora de habilidades. Una organización también puede evaluar la escasez de roles y los problemas de capacidad.
Por ejemplo, si la organización se está expandiendo a nuevos mercados, será importante analizar el personal actual y determinar dónde necesita más empleados. O tal vez la organización decide que quiere invertir en la capacitación del personal existente. Estas decisiones son clave para el plan del personal, ya que los objetivos de la organización sientan las bases de todos los planes estratégicos.
La clave para un proceso exitoso de planificación del personal es tener informes organizados sobre cada uno de los empleados de la organización. El informe del personal suele obtenerse del sistema de información de recursos humanos (HRSI) de la empresa e incluye datos sobre cada empleado, como la situación laboral, el tiempo en el puesto, el salario, la edad, el sexo, el nivel educativo y la ubicación.
El informe del personal es fundamental para los esfuerzos de planificación. Los equipos deben crear un panel del personal que muestre el estado actual del personal y las métricas clave para que los stakeholders puedan consultar en tiempo real.
Una estrategia eficaz de personal requiere colaboración y comunicación en toda la organización. Los stakeholders de múltiples departamentos, como RR. HH., finanzas y altos ejecutivos, deben garantizar que los objetivos de la organización estén claramente definidos. Además, identifique y discuta las prioridades, como qué roles ocupar primero y las consideraciones del mercado.
La comunicación debe ser abierta para garantizar que no haya malentendidos. La alineación de los stakeholders es crucial para cerrar la brecha entre las necesidades de la operación y la visión general de la organización.
Las empresas necesitan una gran cantidad de datos para la planificación del personal, por lo que es importante recopilarlos y revisarlos. Es probable que los datos provengan del HRIS, el sistema de seguimiento de solicitantes (ATS) y los informes del personal.
Los datos que se deben recopilar incluyen objetivos de ingresos, gastos pronosticados, requisitos de roles, habilidades de los empleados, jerarquía organizacional y revisiones o calificaciones de rendimiento.
Hacer crecer un negocio requiere una inversión financiera en herramientas y software. Evalúe la disposición de la empresa a invertir en software dedicado a la fuerza laboral con capacidades de planificación del personal. El software moderno puede automatizar tareas administrativas repetitivas y gestionar los horarios de varios miembros del equipo.
Las herramientas avanzadas utilizarán análisis predictivos para optimizar las ofertas de trabajo y personalizar escenarios que ayuden a garantizar que los costos de la fuerza laboral se alineen con los objetivos de la empresa.
El futuro es impredecible y, si los últimos años son indicativos, las empresas deben estar preparadas para cualquier cosa. Una empresa debe tener múltiples planes del personal en proceso para desarrollar contingencias a largo y corto plazo.
Los equipos de RR. HH. y finanzas deben trabajar juntos para estimar el número de contrataciones necesarias durante un peroodo específico y utilizar insights de software para desarrollar múltiples escenarios. Esta alineación entre los dos departamentos es importante para un plan estratégico del personal que se mantenga dentro del presupuesto y se adhiera a los estándares del mercado laboral.
Un plan del personal generalmente se realiza cada año; sin embargo, pueden ocurrir eventos inesperados, lo que requiere que las organizaciones estén preparadas con planes alternativos. Una inversión inesperada o un proyecto fallido pueden cambiar por completo la forma en que una organización gestiona su personal. Estos momentos representan una buena oportunidad para revisar el plan del personal y hacer los ajustes necesarios.
Las necesidades de personal están destinadas a cambiar con el tiempo, por lo que las organizaciones en crecimiento y en evolución deben contar con un sistema de planificación del personal. Un plan del personal contempla múltiples escenarios que los equipos quizás ni siquiera consideren, lo que ayuda a la organización a estar preparada y lista para el futuro.
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