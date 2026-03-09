¿Qué es el sesgo cognitivo?

Aunque los términos falacia lógica y sesgo cognitivo a veces se usan indistintamente, son diferentes. Las falacias lógicas se derivan de errores cometidos en un argumento lógico. Los errores debidos a sesgos cognitivos son más profundos, ya que surgen durante las etapas del procesamiento del pensamiento. Los sesgos cognitivos suelen tener su origen en problemas relacionados con la memoria, la capacidad de recordar, la atención, la atribución y otras formas de metaanálisis.

Además, muchos tipos de falacia lógica se derivan directamente de ejemplos de sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo afecta el pensamiento crítico. Cuando los argumentos lógicos se basan en un razonamiento con sesgo, los errores sistémicos suelen crear falacias lógicas relacionadas.

Tomemos, por ejemplo, la falacia del costo irrecuperable, un término que puede referirse tanto a un sesgo cognitivo como a una falacia lógica informal. Comparativamente:



Como falacia lógica: la falacia del costo irrecuperable se refiere a un argumento lógicamente defectuoso para continuar invirtiendo recursos (tiempo, dinero, esfuerzo, etc.) en un proyecto basado únicamente en la cantidad de recursos irrecuperables ya invertidos. Un jugador que juega con probabilidades desfavorables no puede justificar lógicamente continuar jugando solo porque ya ha perdido una gran suma. Lógicamente, el dinero perdido no influye en la decisión actual de volver a apostar o retirarse.

Como sesgo cognitivo: el dicho común, “no gastar en vano” captura bien la esencia de la falacia del costo irrecuperable. Desde una perspectiva cognitiva, los factores emocionales como la aversión a la pérdida, las presiones sociales, la vergüenza y el pánico pueden llevar al jugador a pensar de forma irracional. Podría concluir que, a pesar de la evidencia pasada que demuestra su incapacidad para ganar dinero, la próxima mano será diferente.