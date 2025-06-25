¿Qué es un servidor blade?

Al igual que todos los tipos de servidores, el propósito fundamental de los servidores blade es proporcionar servicios a otros programas y usuarios en lo que se conoce como "modelo cliente/servidor", una arquitectura que es la base de la mayoría de los entornos de TI modernos.

Los servidores blade son componentes fundamentales de muchos centros de datos, que son espacios físicos que albergan la infraestructura de TI y permiten la creación y ejecución de aplicaciones y servicios. Los servidores blade brindan a las empresas una forma compacta, eficiente y altamente escalable de maximizar los recursos en un entorno informático de alta densidad donde la energía y el espacio físico son prioridades.

Los servidores blade se utilizan ampliamente, y el mercado global de servidores blade se valoró en 19 mil millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a 31 000 millones de dólares en los próximos 5 años, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1 %.1 Los servidores blade y otros tipos de tecnología de servidores son fabricados y vendidos por algunas de las empresas de TI más grandes del mundo, incluidas Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) y Lenovo.