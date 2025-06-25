¿Qué es un servidor blade?

¿Qué es un servidor blade?

Los servidores blade, también conocidos como servidores de alta densidad, son módulos informáticos compactos que gestionan la distribución de datos a través de una red informática.

Al igual que todos los tipos de servidores, el propósito fundamental de los servidores blade es proporcionar servicios a otros programas y usuarios en lo que se conoce como "modelo cliente/servidor", una arquitectura que es la base de la mayoría de los entornos de TI modernos.

Los servidores blade son componentes fundamentales de muchos centros de datos, que son espacios físicos que albergan la infraestructura de TI y permiten la creación y ejecución de aplicaciones y servicios. Los servidores blade brindan a las empresas una forma compacta, eficiente y altamente escalable de maximizar los recursos en un entorno informático de alta densidad donde la energía y el espacio físico son prioridades.

Los servidores blade se utilizan ampliamente, y el mercado global de servidores blade se valoró en 19 mil millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a 31 000 millones de dólares en los próximos 5 años, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1 %.1 Los servidores blade y otros tipos de tecnología de servidores son fabricados y vendidos por algunas de las empresas de TI más grandes del mundo, incluidas Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) y Lenovo.

¿Cómo funcionan los servidores blade?

Los servidores blade se conocen como sistemas de servidores modulares, lo que significa que están formados por componentes más pequeños contenidos dentro de un pequeño gabinete o chasis de servidor. A continuación, se presenta un vistazo más detallado a los componentes principales de los servidores blade y cómo funcionan juntos en un sistema de servidor blade.

Componentes del servidor blade

  • Chasis: una estructura compacta, similar a una caja, que contiene varias placas de circuitos electrónicos delgadas conocidas como servidores blade.
  • Placa posterior: placa de circuito que sirve como único punto de conexión para todos los servidores blade de un servidor blade.
  • Servidores blade: unidades pequeñas y modulares que contienen un único servidor junto con los sistemas informáticos, procesadores, memoria y adaptadores necesarios para mover datos por una red.
  • Servidores: los blades individuales de un servidor blade contienen servidores dedicados a una aplicación específica, así como la memoria y los procesadores necesarios para ejecutar la aplicación.
  • Racks: los racks son unidades en una sala de servidores donde se almacenan muchos servidores blade individuales.

Tipos de servidores blade

Los servidores blade se clasifican según tres aspectos de su funcionalidad: rendimiento, almacenamiento y tipo de conexión:

  • Rendimiento: el rendimiento, también conocido como rendimiento de la unidad central de procesamiento (CPU), es un aspecto crítico de la funcionalidad del servidor blade. Según el caso de uso y el entorno informático, los servidores blade pueden equiparse con diferentes CPU (por ejemplo, Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Sun Microsystems u otras). Cuanto más potente sea la CPU, más funciones podrá realizar el servidor blade. Los servidores blade con CPU más potentes suelen reservarse para entornos que consumen muchos recursos, como la computación en la nube y la virtualización .
  • Almacenamiento: otro aspecto de los servidores blade que determina cómo se clasifican es su capacidad de almacenamiento, también conocida como memoria. Los servidores blade aprovechan una amplia gama de sistemas de almacenamiento comunes, como RAM estática (SRAM) y RAM dinámica (DRAM). Los servidores blade también utilizan arquitecturas de almacenamiento más especializadas, como RAM estática de doble velocidad de datos (DDR SDRAM), para el procesamiento en tiempo real.
  • Tipo de conexión: los servidores blade tienen un diseño uniforme que les permite moverse fácilmente entre centros de datos y configurarse para satisfacer diversas necesidades comerciales. Algunos servidores blade tienen una salida de ethernet básica, mientras que otros utilizan Serial Advanced Tecnología de Attachment (SATA) o una red de área de almacenamiento (SAN) para transferencia de datos de alta velocidad y alto rendimiento. Los servidores blade pueden diseñarse para conectarse con varios entornos de red modernos o heredados/existentes, según los Recursos y las necesidades.

Servidores blade frente a servidores montados en rack y servidores en torre

Además de los servidores blade, los centros de datos modernos dependen principalmente de otros dos tipos de servidores: los servidores montados en bastidor y los servidores en torre. Aunque su funcionalidad es similar a la de los servidores blade, estos otros dos tipos presentan algunas diferencias dignas de mención.

Servidores montados en rack

Los servidores montados en rack son una opción más barata y ligeramente más pequeña que los servidores blade, y no tienen un rendimiento tan alto. Además, a diferencia de los servidores blade, no se pueden "intercambiar en caliente" (sustituir o reparar rápidamente sin interrumpir la funcionalidad general del sistema), lo que dificulta su mantenimiento.

Algunas compañías todavía prefieren los servidores montados en rack debido a su costo, compatibilidad con las tecnologías de centros de datos existentes y el hecho de que se pueden usar como servidores independientes, proporcionando sus recursos sin una administración centralizada y unificada. Los servidores blade, por el contrario, a menudo solo se pueden usar como parte de una red más grande.

Servidores de torre

Los servidores de torre son PC que se han configurado para funcionar como un servidor. Como computadora de escritorio, son más grandes que los servidores blade o montados en rack. Los servidores torre se utilizan generalmente cuando un administrador de TI necesita un servidor dedicado para proporcionar un servicio o capacidad específicos. Por ejemplo, los servidores de torre a menudo habilitan servicios de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o servicios de DNS , lo que brinda a los administradores de red más flexibilidad y control sobre una red.

Beneficios del servidor blade

El diseño del servidor blade prioriza el control y la gestión del usuario en la forma en que se transfieren los datos entre dispositivos en una red. Esta arquitectura produce muchos beneficios que son prioritarios para los administradores de TI empresariales, como el consumo de energía, la reducción de costos, la flexibilidad y más.

Flexibilidad

Los servidores blade se consideran soluciones altamente flexibles, a menudo desplegadas en conjunto con otros sistemas de servidores en un centro de datos o red, lo que permite a los administradores de sistemas equilibrar las cargas de trabajo en muchos servidores y dispositivos.

Además, el diseño de los servidores blade permite a las organizaciones agregarlos o quitarlos fácilmente a medida que cambian las necesidades informáticas. Los servidores blade también son intercambiables en caliente, lo que significa que se pueden intercambiar fácilmente sin afectar el rendimiento general del sistema.

Costo

El diseño de los servidores blade permite reducir al mínimo el cableado físico en un centro de datos o un entorno de red para optimizar las comunicaciones entre los distintos dispositivos. El número de componentes de los que dependen para su funcionamiento también es sencillo y mínimo, y su diseño modular permite almacenarlos fácilmente.

Los servidores blade suelen reducir el consumo de energía en redes y centros de datos al compartir recursos costosos, como suministros de potencia y sistemas de refrigeración.

Disponibilidad

Muchas de las redes y centros de datos que habilitan los servidores blade requieren alta disponibilidad, es decir, la capacidad de un sistema para ejecutarse lo más cerca posible del 100 % del tiempo. Con este fin, los servidores blade a menudo incluyen características como fuente de alimentación redundante, componentes fácilmente intercambiables y configuraciones de clúster que mejoran la disponibilidad.

Tamaño

A diferencia de otros tipos de servidores, los servidores blade son ultradelgados y están compuestos por la menor cantidad de componentes necesarios para la funcionalidad. Cada blade, por ejemplo, contiene todos los procesadores y la memoria necesarios para que se ejecute una aplicación individual.

Además de su tamaño, el diseño modular de los servidores blade les permite apilarse fácilmente con otros tipos de servidores en un centro de datos o entorno de red.  

Compatibilidad

Debido a su adaptabilidad y rendimiento, los servidores blade se han convertido en una parte esencial del soporte de las necesidades de redes y centro de datos para muchas aplicaciones de misión crítica.

Por ejemplo, los servidores blade admiten las necesidades de procesamiento y análisis de muchas aplicaciones de analytics de big data, incluidos muchos casos de uso de edge computing e Internet de las cosas (IoT), donde los datos deben procesarse en tiempo real, cerca de donde se generan.

Escalabilidad

Debido a su diseño modular, los servidores blade se pueden agregar o restar fácilmente de la infraestructura de TI existente. A medida que cambian las necesidades informáticas, los servidores blade se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo.

Cuando se virtualizan, los servidores blade son aún más escalables, lo que ofrece a los administradores de TI aún más flexibilidad para personalizar su entorno de servidores.

Casos de uso de servidores blade

La escalabilidad, flexibilidad y factor de forma compacto de los servidores blade los hacen ideales para una amplia gama de propósitos comerciales. Desde la computación en la nube y la virtualización hasta la computación edge y las soluciones de Internet de las cosas (IoT), estos son algunos de sus casos de uso más populares:

  • Centros de datos: el diseño de los servidores blade los convierte en una opción popular para muchos tipos de centros de datos, incluidos los empresariales, en la nube y más. La arquitectura delgada y compacta de los servidores blade permite almacenarlos fácilmente en un espacio físico reducido, y su capacidad para compartir recursos ayuda a mantener bajos los costos.
  • Virtualización: los servidores blade están bien equipados para alojar máquinas virtuales (VM), instancias virtuales de computadoras que dependen de software en lugar de hardware para ejecutar programas, lo que ayuda a las empresas a consolidar la cantidad de servidores que utilizan. Con múltiples nodos de servidor en una sola hoja o chasis, pueden maximizar la potencia de cómputo en un espacio físico pequeño.
  • Computación en la nube: los servidores blade se consideran opciones sólidas para entornos de computación en la nube públicos y privados debido a su escalabilidad y eficiencia. Los proveedores de la nube a menudo necesitan maximizar la potencia de cálculo en un espacio físico pequeño y los servidores blade pueden incluir una cantidad considerable de potencia de cálculo en su diseño compacto.
  • Internet de las cosas y computación edge: los servidores blade a menudo se despliegan en los bordes de las redes por sus capacidades de procesamiento en tiempo real. En un entorno de computación edge, un servidor blade puede analizar y procesar datos cerca de un dispositivo de Internet de las cosas (IoT), como un molino de viento o una presa hidroeléctrica. Esto permite que florezcan las capacidades de IoT y reduce la latencia, la medición de los retrasos en un sistema.

Alternativas a los servidores blade

Si bien los servidores blade son populares en muchos entornos de TI empresariales, recientemente han surgido otros tipos de servidores que se adaptan mejor a casos de uso más especializados.

Servidores tradicionales

Al igual que los servidores blade, los servidores tradicionales están diseñados para entornos informáticos de alta densidad donde el tamaño y la eficiencia son imperativos. Sin embargo, mientras que los servidores blade requieren chasis especializados que almacenen blades individuales, los servidores de ladrillo son completamente autónomos y se pueden apilar fácilmente en tipos de racks de servidores más estándar.

Los servidores brick son más compactos y adaptables que los servidores blade. También son más compatibles con otros tipos de software y hardware, pero no comparten recursos tan bien como los servidores blade.

Las empresas suelen recurrir a servidores tradicionales en los casos en que necesitan ejecutar aplicaciones que exigen aún más potencia de cálculo por centímetro cuadrado de espacio físico de la que pueden ofrecer los servidores blade.

Servidores de cartuchos

Los servidores de cartucho, también conocidos como microservidores, son incluso más compactos que los servidores blade y los servidores de ladrillo. De hecho, su nombre proviene de su similitud en tamaño y forma con un cartucho de impresora.

Los servidores de cartucho ofrecen muchos de los mismos beneficios que los servidores blade y brick (tamaño, eficiencia, escalabilidad), pero a una escala aún menor. Los servidores de cartucho están reservados para entornos informáticos altamente especializados, como ciertos tipos de servicios web, alojamiento, transcodificación de video, analytics de big data y más.

Servidores híbridos

Los servidores híbridos son servidores que son una combinación de recursos de servidor virtualizados y Recursos on premises. Esta arquitectura permite a las empresas aprovechar los recursos del servidor en la nube según sea necesario, al tiempo que conservan los recursos de los servidores on premises.

Normalmente, las compañías que buscan un alto nivel de control y gestión de su entorno de servidores recurren a servidores blade. Sin embargo, las empresas que desean priorizar la escalabilidad y flexibilidad de la nube generalmente recurren a una solución de servidor híbrido.

