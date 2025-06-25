¿Qué es un servidor blade?

8 minutos
Los servidores blade, también conocidos como servidores de alta densidad, son módulos informáticos compactos que gestionan la distribución de datos a través de una red informática.
Al igual que todos los tipos de servidores, el propósito fundamental de los servidores blade es proporcionar servicios a otros programas y usuarios en lo que se conoce como "modelo cliente/servidor", una arquitectura que es la base de la mayoría de los entornos de TI modernos.
Los servidores blade son componentes fundamentales de muchos centros de datos, que son espacios físicos que albergan la infraestructura de TI y permiten la creación y ejecución de aplicaciones y servicios. Los servidores blade brindan a las empresas una forma compacta, eficiente y altamente escalable de maximizar los recursos en un entorno informático de alta densidad donde la energía y el espacio físico son prioridades.
Los servidores blade se utilizan ampliamente, y el mercado global de servidores blade se valoró en 19 mil millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a 31 000 millones de dólares en los próximos 5 años, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.1 %.1 Los servidores blade y otros tipos de tecnología de servidores son fabricados y vendidos por algunas de las empresas de TI más grandes del mundo, incluidas Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) y Lenovo.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los servidores blade se conocen como sistemas de servidores modulares, lo que significa que están formados por componentes más pequeños contenidos dentro de un pequeño gabinete o chasis de servidor. A continuación, se presenta un vistazo más detallado a los componentes principales de los servidores blade y cómo funcionan juntos en un sistema de servidor blade.
Los servidores blade se clasifican según tres aspectos de su funcionalidad: rendimiento, almacenamiento y tipo de conexión:
Además de los servidores blade, los centros de datos modernos dependen principalmente de otros dos tipos de servidores: los servidores montados en bastidor y los servidores en torre. Aunque su funcionalidad es similar a la de los servidores blade, estos otros dos tipos presentan algunas diferencias dignas de mención.
Servidores montados en rack
Los servidores montados en rack son una opción más barata y ligeramente más pequeña que los servidores blade, y no tienen un rendimiento tan alto. Además, a diferencia de los servidores blade, no se pueden "intercambiar en caliente" (sustituir o reparar rápidamente sin interrumpir la funcionalidad general del sistema), lo que dificulta su mantenimiento.
Algunas compañías todavía prefieren los servidores montados en rack debido a su costo, compatibilidad con las tecnologías de centros de datos existentes y el hecho de que se pueden usar como servidores independientes, proporcionando sus recursos sin una administración centralizada y unificada. Los servidores blade, por el contrario, a menudo solo se pueden usar como parte de una red más grande.
Servidores de torre
Los servidores de torre son PC que se han configurado para funcionar como un servidor. Como computadora de escritorio, son más grandes que los servidores blade o montados en rack. Los servidores torre se utilizan generalmente cuando un administrador de TI necesita un servidor dedicado para proporcionar un servicio o capacidad específicos. Por ejemplo, los servidores de torre a menudo habilitan servicios de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o servicios de DNS , lo que brinda a los administradores de red más flexibilidad y control sobre una red.
El diseño del servidor blade prioriza el control y la gestión del usuario en la forma en que se transfieren los datos entre dispositivos en una red. Esta arquitectura produce muchos beneficios que son prioritarios para los administradores de TI empresariales, como el consumo de energía, la reducción de costos, la flexibilidad y más.
Los servidores blade se consideran soluciones altamente flexibles, a menudo desplegadas en conjunto con otros sistemas de servidores en un centro de datos o red, lo que permite a los administradores de sistemas equilibrar las cargas de trabajo en muchos servidores y dispositivos.
Además, el diseño de los servidores blade permite a las organizaciones agregarlos o quitarlos fácilmente a medida que cambian las necesidades informáticas. Los servidores blade también son intercambiables en caliente, lo que significa que se pueden intercambiar fácilmente sin afectar el rendimiento general del sistema.
El diseño de los servidores blade permite reducir al mínimo el cableado físico en un centro de datos o un entorno de red para optimizar las comunicaciones entre los distintos dispositivos. El número de componentes de los que dependen para su funcionamiento también es sencillo y mínimo, y su diseño modular permite almacenarlos fácilmente.
Los servidores blade suelen reducir el consumo de energía en redes y centros de datos al compartir recursos costosos, como suministros de potencia y sistemas de refrigeración.
Muchas de las redes y centros de datos que habilitan los servidores blade requieren alta disponibilidad, es decir, la capacidad de un sistema para ejecutarse lo más cerca posible del 100 % del tiempo. Con este fin, los servidores blade a menudo incluyen características como fuente de alimentación redundante, componentes fácilmente intercambiables y configuraciones de clúster que mejoran la disponibilidad.
A diferencia de otros tipos de servidores, los servidores blade son ultradelgados y están compuestos por la menor cantidad de componentes necesarios para la funcionalidad. Cada blade, por ejemplo, contiene todos los procesadores y la memoria necesarios para que se ejecute una aplicación individual.
Además de su tamaño, el diseño modular de los servidores blade les permite apilarse fácilmente con otros tipos de servidores en un centro de datos o entorno de red.
Debido a su adaptabilidad y rendimiento, los servidores blade se han convertido en una parte esencial del soporte de las necesidades de redes y centro de datos para muchas aplicaciones de misión crítica.
Por ejemplo, los servidores blade admiten las necesidades de procesamiento y análisis de muchas aplicaciones de analytics de big data, incluidos muchos casos de uso de edge computing e Internet de las cosas (IoT), donde los datos deben procesarse en tiempo real, cerca de donde se generan.
Debido a su diseño modular, los servidores blade se pueden agregar o restar fácilmente de la infraestructura de TI existente. A medida que cambian las necesidades informáticas, los servidores blade se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo.
Cuando se virtualizan, los servidores blade son aún más escalables, lo que ofrece a los administradores de TI aún más flexibilidad para personalizar su entorno de servidores.
La escalabilidad, flexibilidad y factor de forma compacto de los servidores blade los hacen ideales para una amplia gama de propósitos comerciales. Desde la computación en la nube y la virtualización hasta la computación edge y las soluciones de Internet de las cosas (IoT), estos son algunos de sus casos de uso más populares:
Si bien los servidores blade son populares en muchos entornos de TI empresariales, recientemente han surgido otros tipos de servidores que se adaptan mejor a casos de uso más especializados.
Al igual que los servidores blade, los servidores tradicionales están diseñados para entornos informáticos de alta densidad donde el tamaño y la eficiencia son imperativos. Sin embargo, mientras que los servidores blade requieren chasis especializados que almacenen blades individuales, los servidores de ladrillo son completamente autónomos y se pueden apilar fácilmente en tipos de racks de servidores más estándar.
Los servidores brick son más compactos y adaptables que los servidores blade. También son más compatibles con otros tipos de software y hardware, pero no comparten recursos tan bien como los servidores blade.
Las empresas suelen recurrir a servidores tradicionales en los casos en que necesitan ejecutar aplicaciones que exigen aún más potencia de cálculo por centímetro cuadrado de espacio físico de la que pueden ofrecer los servidores blade.
Los servidores de cartucho, también conocidos como microservidores, son incluso más compactos que los servidores blade y los servidores de ladrillo. De hecho, su nombre proviene de su similitud en tamaño y forma con un cartucho de impresora.
Los servidores de cartucho ofrecen muchos de los mismos beneficios que los servidores blade y brick (tamaño, eficiencia, escalabilidad), pero a una escala aún menor. Los servidores de cartucho están reservados para entornos informáticos altamente especializados, como ciertos tipos de servicios web, alojamiento, transcodificación de video, analytics de big data y más.
Los servidores híbridos son servidores que son una combinación de recursos de servidor virtualizados y Recursos on premises. Esta arquitectura permite a las empresas aprovechar los recursos del servidor en la nube según sea necesario, al tiempo que conservan los recursos de los servidores on premises.
Normalmente, las compañías que buscan un alto nivel de control y gestión de su entorno de servidores recurren a servidores blade. Sin embargo, las empresas que desean priorizar la escalabilidad y flexibilidad de la nube generalmente recurren a una solución de servidor híbrido.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.