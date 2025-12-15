Los sistemas de inteligencia artificial se comportan de forma diferente al software tradicional. Un programa de software convencional sigue instrucciones explícitas para producir un resultado determinista: proporcionar la misma entrada en las mismas circunstancias a un programa tradicional siempre producirá el mismo resultado. Un sistema impulsado por IA produce resultados probabilísticos impulsados por algoritmos de machine learning: sus resultados pueden variar incluso si la entrada y las circunstancias se mantienen iguales.

Esa lógica dinámica es excepcionalmente poderosa, pero la imprevisibilidad que conlleva aporta riesgos potenciales. Por ejemplo, las organizaciones se enfrentan a riesgos reputacionales derivados de resultados con sesgo o tóxicos. Las alucinaciones de IA no controladas o desapercibidas presentan su propio amplio conjunto de riesgos, desde simplemente molestar o confundir a los usuarios hasta imprecisiones en escenarios de misión crítica con consecuencias importantes. Los ataques adversariales impulsados por IA o conjuntos de datos comprometidos pueden introducir riesgos de ciberseguridad. No cumplir con las normativas de IA en un entorno que cambia rápidamente conlleva riesgos financieros y legales.

Un AIMS está diseñado para anticipar y tener en cuenta esos riesgos. En términos más tangibles, un AIMS puede entenderse como políticas y protocolos para la incorporación de una gobernanza de la IA sólida en todos los flujos de trabajo relevantes para el uso de herramientas y productos basados en IA por parte de una organización. Esto incluye medidas como evaluaciones de riesgos proactivas estandarizadas, mecanismos de informes, auditorías de rutina y monitoreo en tiempo real de los resultados y el rendimiento del modelo.

Ejecutados bien, los sistemas de gestión de IA no solo mitigan los riesgos, sino que también optimizan la eficiencia operativa y generan confianza entre desarrolladores, usuarios finales y otros stakeholders cuya aceptación es esencial para una adopción eficaz de la IA.