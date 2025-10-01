IBM se convierte en el primer desarrollador importante de modelos de IA de código abierto en obtener la certificación ISO 42001

Actualmente, la IA no se comporta como el software tradicional. Un programa convencional sigue instrucciones fijas y produce el mismo resultado determinista. Mientras que los modelos de IA aprenden patrones a partir de los datos y generan respuestas de forma probabilística. Eso significa que el resultado puede variar, incluso cuando la entrada tiene el mismo aspecto. Esta flexibilidad es poderosa, pero también crea riesgos que deben gestionarse a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo y despliegue del modelo.

La norma ISO 42001 establece una infraestructura para la forma en que las organizaciones gestionan la inteligencia artificial. Define cómo debe ser un AIMS: políticas, prácticas y salvaguardas que guíen el desarrollo y el despliegue de la IA. El estándar está diseñado para abordar cuestiones de ética, responsabilidad y confianza. Estas son preguntas que enfrentan todas las organizaciones que adoptan la IA, particularmente dado el mayor escrutinio regulatorio en todo el mundo.

Para empresas, gobiernos y desarrolladores, esta certificación brinda la confianza de que IBM ha implementado medidas de seguridad medibles y procesos sólidos y transparentes. Brinda a las organizaciones que construyen con Granite una base confiable para adoptar los modelos de lenguaje en contextos de alto riesgo, incluidas industrias altamente reguladas como servicios financieros y atención médica, y el sector público, con muchos entornos de despliegue de misión crítica.

Para los desarrolladores de modelos de IA, el estándar representa una expectativa de cómo se ve la IA responsable en la práctica. Y para IBM, valida años de inversión en nuestras prácticas de seguridad y gobernanza de IA, además de nuestra transparencia líder en la industria en torno a la divulgación del modelo de IA.

En términos más generales, el logro de IBM sienta un precedente importante de que el futuro de la IA responsable es abierto, confiable y con licencia permisiva para respaldar la disponibilidad e innovación generalizadas del modelo. Al compartir modelos, puntos de referencia y herramientas con la comunidad en general, IBM está contribuyendo a un ecosistema donde la transparencia y la responsabilidad son la norma de la industria.

Con más de 30 millones de descargas, Granite es una familia de modelos ampliamente adoptada entre los desarrolladores de código abierto. A nivel empresarial, las organizaciones están desplegando Granite en producción para una variedad de casos de uso, como generación aumentada por recuperación, atención al cliente y flujos de trabajo de agentes. La certificación ISO 42001 proporciona un nivel adicional de confianza para cualquier persona que construya con Granite.

A medida que la adopción de IA se acelera en todo el mundo, la certificación ISO 42001 proporciona un marco sólido para equilibrar la innovación con las salvaguardas.