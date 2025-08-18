Vamos a crear negocios más inteligentes

18 de agosto de 2025
Hoy en día, nadie puede permitirse ignorar la enorme oportunidad que representa la revolución de la IA. Sin embargo, los líderes empresariales a menudo sienten que la IA es algo que les está sucediendo y que los rápidos cambios que se están produciendo no están completamente bajo su control.
La presión de transformarse (por parte de la junta directiva, del liderazgo, del mercado) nunca cesa. ¿Qué es publicidad exagerada y qué es real? No está claro. El miedo a perderse algo (FOMO) es una cosa... pero con tanto en juego, qué sucede si toma la decisión equivocada?
La verdad es que la tecnología nunca es el meollo. Lo que importa es lo que esta hace posible.
Entonces, ¿qué pasaría si existiera un camino a través de la confusión y la complejidad? Lo hay, y va más allá de los arreglos superficiales a una verdadera ventaja competitiva. IBM lo llama crear una empresa más inteligente.
Una empresa más inteligente es lo que se obtiene cuando se integra de forma precisa, profunda y eficaz la inteligencia en todos sus sistemas empresariales críticos para volverse:
Esto no es solo una teoría. IBM está ayudando a miles de organizaciones a convertirse en empresas más inteligentes ahora, en todas las industrias y en todo el mundo. Desde el servicio y el soporte hasta los muchos sistemas que sustentan el funcionamiento de una empresa, estamos incorporando inteligencia en todas partes.
He aquí solo algunos ejemplos de lo que es posible hacer:
También estamos transformando IBM. Durante los últimos años, nuestro mandato ha sido reconsiderar la empresa por completo, eliminando la complejidad operativa, simplificando los procesos e incorporando inteligencia en todas partes.
Estos cambios han remodelado funciones comerciales completas, desde RR. HH. y soporte de TI hasta ventas y adquisiciones. Como resultado, estamos en camino de generar 4500 millones de dólares en ganancias de productividad para fines de 2025.
Todo el mundo quiere más eficiencia, agilidad e innovación. Lo que distingue a una empresa más inteligente es el modo en que logra estos resultados. Para aprovechar todo el potencial de la IA, necesita un enfoque sistémico que transforme los sistemas centrales, los flujos de trabajo y los procesos en cuatro dimensiones clave:
Un agente es un sistema que realiza tareas de forma autónoma diseñando flujos de trabajo con las herramientas disponibles. Donde antes el software solo podía ejecutar en algoritmos predefinidos, ahora, cada usuario puede definir sus objetivos, mientras que la IA analiza y propone formas de alcanzarlos. Pero solo pueden cumplir esa promesa cuando se integran con su aplicación, datos y modelos actuales para automatizar tareas complejas y acelerar el tiempo de creación de valor.
Empresa más inteligentes en acción: la empresa vanguardista de investigación y desarrollo agrícola Avid Solutions implementó la solución watsonx Orchestrate de IBM para implementar perfectamente agentes de IA en todas sus principales herramientas y aplicaciones. Esta experiencia unificada y eficiente no solo mejoró la precisión de sus procesos de gestión, sino que impulsó una reducción del 25 % en el tiempo que lleva incorporar nuevos clientes. ¿El resultado? Empleados más comprometidos, clientes más satisfechos.
La IA se convierte en un verdadero activo estratégico cuando se alimenta de los datos de su empresa. Una empresa más inteligente reúne datos estructurados y no estructurados en todas sus operaciones, sin importar dónde residan. Solo entonces la IA puede ofrecer insights y acciones relevantes para la empresa, impulsando una diferenciación competitiva genuina.
Empresa más inteligente en acción: el gigante aeroespacial Lockheed Martin se asoció con IBM para crear una vista integrada de sus datos empresariales, facilitando así el escalamiento de la IA y su aplicación de manera eficaz en toda la organización. Al consolidar 46 sistemas y herramientas de datos dispares en una única plataforma integrada, los procesos internos de operaciones y gestión de datos de la empresa ahora se optimizan para permitir una innovación rápida y rentable.
A medida que las organizaciones pasan de la IA piloto a la producción a gran escala, necesitan la arquitectura adecuada para respaldar sus ambiciones. Una empresa más inteligente diseña entornos de nube híbrida que permiten que la IA opere dondequiera que residan los datos, optimizando la infraestructura para el rendimiento y la flexibilidad.
Empresa más inteligente en acción: cada año, casi un millón de personas viajan a Flushing, Nueva York, para ver a los mejores tenistas del mundo competir en el US Open. Pero 15 veces esa cantidad de personas siguen el torneo a través de la aplicación y sitio web del US Open. IBM® Consulting ayudó al US Open a construir una arquitectura de nube híbrida que otorga a la IA acceso a los datos correctos en el momento adecuado, brindando análisis en tiempo real para mantener a los fanáticos interesados y felices.
Una empresa más inteligente agiliza la gestión de la tecnología y las operaciones con IA para ganar visibilidad, eficiencia, seguridad y resiliencia. En lugar de incorporar nuevas herramientas y aumentar costos, se concentran en obtener más valor de los sistemas que ya tienen, haciendo que todo funcione mejor, en conjunto.
Empresa más inteligente en acción: el líder mundial en servicios de TI, Samsung SDS America, necesitaba una mayor visibilidad del gasto en la nube y una forma eficiente de identificar el desperdicio, mejorando la eficiencia operativa sin aumentar los gastos generales. Al implementar la automatización de IBM, pudieron alinear el gasto en nube con el valor comercial, lo que resultó en una reducción del 11 % en el gasto en 86 cuentas de la nube.
Cualquier empresa puede usar IA, esa es la parte fácil. IBM le ayuda a usar la IA para cambiar su forma de hacer negocios.
Combinando la innovación de vanguardia con décadas de experiencia en industrias y dominios, entendemos cómo funciona la empresa a profundidad, desde las cadenas de suministro hasta los sistemas de pago, la atención al cliente y más.
Es hora de ir más allá de la experimentación con la IA y comenzar a ofrecer verdadero valor. Ya estamos ayudando a miles de empresas a cerrar la brecha entre la visión y la ejecución. Podemos hacer lo mismo por usted.
Vamos a crear empresas más inteligentes.
