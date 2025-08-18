Vamos a crear negocios más inteligentes

Hoy en día, nadie puede permitirse ignorar la enorme oportunidad que representa la revolución de la IA. Sin embargo, los líderes empresariales a menudo sienten que la IA es algo que les está sucediendo y que los rápidos cambios que se están produciendo no están completamente bajo su control.

La presión de transformarse (por parte de la junta directiva, del liderazgo, del mercado) nunca cesa. ¿Qué es publicidad exagerada y qué es real? No está claro. El miedo a perderse algo (FOMO) es una cosa... pero con tanto en juego, qué sucede si toma la decisión equivocada?

Implementó un agente de ventas de IA, pero no se integra con sus otros agentes y opera en un silo.

Ejecuta una consulta y obtiene respuestas genéricas porque su IA está volando a ciegas, desconectada de los datos de su empresa.

Le prometieron simplicidad, pero ahora usted gestiona más herramientas, más datos y más riesgos.

La verdad es que la tecnología nunca es el meollo. Lo que importa es lo que esta hace posible.

Entonces, ¿qué pasaría si existiera un camino a través de la confusión y la complejidad? Lo hay, y va más allá de los arreglos superficiales a una verdadera ventaja competitiva. IBM lo llama crear una empresa más inteligente.