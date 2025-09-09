Claims Connection Group (CCG), que opera en el mundo de alto riesgo de los seguros de propiedad, se enfrentó a una presión creciente para modernizar sus procesos de reclamaciones. El manejo manual de datos, la interpretación incongruente de las políticas y los flujos de trabajo fragmentados provocaron respuestas retrasadas, especialmente cuando los desastres naturales, como granizadas y lluvias torrenciales, desencadenaron una avalancha de reclamaciones por daños a la propiedad. Estas ineficiencias crearon cuellos de botella en toda la cadena de valor de los seguros, frustrando a los asegurados, abrumando a los agentes y arriesgándose a cometer errores regulatorios.

Para mantener la calidad del servicio y la confianza durante los momentos críticos, CCG necesitaba una solución más inteligente y escalable que pudiera aportar velocidad, precisión y claridad a cada interacción con las reclamaciones.