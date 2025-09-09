Al utilizar las soluciones de IA de IBM, Claims Connection Group transforma la manera en que se manejan las reclamaciones de seguros de propiedad
Claims Connection Group (CCG), que opera en el mundo de alto riesgo de los seguros de propiedad, se enfrentó a una presión creciente para modernizar sus procesos de reclamaciones. El manejo manual de datos, la interpretación incongruente de las políticas y los flujos de trabajo fragmentados provocaron respuestas retrasadas, especialmente cuando los desastres naturales, como granizadas y lluvias torrenciales, desencadenaron una avalancha de reclamaciones por daños a la propiedad. Estas ineficiencias crearon cuellos de botella en toda la cadena de valor de los seguros, frustrando a los asegurados, abrumando a los agentes y arriesgándose a cometer errores regulatorios.
Para mantener la calidad del servicio y la confianza durante los momentos críticos, CCG necesitaba una solución más inteligente y escalable que pudiera aportar velocidad, precisión y claridad a cada interacción con las reclamaciones.
CCG transformó su proceso de reclamaciones tradicionalmente manual y fragmentado mediante la implementación de soluciones impulsadas por IA de IBM para la transición a una plataforma inteligente y totalmente digital. Utilizaron la cartera de productos de IA de IBM® watsonx para interpretar el lenguaje complejo de los seguros y guiar las decisiones, IBM® Business Automation Workflow para agilizar la colaboración e IBM® Robotic Process Automation (RPA) para eliminar las tareas repetitivas. CCG también utilizó la solución IBM® watsonx Orchestrate para integrar perfectamente todas las herramientas y procesos de su nueva plataforma de reclamaciones en una interfaz cohesiva.
Lo que antes era una experiencia lenta y propensa a errores ahora es optimizada, transparente y receptiva, con beneficios para todos los asociados de negocios.
CCG ha logrado tiempos de ciclo más rápidos, menos reclamaciones sin pago y un sistema más conectado y resiliente diseñado para mantener la confianza tanto de los socios como del cliente final, incluso en tiempos de crisis.
La satisfacción del cliente final mejoró y los socios de CCG destacan constantemente la transparencia y capacidad de respuesta de la plataforma, particularmente durante eventos de alto estrés como desastres naturales. Estas ganancias reflejan el compromiso de la empresa de transformar la gestión de reclamaciones en una experiencia optimizada que priorice al cliente.
Claims Connection Group (CCG) es una asociación de organizaciones afines con más de 20 años de experiencia en la tramitación de siniestros inmobiliarios. Fundada por Mark Murphy, CCG se creó para ayudar a los propietarios de viviendas a navegar por el proceso de reclamaciones, a menudo confuso. Con sede en Corpus Christi, Texas, CCG ofrece a asegurados, agentes, transportistas, proveedores y otros socios una experiencia de servicio de primera calidad, empleando un modelo de vanguardia que garantiza un servicio ágil, una mayor productividad, evaluaciones precisas y una reducción de los gastos operativos.
