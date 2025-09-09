Mejora de la gestión de reclamaciones. Menos quejas.

Abordar la avalancha de reclamaciones 

Claims Connection Group (CCG), que opera en el mundo de alto riesgo de los seguros de propiedad, se enfrentó a una presión creciente para modernizar sus procesos de reclamaciones. El manejo manual de datos, la interpretación incongruente de las políticas y los flujos de trabajo fragmentados provocaron respuestas retrasadas, especialmente cuando los desastres naturales, como granizadas y lluvias torrenciales, desencadenaron una avalancha de reclamaciones por daños a la propiedad. Estas ineficiencias crearon cuellos de botella en toda la cadena de valor de los seguros, frustrando a los asegurados, abrumando a los agentes y arriesgándose a cometer errores regulatorios.

Para mantener la calidad del servicio y la confianza durante los momentos críticos, CCG necesitaba una solución más inteligente y escalable que pudiera aportar velocidad, precisión y claridad a cada interacción con las reclamaciones.

 
La plataforma de reclamaciones impulsada por IA de CCG ha proporcionado mejoras significativas en toda su cadena de valor de seguros. Hasta el 70 % resolución de reclamos más rápida 30-50 % reducción del tiempo de procesamiento manual 25-35 %  reducción de los costos operativos
Optimización de las operaciones en toda la cadena de valor de los seguros

CCG transformó su proceso de reclamaciones tradicionalmente manual y fragmentado mediante la implementación de soluciones impulsadas por IA de IBM para la transición a una plataforma inteligente y totalmente digital. Utilizaron la cartera de productos de IA de IBM® watsonx para interpretar el lenguaje complejo de los seguros y guiar las decisiones, IBM® Business Automation Workflow para agilizar la colaboración e IBM® Robotic Process Automation (RPA) para eliminar las tareas repetitivas. CCG también utilizó la solución IBM® watsonx Orchestrate para integrar perfectamente todas las herramientas y procesos de su nueva plataforma de reclamaciones en una interfaz cohesiva.

Lo que antes era una experiencia lenta y propensa a errores ahora es optimizada, transparente y receptiva, con beneficios para todos los asociados de negocios.

  • Los asegurados reciben claridad sobre la cobertura por adelantado.
  • Los agentes y corredores resuelven las reclamaciones más rápido.
  • Los transportistas tienen menos experiencia de riesgos de cumplimiento y retrasos.
  • A los proveedores se les asignan tareas de inmediato con expectativas claras, lo que reduce el caos durante eventos de reclamos de gran volumen, como tormentas.

CCG ha logrado tiempos de ciclo más rápidos, menos reclamaciones sin pago y un sistema más conectado y resiliente diseñado para mantener la confianza tanto de los socios como del cliente final, incluso en tiempos de crisis.
De la crisis a la confianza: mejorar la experiencia de las reclamaciones

La satisfacción del cliente final mejoró y los socios de CCG destacan constantemente la transparencia y capacidad de respuesta de la plataforma, particularmente durante eventos de alto estrés como desastres naturales. Estas ganancias reflejan el compromiso de la empresa de transformar la gestión de reclamaciones en una experiencia optimizada que priorice al cliente.
Acerca de Claims Connection Group

Claims Connection Group (CCG) es una asociación de organizaciones afines con más de 20 años de experiencia en la tramitación de siniestros inmobiliarios. Fundada por Mark Murphy, CCG se creó para ayudar a los propietarios de viviendas a navegar por el proceso de reclamaciones, a menudo confuso. Con sede en Corpus Christi, Texas, CCG ofrece a asegurados, agentes, transportistas, proveedores y otros socios una experiencia de servicio de primera calidad, empleando un modelo de vanguardia que garantiza un servicio ágil, una mayor productividad, evaluaciones precisas y una reducción de los gastos operativos.

 Componentes de la solución IBM watsonx Orchestrate IBM Business Automation Workflow IBM Robotic Process Automation (RPA) IBM watsonx
